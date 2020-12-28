Yeni yılı evde karşılarken MAKYAJIMIZ NASIL OLMALI?

Herkese merhaba,

Dayanın az kaldı 2020 bitiyor :)) aslında benim için zor olduğu kadar güzel bir yıl oldu, ama tabii ki genel olarak dünya için zor bir yıldı… 31 Aralıkta hepimiz evdeyiz, ben zaten hiç bir zaman dışarda yeni yıl kutlamaktan yana değilimdir. 10 dan geriye sayıp saçma sapan şapkalar ile yüzünde gözünde ağzında süslerle yeni yıla girmeyi hiç bir zaman anlayamadım :)) dünya değişti gelişti bir bu gelenek değişmedi neyse konuyu uzatmayayım…

Ben kendimi bildim bileli her Aralık ayında bir röportaj verip yeni yıl makyajını anlatırım, tam 15 senedir. Ama bu sene oldukça farklı olacak, evde karşılayacağımız yeni yıl için makyaj alternatifi ne olmalı?

Öncelikle yeni yılı ışıl ışıl karşılamalıyız covid e inat… evde de şık giyimi tercih edenler için çok klasiktir ama kırmızı rujlarınızı ortaya çıkarın. Ama ben tam tersini düşünüyorum, spor şık ya da eşofmanlarımız ile karşıladığımız yeniyıl gecesi fotoğraflarında nasıl taze ve canlı görünebiliriz? Nasıl “no make up” görüntüsünü elde edebiliriz? İşte bu görüntüyü sevenler için harika önerilerim var.

O zaman başlıyoruz ….



Öncelikle yeni yıl öncesi ölü deriden cildimizi arındıralım peeling ile. Ardından ışıltılı makyaj bazı ile cildimizi ışıl ışıl gösterelim cildinizde gözenek ve leke sorunu yok ise sadece bu bazı kullanabilirsiniz, eğer fondöten ile kapatmanız gereken bir cildiniz var ise ince bir fondöten kullanabilirsiniz, altına ışıltı baz kullanmanızı tavsiye ederim.

Evde “No make up” görüntüsünde makyaj:

Öncelikle tüm göz çevremize (göz kapakları dahil) göz altı kapatıcısı kullanalım ama bu kapatıcı ten renginiz ile aynı olsun aydınlık açık renk olmamalı, doğal olmalı. Göz kapağımıza ten rengi bir far uygulayalım, kahverengi maskara olmazsa olmaz üst ve alt kirpiklere çok yoğun olmadan sürelim.



Kaşlarımızı kaşınız ile aynı renkte kaş kalemi ile dolduralım, bu makyajda göz kalemi kullanmayacağız, kaş kaleminizi gözünüzün içine göz kalemi gibi uygulayalım, kaşlar ve gözler aynı doğallıkta olsun.

Bu makyajda dudaklarımıza ruj uygulamıyoruz, en doğal dudak kaleminiz ile dudaklarımızı boyayalım eğer çok kuru dudaklarınız var ise dudaklarınızın üstüne soğuktan koruyucu bir stick ile nemlendirenilirsiniz. (ruj yok) :))



Yanaklarımıza allık fırçası kullanmadan allık uygulayacağız.Fırça efekti olmasın ki yanaklarımız kızarmış gibi doğal olsun. Bunu da pamuk ile yapacağız ama disk pamuk değil, o eski tip elimizle koparıp aldığımız pamuklar var ya, onlarla :))

Aldığımız pamuğu yuvarlak hale getirip allıktan çok az alıp yanaklarımıza yuvarlak hareketlerle uygulayalım, görüntüye inanamayacaksınız.

Bu makyaj ile kendi renginizde gizli bir makyaj yapmış olacaksınız. Makyaj şekil değiştirmek değil, güzel yanlarımızı ortaya çıkartmaktır. 2021 malyaj trendi tamamen doğallığı savunuyor, ve artık trendten öte herkesin kendi tarzını yansıtacağı bir yıl olacak, kıyafette de, makyajda da, unutmamalıyız ki moda geçici, stil kalıcıdır… herkesleşmeyelim.



Herkese şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Lütfen mecbur kalmadıkça evinizden çıkmayın, çıkıyorsanız da maskesiz adım atmayın, ve bence yumruk hareketiyle bile kimseyle temasta bulunmayın.

Instagram: @tolga_aybakan