PARİZYEN KADINI

Güzellik herkese göre değişen oldukça göreceli bir kavramdır. Bana soracak olursanız, dünyanın en güzel, zarif ve cool kadınları Fransız kadınları. Bu yazımda sizlere parizyenlerden ve biraz da parizyencilikten bahsedeceğim.

Modanın başkenti Paris’in modayı yakından takip eden, stil sahibi kadınlarına kısaca “Parizyen” dendiğini az çok duymuşsunuzdur. Onlar hakkında çok kitap yazıldı, çok söz söylendi… Neydi onları bu kadar özel ve güzel kılan? Özgür ve minimal bir stile sahip bu zarif kadınların, oldukça hareketli bir sosyal yaşamları var. Güne bir kahve ve yanında kruvasan ile başlayıp, bir kadeh içecek ile devam etmek parizyen kadını için olmazsa olmazlar arasında. Müthiş bir damak tadına sahip oldukları bir gerçek buna rağmen nasıl bu kadar zayıf kalabiliyorlar? Porsiyonlarının oldukça küçük oluşu, araba veya toplu taşımadan ziyade yürümeyi tercih etmeleri zayıf kalmaları için en büyük neden olsa gerek. Daima bakımlı olmak bir parizyen için çok mühim, yüksek zevklerinde asla ucuz ve basit parçalara yer yok. Onlarla en çok özdeşleşen parçalar Burberry trençkot ve Chanel çanta. Giysi dolaplarının diğer vazgeçilmezleri bir çift louboutin ayakkabı, basicler ve zamansız denimler… Kısacası moda için değil, mutlu olmak için giyinirler. Ayna karşısında oldukça uzun zaman geçirmelerine rağmen sanki hiç makyaj yapmamış gibi doğal ve abartıdan uzak bir yüz ve yataktan yeni kalkmışçasına olan dağınık saçlarıyla muhteşem görünürler.

Moda duayeni Karl Legerfeld’in çok sevdiğim bir sözü var. “Parizyen kadını olmanız için Fransız olmanıza gerek yok” Siz de kendi imkanlarınızca modayı takip ediyorsanız (illa ki marka giyinmenize gerek yok) stil sahibi olduğunuza inanıyorsanız ve bunu başarabiliyorsanız, tüm bu özellikler az çok tanıdık geliyorsa, o herkesin hayranı olduğu Parizyen kadınlarından birisiniz. İşte ben de bugün kendimi tam anlamıyla böyle hissediyorum.

Melike Baykara Birinci

Mavişehir Dergisi Moda Editörü

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