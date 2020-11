2019 Ağustos ayında hizmete başlayan ve açıldığı günden itibaren Bostanlı’nın en gözde mekanlarından biri haline gelen Karaf Meyhane’nin sahipleri, Can Korkmaz ve Celal Özden büyük bir aşkla yürüttükleri işlerini, Mavişehir Dergisi okurları için anlattı.

Can bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Doğma büyüme Karşıyakalıyım. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar Çakabey’de okudum. Daha sonra Ege Üniversitesi’nde İktisat bölümünden mezun oldum. Eğitim hayatım sonrasında inşaat işleriyle ilgilendim ve hep hayalini kurduğum gıda sektörüne Karaf ile geçiş yaptım. Bizim yaklaşık on yıldır böyle bir hayalimiz vardı. Bundan iki sene önce, bu hayalimizi gerçekleştirmek için ilk adımı attık. Ve şu anda işimizi çok keyif alarak yürütüyoruz. Karaf Meyhane’yi müşterilerimiz de çok sevdi, biz de bu sevgiye karşılık olarak işimizi geliştirmek için her gün daha çok çalışıyoruz. Ben iki senedir bu işi yapıyorum ama on yıldır bu iş için hazırlanıyorum diyebilirim. Müşterinin ne isteyeceğini, bir işletme sahibinin nasıl bir duruş sergilemesi gerektiğini on yıldır gözlemliyorum. Ben ayrıca iyi de bir müşteriyimdir. Gezmeyi, yeni mekanlar ve yeni lezzetler denemeyi de çok severim. İyi bir gözlemci olduğum için Karaf’a gelen müşterinin de ne isteyeceğini tahmin edebiliyorum. Misafirlerimizin ruh halini gözlemler ve nasıl hizmet almaktan memnun kalacağını tespit ederek, ona göre davranılmasını sağlarız. Bu sayede memnuniyet oranını yükseltmiş oluyoruz. Her müşterimiz bizim için çok özel.



Celal bey, sizi biraztanıyabilir miyiz?

Ankara doğumluyum ama tüm eğitim hayatım İzmir’de geçti. Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunuyum. Halen yürütmekte olduğum mesleğimin yanında, hep hayalini kurduğum gıda sektörüne Karaf Meyhane ile adım attım.



Peki bu gözlemlediğiniz detaylara istinaden Karaf Meyhane’de en iyi uyguladığınız hizmet nedir?

En iyi uyguladığımız şudur dersek, diğerine haksızlık etmiş oluruz. Çok hızlı servis veriyoruz bu konuda en iyiyiz dersek, mutfağımıza haksızlık yapmış oluruz. Çünkü iyi bir mutfak, iyi bir servisle birleştiği zaman güzel olur. Bizim bu işte ön plana koyduğumuz üç ana başlığımız var; iyi mutfak, iyi servis, kabul edilebilir fiyat. Bu üç kriterimizden herhangi birinde aksaklık olursa, yükseltmiş olduğumuz çıtayı düşürüyoruz demektir. Bütün bu detaylara çok önem veriyoruz ve müşterilerimiz gecenin sonunda bu üç kriterden rahatsız olmamaları gerektiğine inanıyoruz. Bizim işimiz valemiz, misafirimize aracını teslim ettiğinde biter. İşte o ana dek büyük bir özveriyle çalışırız Karaf Meyhane olarak.

Mutfağınızdan ve ürün çeşitlerinden bahseder misiniz?

Bizim ağırlıklı olarak mutfağımız et ürünlerinden oluşuyor ve et konusunda oldukça iddialıyız. Deniz ürünlerimiz de çok lezzetli elbette. Kalamar, karides, ahtapot, şevketi bostanlı levrek, çipura, barbun gibi çeşitlerimizi de günlük olarak taze bir şekilde sunuyoruz misafirlerimize. Ama dediğim gibi bizim işimiz et. Meze çeşitlerimiz de çok zengin. Ayrıca ara sıcaklar konusunda da çok iyi olduğumuzun altını çizmek isterim. Sac tava, yaprak ciğer ve kokoreç en sevilen lezzetlerimiz arasında. Ön sipariş ile dört saat pişirme süresi olan kuzu kol da yapılmakta mutfağımızda. Bunun gibi özel istekleri önceden sipariş alabiliyoruz. Izgaralarımızdan çıtır kebap ve lokum en çok tercih edilenler arasında. Salatalarımız, mezelerimiz, ara sıcaklar ve ana yemekler konusunda gerçekten çok zengin ve başarılı bir mutfağımız var. Ve son derece iyi dönüşler alıyoruz.



Kaç kişilik bir ekibiniz var?

Yirmi kişilik bir ekibimiz var. Mutfağımızda sadece ustalar çalışıyor mesela. Yamak, usta yardımcısı yok bizim mutfağımızda. Salatadan ana yemeğe her şey ustaların elinden çıkarak servis ediliyor. Her garsonumuzun bir komisi vardır. Servisteki başarıyı bu şekilde yakalarız. Misafirlerimizin yorulmaması adına valelerimiz her an kapıda hazır beklerler.



Karaf Meyhane genellikle saat kaç gibi hizmete başlıyor ve kaçta kapanıyor?

