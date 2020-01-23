ÇOCUKLARDA SAĞLIKLI BESLENME VE BESİN REDDETME

DONAT BESLENME & DİYET DANIŞMANLIĞI

DİYETİSYEN BÜŞRA DONAT ERGİN

Çocukluk çağlarından, hatta anne karnından itibaren kazanılan beslenme alışkanlıkları bir ömür boyu yaşantımızda önemli yer tutuyor ve erişkinlikte de sağlığımızı doğrudan etkiliyor.

Sağlıklı ve dengeli beslenme her yaşta, özellikle 1-10 yaş arası çocukluk döneminde çok kıymetli. Ancak çocuklarda zaman zaman yetersiz beslenme, özellikle spesifik bir/birkaç besini reddetme görülebiliyor. Bu durum her zaman o besine karşı bu tutumu sergileyeceği anlamına gelmiyor. Bu gibi durumlarda onu zorlayıp tüketmek istemediği besini yedirmeye çalışmak hem ebevyn için hem çocuklar için yorucu ve stresli bir döngü haline gelebiliyor. Böyle bir durum söz konusu olduğunda bir süre sonra reddedilen besini tekrar sunmak tüketimin artması yönünden destek sağlayabilir.

Çocuğunuz bir çeşit meyve; örneğin mandalinaya karşı olumsuz tutum sergiliyor ve ısrar tüketmek istemiyorsa bu seçenek denenip, aradan bir süre geçtikten sonra tekrar sunulabilir. Diğer meyvelerle posa ve vitamin ihtiyacı karşılanır ve kısa vadede ciddi bir problem oluşmaz. Ancak eğer daha geniş çaplı bir beslenme problemi; hiçbir meyveyi- sebzeyi tüketmiyor ve reddediyorsa, alternatif seçenekler değerlendirilebilir.

Örneğin 1 yaşından büyük çocuklarda sebzeyi tencere yemeği olarak değil, fırınlayıp üzerine yoğurtlu- domatesli soslarla farklı biçimlerde sunabilirsiniz. Zaman zaman püre haline getirmeyi de deneyebilirsiniz ancak çocuklarda 1 yaşından sonra artık farklı besin dokularını ve tatlarını ayırt edip belki hatta dokunarak keşfedebilmeleri adına blenderdan geçirmeden sunmak bu açıdan daha iyi olacaktır.

Farklı bir seçenek olarak tabak süslemeyi deneyebilirsiniz.

Eğlenceli tabaklar çocukların ilgisini çekeceğinden önceden beğenmedikleri tatları denemek isteyebilirler.

Meyveleri salata haline getirip sunmak, porsiyonuna dikkat edildiği sürece tüketime yardımcı olabilir. Sebze sevmeyen çocuklar için benzer şekilde, fırınlanmış sebze köfteleri oluşturulabilir veya hiçbir çocuğun reddedemediği makarna, haşlanmış sebzelerle rengarenk süslenebilir.

Çocuklarda büyüme gelişmenin sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi için gerekli enerjiyi, proteini, karbonhidratı ve yağı sağlanmış bir menü oluşturulmalıdır.

Kontraendikasyon yoksa ilk 6 ay sadece anne sütü yeterli olur. Buna ek, 2 yaşına kadar anne sütü destekli ek gıdaya geçilebilir.

1 yaşına kadar çocuklara bal, inek sütü, peynir ve tabii ki paketli hiçbir gıda önerilmez. 6. aydan itibaren çocuk hekimine ve beslenme uzmanına danışılıp sebze-meyve püreleri, yoğurt, pirinç, zeytinyağı; aylar ilerledikçe iyi pişmiş kıyma, balık eti, sebze yemeği, ekmek içi verilebilir. 1 yaşından sonra sağlıklı çocuklar tuz ilave edilmemiş her besini tüketebilirler. Büyüme gelişim takibi yapılarak ağırlığına ve yaşına göre dengeli beslenme programı oluşturulmalıdır.

Diyetisyen Büşra Donat Ergin

DONAT BESLENME & DİYET DANIŞMANLIĞI

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