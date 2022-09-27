İZMİR FEN KOLEJİ

İzmir Fen Koleji kurucu ortağı ve genel koordinatörü Özgür Soman ile kendisi ve eğitim anlayışı üzerine keyifli bir söyleşi yaptık.

Özgür Bey kısaca kendinizden ve İzmir Fen Koleji’nin işleyiş sisteminden bahseder misiniz? İzmir Fen Koleji kurucu ortağı ve genel koordinatörüyüm. Aynı zamanda matematik öğretmeniyim.

Okul seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar üzerine şunları söyleyebilirim; bir okulun eğitimcilerinin mesleki olgunluğa erişmiş olması çok önemlidir.Buna bağlı olarak da sirkülasyonun olmaması ya da en az düzeyde kalması gerekmektedir. Eğitim programlarında drama, yaparak ve yaşayarak öğrenme, deney ve gözlem yapma gibi öğrenme tekniklerini kullandığımızda öğrencilerin daha kaliteli eğitim aldığını görüyoruz.

Yabancı dil eğitiminin okullarda gramer kalıplar içine sıkıştırılmadan, hareketli, oyunlaştırılarak ulusal veya uluslararası projelerle birleştirilerek verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Öğrencinin eğitim serüveninde takip sistemi çok önemlidir. Okulun butik yapıda olması bu sistemi güçlü kılar.

Öğrencilerin başarıları sadece akademik olarak değerlendirilmemelidir. Onların farklı yetenekleri okul tarafından ortaya çıkartılıp desteklenmelidir.

Emanet ettiğiniz değerli çocuklarımızın beslenmesi çok önemli bir konudur. Okulların hijyen kurallarına uygun bir biçimde, mümkünse kendi mutfağında üretimi daha doğal ve daha sağlıklı olacaktır. İzmir Fen Koleji olarak bu konuya ayrıca özen göstermekteyiz.

Tüm çocuklara yeni eğitim öğretim döneminde başarılar dileriz.

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