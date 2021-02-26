Makyaj Artisti ve Güzellik Koçu Tolga Aybakan ile, kendi evinde ve bize özel çaldığı piyano eşliğinde keyifli bir röportaj yaptık.

Dergimizde uzun zamandır makyaj ve güzellik üzerine yazılarınız yayınlanıyor ama sizi daha yakından tanımak isteyenler için biraz kendinizden bahseder misiniz?

1978 yılında İzmir’de doğdum. İlkokul sonrasında konservatuara girdim, burada viyolonsel bölümü okudum. 9 yaşında da piyano ile tanışmıştım. Konservatuar sonrası Neşe Erberk ajansta modellik ve mankenlik yaptım. Bu dönem hayatımda çok yoğun bir dönemdi defileler, çekimler, reklam çekimleri derken on yılım geçti ama insanın sadece fiziğine bağlı bir iş yapması bence çok zor ve yıpratıcıydı 🙂 ama tabii ki geriye dönüp baktığımda hayatımın güzel zamanlarıydı… Sonrasında müşterisi olduğum Estee Lauder markasından makyaj artistliği teklifi aldım, tam bir Türk filmi senaryosuydu bu gerçekten çünkü benim hiç tecrübem olmayan bir sektörden iş teklifi almıştım. Altı ay acaba acaba diye düşündükten sonra kabul ettim ve iyi ki etmişim, bir anda bambaşka bir hayatın içinde buldum kendimi. Devamlı yurtdışında eğitimlere katıldım ve Türkiye’deki güzellik uzmanlarımıza eğitimler verdim. Tüm Türkiye’yi gezdim… benim için çok önemli olan bir eğitimim de dünyaca ünlü makyaj artisti Tom Pecheux’den Paris’te aldığım özel eğitimdi. Bu gerçekten bir çok makyaj artistinin hayalidir, çok şanslıydım 🙂 daha sonrasında eğitim sorumluluğumun devamında 2010 yılı itibariyle bölge müdürlüğü seviyesine yükseldim ve halen aynı sorumluluğumu devam ettirmekteyim



Sizce Türk kadınlarının makyaj ve cilt bakımında yaptıkları en büyük hatalar neler?

Makyaj kıyafet gibidir kendini içinde iyi hissetmelisiniz, ve çok göreceli… hata demiyelim ama her makyaj trendini uygulamak zorunda değiliz. Makyaj güzel yanlarımızı ortaya çıkarmaktır aslında. O yüzden fazla hırslanmadan makyaj yapalım derim. Kadınların fobik olan makyaj ürünü nedense fondöten, herkes cildimize zarar verdiğini düşünüyor ama tam tersi artık fondötenler cilt bakımınızın devamı ve cildinizi çevresel faktörelere karşı inanılmaz koruyor. İyi bir ten makyajı sonrası ne yapsak zaten kendini gösterecektir, unutmamak lazım ki “moda geçici, stil kalıcıdır’’ o yüzden kendinize uygun olduğunu düşündüğünüz makyajları kendi yüzünüzde deneyerek karar verin. Sizi değiştiren makyaj kötü makyajdır, bence önemli olan güzelliğinizi ortaya çıkaran makyajı yapmaktır.



Piyano dersleri veriyorsunuz. Kaç yaşında piyano derslerine başlanmalı?

Evet kendimi bildim bileli piyano dersleri veriyorum 🙂 her ne kadar ben çocuklara bir şey öğretiyorum gibi görünse de, ben de onlardan çok şey öğreniyorum aslında. IQ gelişimi için piyano eğitimi çok değerli, matematiği geliştiriyor, analitik düşünme yeteceğini geliştiriyor, en önemlisi de ruhsal gelişimde inanılmaz etkili bir eğitim piyano eğitimi. Çocuklarınızın eğilimine göre 5-6 yaş civarında başlanabilir, benim için en önemli olan şey çocuğun piyano çalmak istemesi, aile isteği ve egosu ile piyano dersi almak isteyen ailelere zaman ayırmaktan yana değilim.



Geçtiğimiz yıl Urla’da bir petshop açtınız. Biraz bahseder misiniz?

Bu benim uzun zamandır aklımda olan bir projeydi. Proje diyorum çünkü ben sadece pet shop açmadım aynı zamanda sokaktaki dostlarımız için hemen mağazamızın önünde açık büfe yaptık 7/24 suları ve mamaları mevcut, karnı acıkan tüm dört ayaklı dostlarımıza açık :)ayrıca “askıda mama” uygulaması yapıyoruz alışverişinizden kalan demir paraları askıda mama parası olarak bırakabilirsiniz, biz sizler adına mamaları dostlarımız ile paylaşıyoruz.



Prensip olarak canlı hayvan satışı yapmıyoruz, sadece kuru mama, konserve mama, kedi köpek aksesuarları ve ihtiyaçları üzerine bir pet shop açtık… Urla İskele’de hizmet veriyoruz. Benim için de yeni bir iş öğrenmek mükemmel bir fırsat oldu, pet shop dünyası inanılmaz bir derya deniz, dostalarımızın ihtiyaçları için her şey düşünülmüş, hatta zaman zaman bizden daha lezzetli şeyler yediklerini düşünüyorum 🙂 aynı zamanda insanların sokak hayvanlarına olan empatisi ve yardım severliği de benim geleceğe daha umutlu bakmamı sağlıyor.



Pandemi süreci sizi nasıl etkiledi?

Pandemi süreci beni pozitif etkiledi çok okudum, çok çalıştım. Krizi fırsata çevirdim diyebilirim. Diğer konularda farkındalığım artmadı ben zaten sağlığımın, çevremin kıymetini her zaman bilen biriydim. Hayatta her şey olması gerektiği gibidir. Pandeminin de dünyaya öğreteceği bir şey var ki geldi, görevini tamaladığı zaman o da gidecek.