CİLDİNİZİN İHTİYAÇLARINA KULAK VERİN

Herkese merhaba,

Güneş, deniz, tuzlu su derken cildimiz için yorucu bir yazı geride bıraktık ve sonbahara merhaba dedik… Sakin ve keyifli tatillerin sonunda çok daha yoğun çalışacağımız döneme girdik, aslında cildimiz de bizimle birlikte tüm duygusal değişimleri yaşıyor ve etkileniyor. Eskiden cildimiz sadece güneşten ve çevresel faktörlerden yaşlanırken artık günlük girdiğimiz depresyonlardan yaşlanıyor… Eskiden depresyon diye bir şey bilmezdik, en fazla canımız sıkılrıdı ve geçerdi. İşte bu çağımızın kaçınılmazı depresyon, güneş ve çevresel faktörler hasarlı hücrelerimizin çoğlamasını sağlıyor, bu hasarlı hücreler cilt altında dublike oluyor. Onarım serumu ile kontrol altına almazsak fotokopi makinesi gibi birbirini çoğaltıyorlar ve yaşlanma sürecimiz hızlanıyor .

Onarım serumu konusunda girmişken, nedense insanlar onarım serumuna karşı çok önyargılı… “Serum kullanmak için çok gencim” fikrinden kurtulmamız lazım, 20’li yaşlarda büyüme hormonumuz durduğu için cildimiz de yaşlanmaya başlıyor. 20, 21, 22, 23 yaşlarında çekilen fotoğraflarımıza baktığımızda gördüğümüz değişimler artık büyüdüğümüz değil, yaşlandığımız için olan değişimlerdir. Bu sebeple 20’li yaşlarda cilt endişenize uygun serum kullamak çok önemlidir. Cildinizde endişeniz oluşmadan ürün kullanmanız gerekir. Örneğin göz çevrenizde çizgiler oluşmaya başladıktan sonra göz kremi kullanmaya başlarsanız o çizgiyi tamamen yok etmeniz imkansız olur, ancak hafifletip daha derin çizgi olmasını engelleyebilirsiniz.

Bu serum konusu içimde ukte… aslında yaz dönüşü bakımını yazacaktım, serum konusuna girdim. Yazdım rahatladım 🙂

Peki yaz dönüşü cildimizi nasıl mutlu edebilirz?

Öncelikle yaz aylarında cildimizin çok daha fazla neme ihtiyacı var, her ne kadar çok terlesek de bu nemli olduğu anlamına asla gelmez.

Öncelikle nem maskalerimizi bu dönemde haftada ikiye hatta üçe çıkaralım. Ne kadar nem, o kadar canlı bir cilt… İçtiğimiz su, hücrelerimiz için tabii ki çok faydalı ama cilt dıştan beslenir ve yaşlanır. Nemsiz bir cildi üç litre su içerek nemlendiremezsininiz. Bu yüzden sürdüğümüz nem maskesi, nemlendirici çok önemli.

Gündüz bakımımızda kış, yaz spf koruma faktörlü ürünleri kullanmaya devam etmeliyiz, zira uv ışınları sadece güneşli günlerde değil bulutlu günlerde de cildimize zarar vermeye devam ediyor. Yani sağlıklı bir cilde sahip olmak için onarım, nem ve koruma çok önemli.

Mavişehir Dergisi Kasım 2019 sayısı