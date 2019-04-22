SALONUNUZDA DESENLERE VE RENKLERE YER AÇIN

Evin kalbi, kişisel kullanımın yanı sıra sosyalleştiğimiz, konukların ağırlandığı, yüklenen işlevler bakımından çok yönlü, kendi konforunuzun dışında misafirlerimizin de konforunu ya da ihtiyaçlarını göz önüne aldığınız, evin en önemli alanıdır salonlar. Ve şüphesiz ki dekorasyon denince ilk akla gelen odalardan biridir. Böylesine önemli tanımlar yüklenen bir odanın dekorasyonu söz konusu olunca, akla gelen onca fikirden sonra güvenli alanda kalmak, nötr tonlar tercih edip risksiz seçeneklere yönelmek sıkça karşılaşılan bir durumdur. Ancak 2019’da salon tasarımlarında özgür ve korkusuz seçimler moda.

Bu sene salonun her köşesinde renk kartelanız genişliyor, boş kalan duvarları mazide bırakıyoruz. Koyu maviler, derin yeşiller, zengin sarılar salonlarda yerini alıyor. Özellikle duvarlarda kendini gösteren bu iddialı renkler, son zamanların trendi duvar çıtalamalarıyla mekanınıza gösterişli bir hava katıyor. Alçı çıtaların yanı sıra, ayna ya da mobilya kaplamalı duvarlar mekanınıza hareket katıyor.

Artık mobilya denilince aklımıza sadece ahşap gelmeyecek. Akrilik malzemeden üretilen hayalet sandalyeler ve sehpalar salonunuzun star parçaları olmaya hazır. Bunun yanı sıra koltuklar da belli bir standart üzerinden gitmiyor, takımlardan vazgeçiyor, farklı renkler, farklı modeller, farklı kumaşlarla tasarlanmış koltukları bir araya getirerek tek düzelikten sıyrılıyoruz. Koltuk döşemelerinde, her zamanın modası, gösterişli kadifeler yine trend, ancak bu sefer renkler ve desenler konusunda daha özgürüz.

Pirinç ve mermer, senenin gözde malzemeleri. Kullanıldığı her mekana şıklık ve gösteriş katan bu malzemeler mobilya kulplarınızda, televizyon ünitenizde, sandalyelerinizde, aksesuarlarınızda, aydınlatmalarınızda, nerede kullanılırsa kullansın salonunuzun gözde parçası olarak öne çıkıyor.

Birbirinden bağımsız ögelerin bir arada kullanımı oldukça heycan verici, özgür ve kolay görünse de yeterince özenli uygulanmadığında kafa karıştırıcı, dağınık ve rüküş bir görüntü elde etmeye de müsait. 2019’un trend salonlarını yaratırken kontrast ve kaos ayrımına oldukça dikkat etmek gerekir. Kullanılan her bir parça bağımsız olsa da diğerine atıfta bulunabilmeli ve uyum yakalamalıdır.