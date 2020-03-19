BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN NASIL BESLENMELİYİZ?

Ne yazık ki son zamanlarda ciddi bir virüs salgını ile karşı karşıyayız. COVID-19 virüsü nedeniyle ortaya çıkan ve kolayca insanlara bulaşan virüs, korona hastalığına sebep oluyor. Bu durumda vücut direncini güçlü tutmak alınabilecek en iyi önlem aslında. Özellikle çevremizde ileri yaşta olanlar, gebe-emziren anneler, kronik hastalığa sahip olan yakınlarımızdan oluşan risk grubundakilere virüsü taşımamak adına önce kendimizi korumalı, gerekli önlemleri almalıyız.

Sık el yıkamak, başkalarıyla temasa geçmemek ilk önlemlerimiz olsa da bununla birlikte iyi beslenmek, A,C ve E vitamininden zengin beslenerek immün sistemi güçlü tutmak enfeksiyöz hastalıkların başlangıcı ve seyri yönünden en iyi şekilde atlatılmasına yardımcı oluyor.

Alışverişte yer vereceğimiz;

• Turunçgillerden portakal, mandalina, greyfurt ile birlikte,

• Kırmızı meyvelerden çilek, bununla birlikte böğürtlen, frambuaz gibi dondurulmuş orman meyveleri,

• Antioksidan yönünden zengin sayılabilen olgunlaşmış veya kararmış muz, elma gibi meyvelerden C vitamini yönünden çokça fayda sağlayabiliriz.

Kahvaltılara iyi yıkanmış yeşil biber, limon gibi C vitamininden zengin sebzeleri eklemek bağışıklığın düşmemesi için önemli olacaktır.

Kahvaltıda veya ara öğünlerde özellikle hamilelerde günde iki fincanı geçmeyecek şekilde, doğru süre demlenmiş yeşil çay tüketimi de vücuda antioksidan sağlayacaktır.

Ana yemeklerle birlikte iyi yıkanmış havuç- turptan oluşan salatalar A vitamini alımına yardımcı oluyor.

Ara öğün olarak beslenme programınızda mutlaka bulunması gereken badem, ceviz, fındık gibi yağlı tohumlar da E vitamini için en iyi kaynaklar arasında bulunuyor.

Salatalarınızı yağlı tohumlar ve nar yardımıyla antioksidandan zengin hale getirebilirsiniz. Ek olarak, C vitamini suda çözünebilirken A ve E vitamininin çözünüp vücut tarafından kullanılabilmesi için yağ şart. Bu sebeple çok düşük kalorili, çok düşük yağlı, sağlıksız diyetleri özellikle bu dönemde denemenizi tavsiye etmiyoruz.

Bununla birlikte, sebze ve meyvelerin pişirilmeden, mümkün olduğunca ısıya maruz kalmadan, gerekli ise kısa süre haşlanarak tüketilmesi vitamin kaybının minimum olmasını destekleyecektir. Bir beslenme uzmanına danışarak, dengeli bir beslenme programı ile tüm vitaminlerden maksimum fayda sağlamalısınız.

Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol su içmek, düzenli, dengeli ve sağlıklı beslenmek önem kazanıyor.

Mutlu, güçlü ve sağlıklı günler dileklerimizle.

DONAT BESLENME & DİYET DANIŞMANLIĞI

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