KIDSALOUD – İNGİLİZ KÜLTÜR DERNEĞİ ÖZEL KARŞIYAKA ANAOKULU

Çocuklarımız geleceğe tam donanımlı hazırlanıyorlar

KIDSALOUD KARŞIYAKA – İNGİLİZ KÜLTÜR DERNEĞİ ÖZEL KARŞIYAKA ANAOKULU, 2011 yılından bu yana yükselen bir ivme ile geleceği şekillendirecek olan mutlu ve sağlıklı çocukları yetiştiriyor. Karşıyaka-Atakent merkezde şehrin içinde sıcacık bir ev-aile ortamı yaratan İngiliz Kültür Özel Karşıyaka Anaokulu, samimiyeti ile çocuklarımızın küçücük bedenlerinin hayata yorucu bir mesai düzeniyle başlamaması için adeta evinizin arka odası rolünde. Güleryüzlü bir eğitim ekibi ile tam gün çocukluğun doyasıya yaşandığı bu okul, velilerin bile öğrenci olma isteğini uyandırıyor. Tam gün dışında farklı süreli programları da bünyesinde bulunduran eğitim programında uygulanan birbirinden zengin ve farklı etkinlikler sayesinde çocuklar tam zamanlı bir oyunun içindeymiş hissi yaşıyorlar. Eğlenceli disiplin anlayışıyla akran eğitiminin içiçe geçmiş hali çocuklarda doğal bir saygı ve sorumluluk bilincini geliştiriyor. Mutlu çocuklarla mutlu bir okul öncesi gelişim kaydediliyor.



HİJYEN VE SAĞLIKLI BESLENME

Temizliğe ve sağlıklı beslenmeye verdiği önemle öğrencilerine tertemiz ve hijyenik bir okul ortamı sunan İngiliz Kültür Özel Karşıyaka Anaokulu’na, MEB ve Sağlık Bakanlığı tarafından “Beyaz Bayrak” ve Beslenme Dostu” ünvanları verilmiş ve plaketlerle ödüllendirilmiştir. Bununla da kalmayan okul yönetimi, özellikle “Nano Teknoloji Gümüş İyonize Sistemli Hijyen Aşılaması” ile yılda iki kez okul ve servis aracı içinde her noktayı bakteri üremesine imkan oluşmayacak şekilde aşılatmaktadır.







ÇİFT DİL EĞİTİMİ

İngilizce ve Türkçe çift dil eğitimi, ana dil öğrenimi yaklaşımı ile gün boyu her yaşam alanında ve ortamda iletişim dilleri olarak verilmektedir. Bu şekilde çocuklar hata yapma korkusuna kapılmadan ikinci bir anadil eğitimini almaktadırlar. Anasınıf düzeyinde branş çalışmalarında ikinci bir yabancı dille daha tanışan öğrenciler dil öğrenme becerilerini geliştirerek öğrenim yaşantılarında karşılaşabilecekleri dil öğrenme sorununu bu yaşlarında ortadan kaldırmaktadırlar. Dünya genelinde kabul görmüş, MEB tarafından onaylanmış İngilizce dil eğitim programı ile dil yetenek ve becerilerini geliştiren öğrenciler yıl sonu sahneledikleri İngilizce tiyatro oyunları ile izleyenleri hayran bırakan performanslar sergilemektedirler.

MEB’e bağlı bir anaokulu olarak eğitim-öğretim programlarını uygulayan İngiliz Kültür Özel Karşıyaka Anaokulu aynı zamanda Meral Şengüler Üstün Zekalılar/Yetenekliler Enstitüsü’nün bir kurumudur. Dr. Meral Şengüler’in bizzat müdürlüğünü yürüttüğü anaokul bünyesindeki eğitmenler üstün zeka/yetenek potansiyelleri alanlarında aldıkları eğitimlerle bu alanda eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocuklar için çok değerli bir hizmet sunmaktadırlar. Program bünyesinde izlenen zenginleştirilmiş farklılaştırılmış etkinlikler ve uzmanlar gözetiminde takip edilen gelişmeler ile hem çocuklar ihtiyaçları olan eğitim desteğini almakta hem de aileler çocukları hakkında bilgilendirilip yönlendirilmektedirler.

11 alanda aldıkları branş eğitimleri ile çocuklar, oyunlar ve atölye çalışmalarıyla dans, bilim, resim-heykel, drama, müzik, yazılım-kodlama, robotik, keman, Almanca, akıl oyunları, satranç ile tanışma, öğrenme ve gelişme süreçlerini okul öncesi yaşta başlatarak sağlam temeller atmaktadırlar. Bu branş çalışmaları ve program içinde uygulanan üretim-yaratıcılık çalışmaları ile öğrenciler kendilerini keşfederken aileler de çocuklarının potansiyeli hakkında bilgi edinme şansı bulurlar.



SANAT VE SOSYAL YAŞAM

Yıl boyunca her ay düzenli olarak gerçekleştirilen doğa, sinema, müze, tiyatro, gösteri, çeşitli eğitim kurumları etkinlikleri, şehir turları, ev ziyaretleri ve daha bir çok sportif, sanatsal ve kültürel gezi ve etkinlikler ile İngiliz Kültür Özel Karşıyaka Anaokulu çocukları hayatı hayatın içinde öğrenme fırsatına sahipler. Değerler eğitimi alarak, farklı kültürleri tanıyarak yetişen İngiliz Kültür Özel Karşıyaka Anaokulu’nun Atatürk çocukları geleceğe tam donanımlı hazırlanıyorlar.











Merkez: 6410 Sok. No:27 Karşıyaka Tel: 0(232)336 99 18 – 0(545) 490 65 75 www.uzyens.com.tr

Anaokulu: Yalı Mah. 6440/3 Sok. No:2/E Atakent – Karşıyaka Tel: 0(232) 336 75 85 www.karsiyakaanaokulu.com