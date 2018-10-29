ADENOVİRÜS ENFEKSİYONLARI

SONBAHAR VE KIŞ AYLARINDA ÇOCUKLARINIZI ADENOVİRÜS ENFEKSİYONLARINDAN KORUYUN!

Sonbahar ve ilkbahar ayları arasında sık görülen adenovirüs enfeksiyonu bebek ve çocuk sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Boğaz ağrısı, lenf bezlerinde şişme, yüksek ateş, gözlerde kızarıklık, ishal,karın ağrısı gibi belirtiler gösterebilen hastalık, bronşit ve zatürreye neden olabilmektedir. Solunum yolu, oral (ağız) yol ve temas yolu ile kişiden kişiye bulaşan virüs, yaş, enfeksiyon tipi, ve çevresel faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan ateşli hastalıkların yaklaşık olarak %10’u adenovirüslere bağlıdır. Bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklarda hastalık daha şiddetli ilerler ve beyin zarını etkileyebilir. İdrar yolları etkilenen hastalarda idrarda kan, sık idrara çıkma ve idrar yaparken yanma görülebilir. Bağırsak enfeksiyonlarına neden olan tipleri ağır ishal tablolarına sebep olabilir.Adenovirüslerin hepatit tablosuna neden olan türü de bulunmaktadır. Okullar, yurtlar ve kalabalık, kapalı alanlar, havuzlar, virüsün diğer çocuklara bulaşmasına zemin hazırlar.

Nasıl bulaşır?

Adenovirüs havadan solunum yolu, gıdalar ile ağızdan veya ortak kullanılan eşyalar ile temas sonucu bulaşabilir. Adenovirüs dış ortama dayanıklı bir virüstür. Belirtilerin diğer bakteriyel enfeksiyonlar ile benzerliği hastalığın bakteriyel enfeksiyonlar ile karıştırılmasına neden olmaktadır.

Nasıl teşhis edilir?

Adenovirüs enfeksiyonunun teşhisi genellikle klinik bulgulara göre konulur ancak kesin tanı virüsün mikroskobik incelemesi ve kan tetkikleri ile konulmaktadır. Adenovirüsün en az 51 farklı çeşidi bulunmaktadır. Balgam, dışkı, konjonktival sıvı ve idrar örnekleri kullanılarak yapılan kültür kesin sonuç vermektedir. Dışkı kültürü teşhiste değerlidir.

Belirtilerin varlığında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanına başvurulması ve gerekli tetkiklerin yaptırılması gerekir. Adenovirüs enfeksiyonlarının spesifik bir tedavisi yoktur. Tedavi planı çocuğun yaşına ve bulgularına göre doktor tarafından belirlenir.

Çocuklarımızı adenovirüs enfeksiyonlarından korumak için;

Okul çocuklarının kişisel eşyalarının paylaşılmaması ve hijyenine önem gösterilmesi, el yıkama alışkanlıklarının kazandırılması, sınıf gibi kapalı ve kalabalık ortamların havalandırılmasına dikkat edilmesi ve çocuğun bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yönelik önlemler alınması gerekmektedir. Uyku ve beslenme bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli bir faktördür. Besinlerin iyi yıkanması ve güvenilir olmayan gıdalardan kaçınılması da hastalıktan korunmada önemlidir. Hasta çocukların doktorunun vereceği rapora uyması, kişisel eşyalarının hijyenine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bebeklerde ise kalabalık ve kapalı alanlardan kaçınma, doğru ve yeterli emzirme ve hijyen önlemleri korunma yollarındandır.

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