YENİ YILDA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇLAR

Ay düğümleri sizin burcunuzda hayatınızda önemli kararlar alacağınız önemli bir yıl. Yeni yıl size ufuk açacak kişileri karşınıza çıkartacak. Cesaret edemediğiniz konularda gözü kara olacağınız bir yıl sizi bekliyor. Mayıs ayına kadar geliriniz büyüyecek. Mayıs sonrasında daha duygusal konulara ve kişisel gelişiminize önem vereceksiniz.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞALAR

Zorlu geçen bir yılın ardından rahat nefes alabileceğiniz bir yıl gelecek. Mayıs itibari ile daha kazançlı zamanlarınız olacak. Yılın ikinci yarısı sizi daha mutlu edecek bir yıl. Kendinize zaman ayırmayı hatırlayın. Sizler keyif insanlarısınız. Ruhunuzun gelişimi için küçük hediyeler vermeniz önemli.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER

İkili ilişkiler, aşk, flört gibi konularınız bu sene gündeminizde olacak. İş, kariyer ve eğitim ile ilgili gelişmeler sizin yüzünüzü güldürecek. Mayıs ayı itibari ile daha atik, yerinde duramayan ve daha şanslı bir dönemde olacaksınız. Çünkü bolluk bereket gezegeni Jüpiter sizin burcunuza geçiş yapıyor. Aklınıza koyduğunuz hedefleri birbir çıkabileceğiniz bir yıl sizi bekliyor.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Sorumluklar alma konusunda önemli adımlar atacaksınız. Kariyer ve iş ile ilgili yol almak istediğiniz işler için destekleneceksiniz. Mayıs ayından sonra sizi bambaşka gelişmeler bekliyor. Beklemediğiniz iş ve kariyer gelişimi yaşayabilirsiniz.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLANLAR

Yeni yıla harika bir enerji ile gireceksiniz. Bu yıl kariyer ve iş alanında yapacağınız gelişmler sizi mutlu edecek. Bu yıl tasarruflu gitmeli, çok uçsuz bucaksız harcama yapmamalısınız. Temmuz sonu Ağustos ayları ikili ilişkilerde yüzünüzü güldürecek ani evlilik teklifleri gelebilir. Kredi ve boçlarınız konusunda dikkatli gitmeli, ayrıca sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Her zaman bakışları üzerinizde toplayan o enerjinizi korumanız önemli.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Zorlu bir senenin ardından iş ve kariyer döneminde güzel kazançları bir yandan da beklenmedik krizler karşısında krizi fırsata çevireceğiniz bir sene olacak. Kıvrak ve keskin zekanızı daha hızlı kullanacaksınız. Özellikle mayıs ayından sonra yaşayacağınız güzel gelişmler bu sene yüzünüzü güldürecek.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ

Ay düğümlerinin burcunuz aksında olması gündeminizi ikili ilişkilerle ilgili konuları yaşayacaksınız. Adalet duygunuz çok önde olacak. Hakkaniyetli davranmak konusunda zorlanacağınız durumlar yaşayabilirsiniz. Yılın ilk yarısında zorlanacağınız dönemler, Haziran ayı itibari ile yüzünü güldürecek zamanar yaşayacaksınız.

AKREP VE YÜKSELEN AKREPLER

Bu yıl farklı kazançlar sağlayabileceğiniz bir yıl olacak. Mayıs ayından sonra ortaklıklar ve farklı iş girişimleri ile ilgili konularda şanslı bir dönemde olacaksınız. Yeni fırsatlara açık olacağınız bir yıl özellikle yılın ilk çeyreği aşk için çok güzel bir yıl olacak. Kendi iç krizlerinizi yönetme konusunda bunu çözmenin yollarına kafa yoracağınız bir yıl olacak. Sağlık konusuna dikkat etmeniz gereken durumları atlamayın.

YAY VE YÜKSELEN YAYLAR

Neşeniz ve mutluluğunuzla daha fazla insanı mutlu edeceğiniz bir yıl. Hayatınızla ilgili önemli gelişmeler yaşayacaksınız. Hayatınızda netlik kazandıracak durumlar söz konusu. Fırsatlar konusunda yıl boyunca önemli kişilerle karşılaşacaksınız. Yeni insanlarla taşınabilirsiniz. Aienizle ilgili güzel zamanlar ve seyahatlar sizi bekliyor.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Eğitim ve yurtdışı konuları ile ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hayatınızda önemli insanlar karşınıza çıkacak. Sağlık ve aile konusunda dikkat etmeniz gerekiyor. İş ve eğitim hayatında yaşayacağınız güzel gelişmeler yüzünüzü güldürecek. Para konusunda şanslı bir yıl sizi bekliyor.

KOVA VE YÜKSELEN KOVALAR

Hayatımızda farklı bakış açıları yaşayacağımız bir yıl olacak. Maddi konular yılın ilk yarısı sizi sıkıştırabilir. Yılın ikinci yarısı yüzünüzü güldürecek üzerinizden uzun süredir zorlayan etkilerin kalkacağı bir dönem olacak. Özellikle mayıs ayından sonra gezmek, dolaşmak eğlenmek istediğiniz, sizin için daha mutlu bir dönem olacak.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK

Bu yılın yüzü güleni siz olacaksınız. Aile konuları gündeminiz olacak. Hayatınızda kadersel dönüşümlerin yaşanacağı bir yıl. Mayıs ayı itibari ile para ve şans konularında yüzünüzü güldüren gelişmeler yaşanabilir. Taşınma, yer değiştirme, yeniden hayat düzeni oluşturma konuları size iyi gelecek.

Emre Çatalbaş Köseoğlu

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