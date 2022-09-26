Kombinlerim; Melisa Alsancak Boutique

Melike Birinci – Instagram: @pisimel

Yeni sayıdan herkese merhaba, yaklaşık son bir aydır öyle bir koşturmacanın içindeyim ki… Radikal bir kararla, eşim Dr. Yücel Birinci ve kızımızla birlikte yaşadığımız evimizi baştan sona yenilemeye karar verdik. İçinde yaşamaya devam ederken yapılan tadilatlar tahmin ettiğiniz gibi yorucu oluyor. Ama çıkan sonuç bir o kadar güzel olacak. Fotoğraflardan da belli olduğu gibi evimizin yeni dekorasyonu henüz tamamlanmadı. Ben de bu şartlarda elimden gelen en güzel kareleri yakalamaya çalıştım, umarım beğenirsiniz.

Sonbahara uygun, biri beyaz biri yeşil iki farklı takım seçtim. Ve ikisi için de tercihim Melisa Alsancak Boutique oldu. Eğer hala ziyeret etmediyseniz yeni sezona başlarken mutlaka uğramanızı tavsiye ederim. Her girdiğimde özenle seçilmiş farklı tasarımlardaki kıyafetlerle karşılaşıyorum. Özellikle her yerde olanın dışında parçalar kullanmayı seviyorsanız Melisa Alsancak Boutique tam size göre.

Biliyorsunuz Melisa Alsancak Boutique ürünlerini sizlere daha önce de tanıtmıştım. Burayı sıkça tercih etmemin en önemli sebeplerinin başında, butiğin sahibi Melisa Hanım’ın işine olan özenli tavrı bulunuyor. Bu özen, butik içinde satılan ürünlerin kalitesinden belli oluyor ve kendime yakıştırdığım birçok parçayı buradan bulabiliyorum.

İsminde “Alsancak” kelimesinin geçmesi sizi yanıltmasın 🙂 Butik Bostanlı’da… Çalışma saatleri Pazartesi-Cumartesi 10.30-19.30 arasında olan bu tatlı butiğin Instagram sayfasını takip ederek, beğendiğiniz ürünlerle ilgili aklınıza takılan sorular olursa oradan da iletişime geçebilirsiniz.

Instagram: melisaalsancakboutique

Fotoğraflarda kullanılan yeşil ve beyaz takımlar: Melisa Alsancak Boutique

Instagram: melisaalsancakboutique