ÖZGÜR EKMEKÇİOĞLU EKMAS YAPI’YI ANLATTI

EKMAS, 30 YILLIK TECRÜBE İLE ÜLKESİNE KATMA DEĞER SAĞLIYOR



Sanayide 30 yıllık tecrübeye sahip olan ve halen gayrimenkul, otomotiv ve hizmet sektörlerinde ülkesine katma değer sağlayan Ekmas Grup, yeni projeleri ile büyümesini sürdürüyor. “Geleceğimizi birlikte inşa ediyoruz” sloganıyla yola çıkan, Ekmas Grup, Ekmas Mavişehir ile konut projelerini hayata geçirirken, Türkiye’nin ilk Opel bayisi Egem ile otomotiv sektörüne de hizmet ediyor. Yangın güvenlik ve yangın söndürme sistemleri alanında da A Yangın Güvenlik Sistemleri ile çalışmalarını sürdüren Grup, hizmet verdiği her alanda kaliteyi ve karşılıklı güveni esas alıyor.

İmzamızı atıyoruz

Ailesiyle birlikte 30 yıldır sanayi işi ile uğraştıklarını ifade eden Ekmas Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, bu alanda kazandıkları tecrübelerini şu anda gayrimenkul, otomotiv ve hizmet sektörlerinde en iyi ve kaliteli anlayışla topluma sunduklarını söyledi.

İnşaat sektörüne 7 yıl önce adım attıklarını dile getiren Ekmekçioğlu, ilk olarak gayrimenkul yatırım işleriyle ilgilendiklerini, üretim kanalında ise daha çok sanayi tesis alanları yaptıklarını kaydetti. Ekmekçioğlu, “Son dönemde ise konut projelerine odaklandık ve büyük titizlikle hazırladığımız projeleri ortaya çıkardık. Şu an en prestijli projemiz olan Ekmas Mavişehir bu özverili çalışmanın ürünüdür. Sanayicilikten gelen bir kültürümüz var. Sanayicilik demek uzun yıllar aynı yerde bulunmak demek. Kalıcılık verdiğin sözün arkasında durabilmeyi gerektirir. Verdiğimiz her sözü tutmanın güveni ve haklı gururuyla, üretimdeki hassasiyetimiz ve mükemmeliyetçiliğimizi birleştirdik. Her ne üretiyorsak, sanki yalnızca kendimiz kullanacakmışız gibi detaylara çok önem verdik. Özetle, üretimi için onay verdiğim her ürün, her proje benim imzamdır. Bu anlayışla çalıştık ve sektörel kalıcılığa ulaştık. Bugün inşaat projelerimizi bu kültür ışığında hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

“Amatör ruhun avantajlarını kullandık”

Ekmas Mavişehir projesinin temelden itibaren tek bloktan oluşan ama birbirine bağlı 11, 14 ve 17 katlı 3 ayrı blok şeklinde tasarlanmış bir yapı olduğunu ifade eden Ekmekçioğlu, proje süresince aktif olarak sahada olduğunu vurguladı. İnşaat sektöründe farklı iş kollarında varlık gösterdiklerini ancak konutta ilk projeleri Ekmas Mavişehir’de amatör ruhun avantajlarını kullandıklarını dile getiren Özgür Ekmekçioğlu, “Ekmas Mavişehir projesini kendi evimizmiş gibi her ayrıntısını düşünerek oluşturduk. Burada yaşayacak kişilere vadettiğimiz gibi ayrıcalıklı bir yaşam alanı sunmak için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Birinci sınıf işçilik ve malzemeler ile konforu ve huzuru bir arada bulabileceğiniz her ihtiyaca cevap veren bir yaşam alanı kurguladık. İlerleyen süreçlerde hayata geçirmeye hazırlandığımız farklı projelerimiz var.

Çiğli, Mavişehir, Manisa, Urla, Torbalı gibi gelişmekte olan bölgelere yatırım yapmaktayız. Markamıza değer katacak ve inandığımız çalışmalara imzamızı atıyoruz. İzmir son yıllarda iç ve dış olmak üzere en çok göç alan şehirlerin başında geliyor. Bu durum da beraberinde yapılaşmayı getiriyor haliyle, inşaat şirketlerinin de gözdesi halinde. Ekmas Yapı olarak biz de bu manzarayı gördük ve İzmir’in en değerli lokasyonlarından birinde projemizi hayata geçirdik” dedi.

