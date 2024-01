YENİ YILA, YENİ MAKYAJ TRENDLERİ DAMGA VURACAK

Herkese merhaba. Yeni yıl, yeni umutlar ile 2024 yılına girmemize çok az kaldı, öncelikle sağlık, dünyadaki savaşların durması ve herkesin huzur içinde yaşaması tek dileğim… Bu ay genelde makyaj trendleri yazmayı çok seviyorum, belki yeni yıl akşamındaki makyajınıza ilham verebilirim… Bu yılın sonbahar kış trendleri herkese hitap edecek diye düşünüyorum, vamp görüntüler var, sadelik var, koyu renk dudaklar var daha neler neler…

Öncelikle ten makyajı ile trendleri paylaşmaya başlıyorum;

Ten makyajı incecik fondötenler ve ışıltılı efektler, sağlıklı bir ten görüntüsü diyebilirim.

Yanaklarımız, sanki koşup kızarmış gibi doğal görüntüde olacak, kontürlere veda ediyoruz “şekil değiştirmek” artık out diyebilirim, varolan “güzelliğinizi ortaya çıkarmak” in, başka biri olmayın.

Gözlerde asimetrik ve alışılmışın dışında kalemler ve eyelinerlar çok moda, göz farlarında ilkbahar yaz döneminde alışık olduğumuz soft renkler bu yıl kış makyajında!!! Takma kirpikler çöpe 🙂 kirpiklerinizi doğal bir şekilde tek tek ayıran ve yukarıya doğru kaldıran maskaralar bu yıla damgasını vuruyor diyebilirim. Göz makyajında iki look var “soft renkler ile doğal görünüm” ve “smokey eye (buğulu gözler) “ trend olacak smokey eye benim ennnnnnnn sevdiğim teknik olabilir bu arada 🙂 derin ve buğulu bakışlar…

Kaşlar artık yay gibi koyu renk değil tam tersi doğal ve açık renk, sanki yok gibi bir görüntü, alışık değiliz ama ben seviyorum bu ifadeyi….

Bu yıl dudaklar çıldırmış !!!

Koyu renk rujlar, borda, vişne ortalığı sallayacak diyebilirim, koyu renk derken siyah dudaklar out (çok şükür) :)) koyu renk rujları kullanırken lütfen dudak kalemsiz kullanmayın, dudak kalemi daha net bir görüntü verir dudak makyajınıza…

Dudaklarda bir başka trend ise lip balmler, bir çok marka çıkarttı, renkli ya da renksiz balmler… yumuşak ve ışıltılı görünüm, koruma anlamında da kuru kış havası şartlarına çok uygun diyebilirim…

Moda ve makyaj ayrılmaz bir ikilidir fakat herkes moda diye her şeyi giymemeli ve her makyajı yapmamalı. Herkesin herkesleştiği bu dönemde, kendiniz olmak bence her şeyden daha değerli… Herkesin kalın dudakları, fit vücudu ya da jawline’ı olmak zorunda değil, dayatılmış güzellik algısı bence artık zorbalığa doğru gidiyor ki, ben bundan nefret ediyorum, herkes nasıl mutluysa öyle olsun ve görünsün önemli olan güzel yanlarımızı ortaya çıkarmaktır, aynı makyaj sanatnda olduğu gibi, konu buraya nasıl geldi bilmiyorum valla, içimden geldi ve yazdım her zamanki gibi 🙂 Yeni yılda sizi ne mutlu edecekse o olsun, insan en çok hangi duygusunu kullanırsa o gelişirmiş siz de lütfen bol bol gülümseyin ve sevin… Sağlık dolu bir yıl diliyorum. Bir sonraki sayıda görüşmek üzere.

TOLGA AYBAKAN

Makyaj Artisti & Güzellik Koçu

Instagram: @tolga_aybakan