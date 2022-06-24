KAZ DAĞLARI’NIN ETEĞİNDE DENİZE SIFIR BİR HAYAT

Efsanelere konu olmuş Kaz Dağları’nın eteklerinin masmavi denizle buluştuğu yerde zengin bir tabiatın tam ortasında yaşamaya ne dersiniz?

Edremit denizinin mavisini, Kaz Dağları’nın yeşilini, gökyüzünden size ışıldayan güneşin sarısını buluşturan rengarenk bir tabloya açın pencerenizi. Temiz havasıyla dünyada ün yapmış Adra Altınoluk’ta yaşamak fazlasıyla cezbedici. Bu ayrıcalıklı projeyi Turyap Mavişehir güvencesiyle, Turyap Mavişehir Temsilcisi Yasin Gıyasi Kale sizler için tanıtıyor.

Adra Altınoluk, sizi güneşi selamlayacağınız günlere davet ediyor. Her sabah iyot kokusuna karışan Kaz Dağları esintisi ile uyanın.

Yazlığınız yaşamınız olsun! Merkezi konumu ile Adra Altınoluk’ta sadece yazları değil bir ömür yaşanır.

GENEL ÖZELLİKLER VE PROJE LOKASYONU

* Altınoluk’un kalbinde, Kaz Dağları’nın hemen önünde

* Denize sıfır

* Altınoluk’un en güzel mavi bayraklı plajı Yağcılar mevkiinde, Assos, Bergama, Cunda Adası, Burhaniye Ören gibi tarihi ve turistik yerlerin merkezinde

* Edremit Havaalanına 30 km

* Güre Termal Tesislerine 5 dk

* Kaz Dağları (Köy ve Mesire yerleri) 5 dk

* Ayvalık’tan Midilli Adası deniz otobüsü ile 45 dk

* Zincir marketlerin tamamına yakın

* Altınoluk’un cafe restoranlarına yürüme mesafesinde

* Geniş balkon ve teraslar

* Deprem yönetmeliğine uygun 3 katlı yatay mimari

* Her blokta asansör sistemi

* Her etaba özel ortak açık havuzlu

* Kapalı otopark alanı

TURYAP MAVİŞEHİR

Telefon: 0(232) 362 80 90

Adres: Caher Dudayev Bul. No: 115/2 Mavişehir (Yayla Kasabı üstü)

Instagram: @turyapmavisehir www.turyap.com.tr/mavisehir