HÜLYA ÇETİNOK MAKROYAPI’YI ANLATTI

Yıllardır birçok başarılı projeye imza atan Makroyapı, son zamanlarda yeni projesi Foça Terrace ile adından sıkça söz ettiriyor. Makroyapı İnşaat bünyesinde kurulan, Makroyapı Tasarım İç Mimarlığın başarılı sahibi Hülya Çetinok, yaptıkları işleri ve projelerini Mavişehir Dergisi okurları için anlattı.

1996’dan bu yana inşaat alanında faaliyet gösteren MAKROYAPI Malzemeleri ve Ticaret Ltd. Şti. 1999 yılından beri yapı malzemeleri dış ticareti ve pazarlama alanında hizmet vermektedir.

MAKROYAPI İç Mimari Tasarım ve Uygulama üzerinde çalıştığı her projeye kattığı yaratıcılığı, profesyonellikle uygulamaya dönüştürmek için hem inşaat alanındaki tecrübesini kullanıyor, hem de değişen trendleri takip ederek zamanı yakalıyor. Müşterilerini özenle dinleyerek ihtiyaçlarını anlamak ve hayallerine kavuşturmak MAKROYAPI için büyük önem taşıyor. Çünkü tasarım projeleriyle müşterilerin mekanlarına kazandırılan estetiğin, işlevselliğin ve vurgulanan incelikli detayların onları mutlu etmesi isteniyor.

Ekip olarak bizim amacımız yaşamaktan mutluluk duyulacak mekanlar tasarlamak ve bunları uygulamaktır. Tasarım aşamaları sırasıyla; araştırma ve tasarım sürecini oluşturma, mekana yönelik eşya araştırması yapma, müşterilerin isteklerine yönelik üç boyutlu çizimini, kalite ve fiyat araştırmasını yapmak, estetik ve fonksiyonel tasarımlar oluşturmak olarak sıralanabilir. Bu aşamalardan sonra tasarlanan mekan, tasarım ve uygulama tamamlanmış olarak müşteriye teslim edilir. Böylelikle müşteriler için en hızlı ve mükemmel sonuçlar elde edilmiş olur.

MAKROYAPI’nın devam etmekte olan Eski Foça’daki taş ev projesi FOÇA TERRACE EVLERİ, Eski Foça mimarisine uygun olarak Dublex – Triplex alternatifleriyle geniş ve kaliteli yaşam alanları sunuyor. Ayrıca Foça Terrace Evleri, size sahip olmak istediğiniz metrekareyi belirleyebilme imkanı sunan özel

bir projedir.

MAKROYAPI merkezi Çanakkale Asfaltı No:17 Koyundere/Menemen/İZMİR bölgesinde yer almaktadır.

MAKROYAPI; Yapı market, inşaat malzemeleri, izolasyon malzemeleri, yapı kimyasalları, levha grupları, kaba inşaat malzemeleri (osb, demir, çimento, plywood, membran, shingle çeşitleri, hırdavat, nalburiye malzemeleri) toptan ve perakende satışını yapmaktadır.

Ayrıca bayisi olduğumuz; İzocam, Rigibs, Dalsan, Atlas (Zımpara), Ekobord, Btm (İzolasyon), Sika (İzolasyon), Tesa (Bant), Özgür Atermit (Strafor-Atermit) firmaları ile hizmet vermekteyiz.

Instagram: makroyapi_izmir

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Instagram: focaterracefoca