Sözümüzü tuttuk

İzmir ve Türkiye genelinde inşaat sektörünün durumunu değerlendiren Ekmekçioğlu, “İzmirliler için tanıdık ve güven veren yüzümüzle pazarda yerimizi aldık. Aldığımız karşılıktan memnunuz, daha iyisini yapmaya yönelik motivasyonumuz beslendi. 2018’in özellikle son çeyreğinde ülke genelinde inşaat sektörü mevcut konjonktürden etkilendi, sert bir düşüş yaşandı. Döviz kurlarındaki hareketlilik domino etkisi yarattı. Hammadde ve malzeme fiyatlarının yüksekliği, mevcut ekonomik dalgalanmadan etkilenen yatırımcıların karar süreçlerinin uzaması, faiz artışları gibi etkenler sebebiyle piyasada yavaşlama oldu. İnşaat şirketleri projeleri askıya aldı, devam eden projeler duraklatıldı. Ancak Ekmas, sektöre iyi veya kötü tüm ihtimalleri göz önüne alarak dahil oldu. Bu projeye başlarken, satarken yatırımcılarımıza bir söz verdik. O yüzden çalışmalarımız bu dönemde bile hız kesmeden devam etti. Beyan ettiğimiz tarihte konutları teslim edeceğiz” dedi.







2019 için olumlu senaryo

İzmir’de pek çok farklı sektörde çalışmalar yürüterek otomotiv sektöründe de 3 yıldır aktif olarak varlık gösterdiklerini ifade eden Ekmekçioğlu, Egem Otomotiv’in İzmir’in ilk Opel bayisi olduğunu ve 7 bin 500 metrekare alana sahip Türkiye’nin en büyük showroomlarından birinde teknik servis ve satış sonrası hizmetler alanında faaliyet gösterdiklerini söyledi. 2019 yılı için hem İzmir hem de Türkiye adına ümitli olduğunu da anlatan Ekmekçioğlu, “Bu dalgalanmadan gereken dersleri ülkece almış olduğumuza inanıyorum. Büyüme odaklı sürdürülebilir bir ekonomi için kaynakların verimli alanlara yönlendirilmesi gerektiği gerçeğini hepimiz biliyoruz. Sanayi işi ile uğraşan ve sanayi alanında ülkeye büyük katkısı olan bir aileden geldiğim için rahatlıkla söyleyebilirim ki sanayi sektörüne yapılan yatırımlar ile dış ticarete konu olan ürünler üreterek dış pazarda varlık göstermeliyiz. Buradan sağlanacak kazançla 2019 ve sonrası için inşaat ve tüm sektörler hakkında olumlu senaryolar düşünebiliriz” diye konuştu.

“ALTAY’I HAK ETTİĞİ YERE GETİRMEK AMACIYLA ÇALIŞIYORUZ”

Tüm bu iş yoğunluğunun içinde “nefes aldığı alanlardan biri” olarak tanımladığı yerin Altay olduğunu vurgulayan Özgür Ekmekçioğlu, çocukluğundan bu yana camianın içinde olduğunu ve altyapısında basketbol oynadığını belirtti. 3 sene önce kulüp başkanlığı görevine gelen Ekmekçioğlu, “Kulübü devraldığımızda Altay 3.Ligdeydi. 2 sene üst üste şampiyon olup 1.Lige yükseldik. Bu hizmeti yaparken hem bir Altaylı olarak hem de iyi bir İzmirli olarak görevimi yerine getirdim. Dolayısıyla bu güzel ailenin içinde yer almanın ve Büyük Altay’ı hak ettiği hedefe yönlendirmenin gururunu yaşıyorum. Altay’ın önce taraftarı sonra başkanıyım. Geçmiş dönemlerde Altay Spor Kulübünün değeri ve potansiyeli ne yazık ki bir miktar göz ardı edildi.

Altay’ı hak ettiği yere getirmek amacıyla çalışmalarımıza başladık. Göreve geldiğimizde 7 yıllık finansal düzenlemeleri yapıp, transfer yasağını kaldırdık, yeni transferlerle Süper Lig altyapısını hazırladık. Tesis ve sahaları yeniledik, operasyonel ve organizasyonel süreçleri düzenledik. Sporun muazzam bir birleştirici gücü var bunu kullandık, medya aracılığı ile tüm İzmirlilere seslendik, tek yürek olduk. Spor kulüpleri, ülkelerin en önemli kültür elçileridir ve toplumsal değerlere aracılık eden, ayna olan oluşumlardır. Büyük Altay da İzmir için bir kültürdür, markadır. Ben ve ekibim bu markanın doğru yönetilmesi yönünde elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” dedi.