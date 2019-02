PİYANO… ŞİİR… EDEBİYAT…

DENİZ ATAY

1994 İstanbul doğumlu Deniz Atay henüz 5 yaşındayken aldığı piyano eğitimi ile sanat hayatına başlamış. İlk bestesini 15 yaşında yapan Atay, lise yıllarında, hayatına müziğe yardımcı kol olarak şiiri de eklemiş. Run Menajerlik Organizasyon’un kurucusu Süheyl Atay’ın oğlu Deniz Atay, kendisi ve çalışmaları hakkında merak edilenleri anlattı.

Autumn of the Keys… Albüme neden bu ismi koydunuz?

Albümdeki parçaların çoğu hüzünlü, sonbaharı andıran parçalar. O sonbahar havası da piyano tuşlarından geldiği için albümün ismini ‘Autumn of the Keys’ koydum.

İnsanlar bu albüme nasıl ulaşabilir?

‘Autumn of the Keys’ albümüm Spotify ve Itunes’da yer almakta. İsteyenler albüme bu ortamlardan ulaşabilir.

Bu albümdeki parçalar dışında eserleriniz var mı?

Evet. Autumn of the Keys’in içinde yer alan parçaların dışındaki piyano eserlerimden bazılarını ikinci albüme saklıyorum. Aynı zamanda orkestra üzerine yazmış olduğum eserlerim ve iki oda müziği eserim var.

Müzik eğitiminizi nerede aldınız?

Konservatuar ya da müzik okuluna gitmedim. Bunun yerine değerli hocalarla çalıştım. Bilgi Üniversitesi’nde ‘Karşılaştırmalı Edebiyat’ okudum. Şimdi Yeditepe Üniversitesi’nde ‘Karşılaştırmalı Edebiyat’ alanında yüksek lisans yapıyorum.

Edebiyat alanında eserleriniz var mı?

Evet. 2015 yılında yayımladığım, 21 İngilizce şiirimden oluşan ‘Sceneries from the Youth’ ve 2017 Mayıs’ında yayımladığım 15 şiirim ve 8 şiir çevirimden oluşan ‘Delikteki Okyanus’ şiir kitaplarım var.

Müzik alanındaki hedefleriniz neler?

Piyano eserlerimin içinde yer aldığı konserler verebilmek ve orkestra üzerine yazdığım eserlerin orkestralarca icra edildiğini görmek benim hayalim. Müzik alanında neler yaptığımı insanlara duyurmak istiyorum. Hedeflerim bu doğrultuda.