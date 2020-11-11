ÖZGÜN TASARIMLAR ORGANİK KUMAŞLARLA BİRLEŞİYOR; ASLI YARIŞ

Geçtiğimiz yaz birbirinden şık kimonoları, pareoları ve çantaları satışa sunan tasarımcı Aslı Yarış, yeni sezon için hazırladığı tasarımlarını Mavişehir Dergisi okurları için anlattı. Ürünleri yakından incelemek ve satın almak için Instagram’dan @asliyaris sayfasını takip edebilirsiniz.

Yaz ayları sonrası sonbaharın güzelliklerini yaşadığımız bu dönemde tüm okurlara merhaba diyorum. ‘Aslı Yarış’ markası olarak organik materyallerle oluşturduğumuz yaz koleksiyonu sonrasında; sonbahar-kış koleksiyonumuzda da yine organik kumaş ve ürünlerle devam ediyoruz. Bu sezonda satışa çıkan ilk ürünlerimiz kadın-erkek-çocuk t-shirt, eşofman üstü, eşofman altı, oversize kesim dediğimiz blazer ceketler ve deri çantamız oldu. Organik giyim grubumuzu İzmirli bir firma ile çalışıyoruz. Avansteks’i üretici arayanlara rahatlıkla tavsiye edebilirim.

Hepimiz dünya genelinde yaşanan salgından oldukça etkilendik yaşama şekillerimiz ister istemez değişti. Herbirimiz temizliğimize daha da dikkat ediyor, kıyafet olarak da çamaşır makinasında yıkanabilen, fazla ütü istemeyen, yıka giy ürünleri tercih ediyoruz. Ben de bu konuya dikkat ederek sezon için birbiri ile karıştırılarak çok sayıda kombin yapılabilecek, doğal tonlar, organik kumaşlar ile istendiğinde şık, istendiğinde spor tarzda olabileceğiniz, sıkça da yıkayabileceğiniz ürünleri şekillendirdim.



Kadın ve erkek eşofmanları alt-üst tanımlayabileceğimiz gibi, kadınlar etek üzerine, beyler jean üzerine kombinleyebilirler. Ya da biz kadınlar t-shirt üzerine blazer ceket giyip rahat ve şık olabiliriz. Şu an üretimde olan elbise ve eteklerimiz de satışa çıktığında tamamen organik bir şıklık veya spor bir görünüm de elde edebilirsiniz. Ben birçok şekilde kombinlenebilecek kreatif ürünler üretmeyi seviyorum. Elbise ve eteklerim de altına topuklu bir ayakkabı ile giyince elegan, bu sezon çok göreceğimiz altı kalın botlar ile giyilince stil sahibi, kovboy bot ve çizmeleri ile tamamlandığında country ve sneakerlar ile kullanınca çok rahat, modern ve güzel bir kombine dönüşecekler.



Eşofman takımlarında ve tüm t-shirtlerde baskı olarak kendi logo ve organik olduğunu gösteren bir yazı kullandım. Bu oluşturduğum tarzı artık markamda sıkça göreceğiz. Yakın zamanda ortaokul-lise gençleri için de eşofmanlarımız çıkacak. Böylece ailece ürünleri tanımlayabilir, rahat, şık ve fark edilir olabilirsiniz. Son yazdığım kelimeyi oldukça deneyimledim aslında. Ne zaman ailece eşofman ve t-shirtleri giysek ki herkes farklı tonlarla karıştırarak kullanıyor evde; “nereden alabiliriz?” “nereden aldınız?” diye soruyorlar. Nasıl güzel bir his, “kendi tasarımlarım” demek… size anlatamam… Tasarımlarıma sizler de Instagram’dan @asliyaris hesabından ulaşabilirsiniz.



Biraz da doğa dostu, organik ürünler üreten, ürün ambalajlarının üzerine geri dönüşüm sembolleri basan, etiketlerinin tamamını dokuma pamuk seçen biri olarak sektörde beni en çok yaralayan konulara değineyim. Diyelim ki bu sezon beş yüz adet çanta ürettiniz ve tasarımınız kadar şık kutusu olsun istiyorsunuz. Birçok firma biner adetlerden, bazıları altı bin adetlerden aşağısını yapmıyor. Ya da poşet ambalajlar neredeyse bin, on bin adetli üretiliyor. Dokuma etiketlerin her biri biner adet… Bunun gerekçelerini tam açıklaması ile ben bulamadım. Diyelim ki gerçekten bu sayılarda üretilebiliyor. O zaman da biz üreticiler bir etiket bile tasarlarken daha sonra ki sezonlarda da kullanacağımız etiketler bunlar olabilecekmiş gibi, kutularımızı yıllarca kullanacakmışız gibi kullanalım ki üzerinde yaşadığımız bu güzel gezegenimize zarar vermeyelim. İşte o zaman kendimize üretici, tasarımcı veya organik ürünler yapan biri diyebiliriz.

Derginize konuk ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyor; hepimize sağlıklı, mutlu, güzel yeniliklerin yaşanacağı günler diliyorum. Yeni tasarımlarla görüşmek üzere diyorum, hoşçakalın.