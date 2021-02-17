MELİKE BAYKARA BİRİNCİ

Uzun yıllardır “Pisimel” kullanıcı adıyla moda ve yaşam konusunda takipçilerine ilham veren Melike Baykara Birinci ile keyifli bir röportaj yaptık. Instagram: @pisimel

Melike Hanım bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Pisimel kullanıcı adını kullanmaya ve böyle bir girişimde bulunmaya nasıl karar verdiniz?

Yaklaşık 7-8 yıl önce başladı bu yolculuk, o zamanlar bloglar vardı ve onlarla eş zamanlı ilerleyen Instagram. O dönem bize Blogger deniyordu, moda ve lifestyle paylaşımlar yapıyordum, küçük yaşlarımdan bu yana hep bir moda merakım vardı. Aldığım eğitim her ne kadar bu yönde olmasa da kendimi mutlu hissettiğim özgürce yazıp, fotoğraf paylaşabildiğim bir alan oldu. Günümüzde artık yaptığımız işi ınfluencer olarak adlandırıyorlar, bloglar tamamen öldü diyebiliriz. Artık yalnızca Instagram üzerinden markalarla iş birliği yapıyor, ürünleri tüketicen önce biz deneyimleyip takipçilerimizle paylaşıyoruz. Size kısaca ınfluencerlık ne demek onu anlattım aslında; işte ben de tam olarak bu işi yapıyorum.

Peki sosyal medyada takipçilerinizle en çok hangi alanda iletişim halindesiniz?

Ben aynı zamanda moda editörlüğü yapıyorum ve paylaşımlarım daha çok nerede ne giyilir, en son moda ve trendler nelerdir üzerine. Bazen makyaj, bakım ve spor ile ilgili de paylaşımlar yapıyorum.

Bize 2021 ilkbahar&yaz trendleri hakkında biraz ipucu verebilir misiniz?

Son iki sezondur epeyce eşofman giydik, önünüzdeki ilkbaharda da giymeye devam edeceğiz 🙂 bir de neon renkler özellikle de yeşil oldukça ön planda.

Son olarak ileriye dönük hedeflerinizden bahseder misiniz?

Sosyal medya üzerinde istediğim noktaya ulaştım diyemem henüz, önümde daha uzun bir yol var. Pisimel adını tam anlamıyla bir marka gibi hissedene kadar daha çok çalışmam gerekiyor, sonrasında modayla bağlantılı her şey olabilir 🙂 bunu zaman gösterecek…