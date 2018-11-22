DOMUZ GRİBİ NEDİR? NASIL BULAŞIR?

Domuz gribi, domuzlarda hastalığa yol açan bir mikro organizma olan İnfluenza Tip A virüsünün insanlarda oluşturduğu solunum yolu hastalığıdır. İnfluenza A H1N1 virüsü domuzlarda da görüldüğünden hastalığın adı Domuz Gribi olarak anılmaktadır. İlk kez 2009 yılında saptanan domuz gribi ülkemizde de görülmektedir.

Grip hastalığına neden olan influenza virüsü 3 gruba ayrılmaktadır.

İnfluenza B ve C sadece insanlarda grip enfeksiyonuna neden olurken A grubu bazı hayvanlarda da hastalığa neden olmaktadır. Hastalığın kuluçka süresi 1 ila 3 gün kadardır. Kişiler, belirtilerin başlamasından bir gün öncesi ve 7 gün sonrasına kadar bulaştırıcıdırlar. Domuz gribinin belirtileri, insanlarda görülen grip belirtilerine benzerdir. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, yaygın vücut ağrısı, baş ağrısı, üşüme ve yorgunluk, bazı vakalarda ishal ve kusma görülmektedir. Belirtiler sadece domuz gribine özgü olmadığı için tanı konulurken hastanın yakın geçmişi sorgulanmalıdır. Son yedi gün içinde domuz gribi A (H1N1) virüsü enfeksiyonu olan bir kişi ile yakın temasta bulunmak ya da, son yedi gün içinde insandan insana geçtiği saptanan domuz gribi vakasının olduğu bir ülkede bulunmuş olmak domuz gribi yönünden riskin yüksek olduğunu gösterir. Bu şartlarda mutlaka bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir. Nefes darlığı, bilinç bulanıklığı veya uyaranlara karşı tepkide azalma, şiddetli kusma veya ishal, düşürülemeyen ateş, beslenememe, vücutta oluşan morluklar, çocuk ve erişkinlerde acil müdahale gerektiren durumlardan bazılarıdır.

Domuz gribi diğer grip türlerinde olduğu gibi hapşırma, öksürme yolu ile damlacıkların başka insanların solunum sistemine alınması veya kontamine yani balgam, burun akıntısı tükürük gibi vücut sıvıları ile kirlenmiş eşyalara dokunulması ile bulaşmaktadır. Kapı kolu, masa, bardak gibi yüzeylerde virüs 2-8 saat canlı kalmaktadır. Domuz gribinden korunmak için kalabalık ortamlarda mesafe korunmalı, hasta kişilerle ve kontamine olmuş eşyalarla temastan sonra eller en az 15 saniye yıkanmalıdır. Ayrıca hasta kişilerin bulunduğu ortam ve sınıf gibi kapalı ortamlar sık sık havalandırılmalıdır.

Bağışıklık sistemi zayıf olan hastalarda, belirti ve bulgular ve hastalığın gidişatı daha ciddi olabilir. Bu nedenle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve aşılanma önemlidir.

Sağlık çalışanları, yaşlı bakım evlerinde çalışanlar, ev ziyareti yapanlar, grip açısından riskli kişinin ev halkı, HIV ile enfekte olmuş kişiler mutlaka aşı olmalıdır. 65 Yaş üzeri bireyler, yaşlı bakım evlerinde yaşayanlar, astım hastaları, kronik akciğer hastalığı bulunan bireyler, diyabet hastaları, böbrek yetmezliği olan kişiler, kalp hastaları, uzun süreli aspirin tedavisi alan kişiler de risk grubundadır.

Gripte kullanılan antiviral ilaçlar bu grip türünde de kullanılmaktadır. Bu ilaçlar hastalık belirtileri başladıktan sonra ilk 48 saat içerisinde verildiğinde hastalığın şiddetini azaltıp, süresini kısaltabilir. Ayrıca destekleyici tedavide şikâyetlerin azaltılmasına yönelik olarak doktor tavsiyesiyle çeşitli ilaçlar kullanılabilir.

Domuz gribini diğer grip ve grip benzeri hastalıklardan ayırmak, boğaz veya burundan alınan sürüntü (ucunda pamuk bulunan özel bir çubuğun burun veya boğaza değdirilmesi) örneğinin incelenmesi ile mümkün ve kolaydır. Doktorunuz domuz gribinden şüphelendiğinde sizden Influenza A hızlı antijen testini yaptırmanızı isteyebilir. Influenza A hızlı antijen testi öncesi herhangi bir hazırlık gerekmez. Test sonucu doktorunuzun tedavi yöntemini belirlemesine yardımcı olan hızlı bir testtir.

Domuz gribi hakkında daha ayrıntılı bilgiyi aile hekimlerinizden ve sağlık kuruluşlarından alabilirsiniz.

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