YAZA ASTROLOJİ İLE MERHABA

Sıcak yaz günlerinin içimizi ısıttığı yaz aylarına merhaba dediğimiz bu dönemde, üzerimizdeki ölü toprağını atabildiğimiz tutulmaları geride bıraktık. Bizi hayli yoran, kılımızı kıpırdatacak gücü bulamayacağımız durumlara sokan, buhranlara sevk eden ağır tutulma enerjisinden sıyrıldık. Yelkenler fora! Hayatlarımıza kadersel şekilde etki edecek olan tutulmaları geride bıraktık. Şu sıralar yaşadığınız gündemler önümüzdeki 6 ayı kapsayacak. Jüpiter’in koç burcuna geçmesi ile içimizdeki hareket enerjisinin fitili ateşleniyor. Burada dikkat etmemiz gereken nokta gözümüz kapalı her yatırıma atlamamak. Jüpiter koç burcundayken, hayatta yapmayı sürekli ertelediğiniz her ne varsa o işlere girmenizi öneririm. Üretmek sadece bizim değil, Türkiye’nin çıkış noktası. Söyleyebileceğim en önemli şey ise ne olursa olsun toprağa yatırım yapmanız. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Yükselen Başak burcu ülkesi olarak, tarımın, üretmenin, toprağın değerini anladığımız ve ürettiğimiz zaman ülke olarak huzura kavuşabileceğiz. Gelelim Haziran ayı genel yorumlarına; Merkür retrosunun son günlerine denk geldiğimiz Haziran ayında, 31 Mayıs- 3 Haziran tarihleri dikkat edilmesi gereken en önemli tarihler. Burada kesinlikle dolandırılma, iletişimle ilgili her türlü problem, iletişimsizlik başrolde olacak. Gölge yönleri, geri hareket etkisinden daha etkilidir. Bu seferki Merkür retro hayatımızı bir süre daha yoracak gibi 7 Haziran itibari ile tüm bekleyen işlerinize girişebilirsiniz. Ticaret, eğitim, elektronik eşyalarımıza zarar veren Merkür bu sefer çokca kırılan ekranlara, bozulan makinalara, patlayan lastiklere, arıza lambası yanan bizlere tuz biber oldu.

1 Hazirandaki ikizler yeni ayı ile haziran ayına başlayacağız, geldi yaz ayları konuşup, eğleneceğiz, flörtleşip, gezmek isteyeceğiz. İlişkiler konusu gündemimizde olacak. Satürn’ün duraklamaya girmesi hayatımızda disiplene olmamız gereken konularda önemli noktalarda bize kısıtlamalar verebilir. 12 Haziran tarihindeki Venüs Uranüs kavuşumu, sürpriz aşklara ve beklenmedik paraları hayatımızda karşımıza çıkartabilir.

14 Haziran’da Yay burcundaki dolunay bize yurtdışı, sehirdışı, uzaklar, eğitim ve yüksek öğrenim kurullarıyla ilgili kararlar alınabileceği ile ilgili haberleri gündemimize getirecek. İkili ilişkiler, özgürlük, kişisel özgürlük alanlarımız çok ön planda olacak.

29 Haziran yengeç burcunda yeni ay, daha korumacı ailevi duyguarımızın ön planda olacağı, anne, annelik konuları gündemde olacak. Anne ve kadınlarla ilgili kötü haberleri daha çok duyabiliriz. Beklenmedik konular daha temposu yüksek olaylar olabilir. Yeni ay yükselen yengeç burcu olacağından, duygusal ve maddi konularda güven ihtiyacını yaşayacağız. Sağlık konularında hormonlar, sular, su ile alakalı durumlar gündem konusu olacaktır. Daha korumacı olabiliriz. Hormanları tetikleyen hastalıkları tetikleyebilir. Jüpiter beklenmedik konularda, kötü süprizler yaşanabilir.

13 Temmuz Oğlak burcunda yaşayacağımız dolunay, yükselen balık burcu olacak maddi konularda daha çok gündemde olacak. Para piyasalarındaki sıkıntılar artabilir. Bu dolunayda iletişim konularında bazı engellere takılabilirsiniz. Sorumluluk aldığınız konularda engellere takılabilirsiniz. Dişler hassaslaşabilir, deri, kas ve sinirlerin oluşturduğu hastalıklara dikkat edin.

28 Temmuz Aslan burcundaki yeni ay, bolca kendimizi seveceğimiz yaşam enerjimizin yükseleceği bol kahahalı bazı abartılı davranışlarımız ve konuşmalarımızın olacağı ruhumuzun çiçek açağı bir yeni ay olacak. Para konularında bolca harcamalar yapabiliriz aynı zamanda güzel kazançlar elde edebiliriz. Yazın içimizi açacak, arakdaşlarımızla bol bol planlar yapabileceğimiz, çalışma ortamınızı ilgilendiren güzel anlaşmalar gelişmeler yaşayabilirsiniz.

