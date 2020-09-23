ONLINE PİYANO DERSLERİ VERİMLİLİK SAĞLIYOR

Müzik eğitimine sekiz yaşında başlayan Hakkı Erses, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünden mezun olduktan sonra eğitimine 2001 – 2007 yılları arasında Kassel Müzik Akademisi Piyano, Müzik Teorisi ve Kompozisyon Bölümünde devam etti. Türkiye’ye dönüşü ile başlayan piyano eğitmenliğinde edindiği tecrübelerle bilgisini şimdi de online olarak sizlere ulaştırmayı hedefleyen Hakkı Erses, Online Piyano Eğitiminde kullandığı teknolojik programlar ve onları kullanış biçimiyle dersi sizin veya çocuğunuz için yüz yüze dersten farksız bir verimlilikte yürütmekte ve avantajlarını şu şekilde anlatmakta;

. Ders öncesi ve dersin hemen ardından pratik yapma imkanı olur,

. Kullanılan teknolojik programlar piyano ve müzik eğitiminin başlangıçta zor kavranan konularının daha anlaşılır ve eğlenceli öğrenilmesine olanak sağlar,

. Kendi ev ortamı çocuklar için derse dikkatin verilmesini kolaylaştırmakla beraber çocuğun kendini daha rahat ifade etme, güvende ve iyi hissetmesine olanak sağlar,

. Dersin ve ders sonrası çalışmanın aynı enstrüman ile yapılması özellikle küçük yaştaki öğrencilerin öğrendiği şarkı, alıştırma ya da konularda karşılaşabileceği kafa karışıklığını ortadan kaldırır,

. Ulaşım için harcadığınız zaman ve harcamalardan tasarruf edersiniz.



“Annem Babam Piyanist” Projesi Hakkında

“Annem babam piyanist”, çocuğuna piyano eğitimi aldırmak isteyen ebeveynleri hazırlamaya yönelik bir projedir. Sadece ebeveynlere yönelik olan projenin amacı, anne ve/veya babanın çocuğa piyano eğitimi öncesi süreçte rol model, piyano eğitimi başladıktan sonraki süreçte de destek olabilmesi için gerekli desteği vermektir. İçerik tamamen ebeveyni projenin amacı doğrultusunda hazırlamaya yöneliktir ve bu yönüyle bir yetişkinin kendisi için piyano dersi aldığındaki içerikten temel bilinmesi gereken konular dışında farklıdır.



PİYANO EĞİTMENİ – HAKKI ERSES

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