Saat 13:00 de servise hazır hale geliyoruz ama genellikle akşam 19:30 gibi müşterilerimiz gelmeye başlıyor. Kapanış saatimiz ise 02:00. Çalışma saatlerimiz içerisinde mutfağımızdan çıkan ürünlerin iyi olmasının yanında, servis yapan garsonlarımızın misafirlerimizle olan ilişkileri, onlara karşı sergiledikleri duruş da çok önemli. Örneğin bazı müşterimiz ciddiyetten ve resmiyetten hoşlanırken, bazı müşterilerimiz daha fazla diyalog ve eğlenceden hoşlanır. Müşterilerimizin bu isteklerine göre masalarla ilgilenen garsonlarımız da farklı özelliklere sahip. Salon ekibimize gerçekten çok güveniriz. Bizler de müşterilerimizi çok iyi gözlemler ve tekrar geldiklerinde, isteklerini ve hoşlandığı şeyleri tekrarlatmak durumunda bırakmayız. İşine aşık bir ekibiz. Örneğin, bir misafirimiz içeceğini soda ile birlikte içiyorsa bir sonraki seferde kendisi söylemeden aynı şekilde servis yaparız. Ya da bir müşterimizin birazdan hangi ürünü isteyeceğini rahatlıkla tahmin edebilir ve hızlı bir şekilde servise hazır ederiz. İşimize önem vererek çalıştığımız için müşterilerimiz de kendilerini burada çok rahat ve özel hissederler. Bu sebeple tekrar gelmek isterler. Bizim temel prensibimiz misafirlerimiz Karaf’tan çıkarken mutlu ayrılmaları. Çünkü onları evimize gelen misafirlerimiz gibi görüyoruz.



Peki olumsuz durumlarla hiç karşılaştınız mı?

En iyi dostluklar kavga ile başlar derler. İlk etapta farklı sebeplerden mutsuzluğunu dile getirip, daha sonra müdavimimiz olan birçok müşterilerimiz var. Bizim en sevdiğimiz müşteri eleştiren müşteridir, çünkü bu sayede eksiklerimizi görüp düzeltme fırsatı yakalarız. Aldığımız olumlu eleştiriler bizlere misafirlerimizin mutlu ayrıldığını gösterir, bu durum bizlerin işini daha büyük aşkla yapmasının en büyük etkenidir.



Haftanın her günü hizmet veriyor musunuz? Gelmeden önce rezervasyon yaptırmak gerekiyor mu?

Evet, haftanın her günü hizmet veriyoruz. Gelmeden önce misafirlerimizin mutlaka rezervasyon yaptırmalarını rica ediyoruz, çünkü biz genelde yoğun oluyoruz. Misafirlerimizi geri çevirmek, bizi son derece üzüyor.



Karaf Meyhane’nin bu kadar tercih edilmesini neye bağlıyorsunuz?

Öncelikle başta da bahsettiğimiz gibi işimize çok bağlıyız, çok çalışıyoruz ve müşteri memnuniyeti odaklıyız. Karaf Meyhane yöneticileri olarak bunu biz tek başımıza başarmadık, ya da sadece mutfağın lezzetiyle olmadı. Hep birlikte yaptık. Biz, ekibimiz, müşterilerimiz hepimiz bütünün parçalarıyız.



Bundan üç sene sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Hedefleriniz neler?

Bizim ilk hedefimiz, başarıyı yakaladıktan sonra istikrarı sağlamak. Biz önce İzmir’de herkes tarafından tanınan bilinen bir marka olmak istiyoruz. Biz başarımızı istikrarlı bir şekilde devam ettirmeyi hedefliyoruz.

İşletmenizde görev dağılımı yapıyorsunuzdur. Karaf Meyhane’deki en büyük rolünüz nedir?

Biz sahne arkasındayız. Müşterilerimizin gelmesiyle bizim işimiz azalır. Her gelen masaya hoş geldiniz der, kendimizi tanıtırız. Sonrasında sahneyi şeflerimize, garsonlarımıza kısaca ekibimize bırakırız. Bizim buradaki en önemli rolümüz iyi bir ekip oluşturmak. Ekip arkadaşlarımız izinli olduğu günlerde farklı restoranlara gider, sürekli yeni tatlar denerler. Bu sayede kendimizi geliştirmeye yönelik adımlar atarız. İki haftada bir tüm personelimizin dahil olduğu bir toplantı yaparız. Eksiklerimiz varsa konuşuruz. Bu toplantılarda daha iyi olabilmek için kararlar alırız. Bizde servis çok önemlidir. Çünkü misafirlerimiz buraya hizmet almaya geliyorlar ve bizim de görevimiz bu hizmeti en iyi şekilde sunmak.



Vale hizmetiniz var mı?

Vale hizmetimiz var. Kendi personelimiz olan valelerimizin sebep olacağı olumsuz bir duruma karşı, tüm misafir araçlarımız kaskolu mesela. Bu bile hizmet ve güvene ne denli önem verdiğimizi gösteriyor.

Karaf’ta sadece bir güne özel sunulan bir hizmetiniz var mı?

Salı günleri çiğ köfte ikramı yapıyoruz misafirlerimize. Bu lezzet için Salı günleri gelen bir müşteri kitlemiz oluştu. Diğer ürünlerimizde olduğu gibi çiğ köftemiz de çok beğenilen lezzetlerimiz arasında yer alıyor.



Doğum günü, şirket yemeği gibi kalabalık organizasyonlar için fix menünüz var mı?

İçeriği dolu olan fix menülerimiz mevcut. İş yemeği, doğum günü gibi kalabalık organizasyonlarda genellikle fix menülerimiz tercih ediliyor.



Adres: Bostanlı Mahallesi, Cemal Gürsel Caddesi No:97/B, 35590 Karşıyaka/İzmir Tel: 0535 714 33 77 Instagram: karafmeyhane

Facebook: karafmeyhane

www.karafmeyhane.com