KOÇ BURCU,

İkili ilişkilerde yaşayacağınız önemli gündemler söz konusu, iş hayatınızda karşınıza çıkan sürprizleri akılcı şekilde her yönü ile düşünerek değerlendirin.

BOĞA BURCU,

Haziran ayı başında Venüs’ün boğa burcuna geçiş yapması ile siz boğaların yüreklerine su serpecek yüz güldüren gelişmeler yaşayacaksınız. Maddi ve iş konularında ise yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Gelir gider dengelemelerinin iyi yapılması gereken bir ay.

İKİZLER BURCU,

Hayatınızda ikili ilişkilerinizde netleştirmeniz gereken bir döneminiz olacak. Belki hayatınızda yapmanız gereken bir eleme olabilir onun kararını verebilirsiniz.

ASLAN BURCU,

Hayatınızda parlamak isteyeceğiniz bir aya giriyorsunuz gökyüzü sizden yana, taşınma konuları ve ailevi konular gündemde ayrıca ay sonuna doğru yalnız kalmayı isteyebilirsiniz.

BAŞAK BURCU,

Çok çalışacağınız bir döneme giriyorsunuz, geçtiğimiz yılllarda yaşadığınız üzüntülerden kurtuluyorsunuz. Yeni düzen kurma telaşında olacaksınız. Evlenmek, yeni iş teklifleri gibi güzel sürprizler sizi bekliyor.

TERAZİ BURCU,

Yurt dışı, uzaklardan beklenen paralar veya işler, mahkemede sonuçlanması gereken işleriniz için daha hızlı sonuçlar alabileceksiniz.

AKREP BURCU,

Ailevi her türlü mesele ön planda, bu konularla alakalı gündeminiz çok yoğun olacak. Ayrıca sağlık konularına çok önem vermelisiniz. Sağlık konusunda hassas davranın. Aşk hayatınızdaki güzel hareketlilik size iyi gelecek.

YAY BURCU,

Arkadaş ve yakın çevrenizle olan gelişmeler sizin gündeminizde olacak. Gündeminizde yaşadığınız konu kafanızı epey meşgul edecek.

OĞLAK BURCU,

İş hayatında atılması gereken adımlarınız ya da başvurmak istediğiniz konular varsa bu konularla ilgili olumlu sonuçlar alacaksınız. İş hayatı stresinden uzak durmak sıcak yaz günlerinde kısa molalar vermek size çok iyi gelecektir.

KOVA BURCU,

Yeni gireceğiniz ortamlarda tanışacağınız kişilerle güzel ilişkiler size göz kırpıyor. Yeni ortamlarda tanıştığınız kişiler iş hayatınızda size kolaylıklar sağlayacaktır.

BALIK BURCU,

Ailenizle olacağınız ortamlarda daha mutlu olabilirsiniz. Borç, kredi, mahkeme konularında ya da almak istediğiniz bir ev olabilir yüz güldüren gelişmeler yaşanacaktır.

HAZİRAN AYI SAĞLIK, GÜZELLİK, BAKIM GÜNLERİ

4-5- 9-10- 24-25 HAZİRAN;

Saç kesimi, saç bakım, güzellik bakım, cilt bakımları için her türlü bakım için uygundur. Ayrıca, yeni ay harekete geçmek için güzel zamanlar

Kararını ver, harekete geç!

7-8 HAZİRAN;

Sağlıklı yaşam için başlangıçlar ve yeni beslenme alışkanlıkları icin uygun, bağırsak sistemleri için doktor randevusu da uygun.

21-22 HAZİRAN;

Spora başlamak, aktivetli sporlar için uygun. Sakarlıklara ve sporda oluşabilcek burkulmalara dikkat edin.

TEMMUZ AYI SAĞLIK, GÜZELLİK, BAKIM GÜNLERİ

1-2-6-7-21-22-28-29-30 TEMMUZ; Saç kesimi, saç bakım, güzellik bakımı, cilt bakımları için her türlü bakım için uygundur.

4-5 TEMMUZ;

Sağlıklı yaşam için başlangıçlar ve yeni beslenme alışkanlıkları i.in uygun, bağırsak sistemleri için doktor randevusu da uygun.

19-20 TEMMUZ;

Spora başlamak, aktivetli sporlar için uygun. Sakarlıklara ve sporda oluşabilcek burkulmalara dikkat edin.

Emre Çatalbaş Köseoğlu

Instagram: @astrologemre

astrologemre@gmail.com