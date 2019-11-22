Uluoğlu Baklava & Pasta

İZMİR’İN EN SEVİLEN BUTİK BAKLAVACISI

Uluoğlu Pastanelerinin sahibi Mehmet Ulu, başarılarının ve lezzetlerinin sırrını Mavişehir Dergisi okurları için anlattı.

Mehmet Bey bu işe nasıl başladınız?

Kendi mesleğim olduğu için, bildiğim bir iş olduğu için ve ailecek çalıştığımız için doğru bir karar olacağını düşündük ve hayalimizi gerçekleştirme yolunda ilk adımımızı attık. Çok az bir sermaye ile ilk yerimizi açtık. Her zaman büyük bir özveriyle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Şuan 6 şubemiz bulunuyor. Hemen hemen bütün İzmir’in sevdiği bir marka olmayı başardığımıza inanıyorum.

Yeni imalathanenizden ve çalışma şeklinizden biraz bahseder misiniz?

Baklava çeşitlerimiz, dondurma çeşitlerimiz ve kadayıf çeşitlerimiz yeni imalathanemizde hazırlanıyor. Pasta imalatımız ise Bostanlı’da. Lezzetimizden ödün vermemek için fabrikasyon üretim yapmıyoruz. Üretimimizi günlük maksimum 100 tepsi ile sınırlandırarak, müşterilerimizin her zaman aynı lezzeti bulabilmelerini sağlıyoruz. Makinalarla hazırlanan ürünlerde ister istemez lezzet bozuluyor. Bu yüzden kapasitemizi arttırmadan, butik çalışarak yüzde yüz müşteri memnuniyetini hedefliyoruz. Bizim ürünlerimizin hepsi geleneksel şekilde el emeği ile üretiliyor. Baklavalarımızın her biri elde açılarak müşterilere sunuluyor. Uluoğlu’nun lezzetini vazgeçilmez kılan sırrın bu olduğuna inanıyorum.

Restoranlara baklava satışınız hakkında bilgi verir misiniz?

İzmir’deki kaliteli restoranlara baklavalarımızı veriyoruz, onlar porsiyon olarak satışa sunuyorlar. Bizi tercih etmelerinin sebebi müşterilerine iyi bir lezzet sunmak istiyor olmaları. Onların işleri de tatlıcılık olmadığı için bizim ürünlerimizi satmayı tercih ediyorlar. Çok uzun yıllardır baklava verdiğimiz restoranlar var. Müşterileri Uluoğlu baklavalarını talep ediyor ve aralıksız birlikte çalışmaya devam ediyoruz.

Evlere servis hizmetiniz var mı?

Evet paket servisimiz var. Mavişehir, Karşıyaka bölgelerinden Ulukent’e kadar bu hizmeti sağlayabiliyoruz.

Özel pasta üretiminizden de bahsedelim. Biz de kendi düğünümüzdeki pasta için Uluoğlu’nu tercih etmiştik, gerçekten çok lezzetliydi…

Evet, kalabalık düğün, davet gibi organizasyonlarda pastanın tadına çok kişi baktığı için ve beğendikleri için mutlaka pastanın nereden alındığını merak ediyorlar ve bizim olduğumuzu öğrendikleri zaman müşteri olarak bize geliyorlar. Aynı zamanda şeker hamuru ustamızın hazırladığı kişiye özel pasta tasarımlarımızı da her daim müşterilerimize sunuyoruz. Şeker hamurundan hazırlanan son derece şık ve gösterişli pastalar genellikle doğum günleri gibi organizasyonlarda sıkça talep ediliyor. Kremalarımızı kendimiz hazırlıyoruz. Hazır ürünler kullanmıyoruz. Bizdeki ekler pastanın başka hiçbir yerde benzerinin olmaması buna bağlıdır. Ekler pastaları kendi öz yeğenim hazırlıyor. Yani tek elden çıkıyor. Müşterilerimizin memnuniyeti de bizi son derece mutlu ediyor. Röportaj: Aras Attila Fotoğraflar: Mavişehir Dergisi