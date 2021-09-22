GİZEM ALTINIŞIK MİMARLIK

Bu ay Folkart Towers’ta yer alan Gizem Altınışık Mimarlık Ofisi’ne konuk olduk ve Mimar Gizem ile kendisi ve çalışmaları hakkında keyifli bir söyleşi yaptık.

Gizem Hanım sizi biraz tanıyabilir miyiz? Hangi okuldan mezun oldunuz, bu işe atılmaya ne zaman karar verdiniz?

Tabii ki. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Çocukluğumda yapmayı en sevdiğim şey resim yapmaktı. İlkokuldan beri resim ve tasarım yarışmalarına katılıyorum. Henüz 11 yaşındayken ODTÜ’nün düzenlemiş olduğu ‘Hayalimdeki Okul’ tasarım yarışmasında Türkiye ikinciliği kazandım. Zaman geçtikçe yapmak istediğim işin mimarlık olduğuna karar verdim ve bu konuda eğitimlerime devam ettim. Mimarlık pratiği sürekli yenilenip değiştiği için alanımızdaki eğitimleri, çalışmaları ve yarışmaları her zaman takip etmeye çalışırım.

Sizin benimsediğiniz tasarım stili hangisi?

Benimsediğim tasarım stili modernist ve çağdaş bir stil olsa da, güncel tarzları takip ederek, müşterilerimizin isteğine, zevkine ve yaşam tarzına en uygun tasarım stilini uygulamak ve yaşayan, kişilikli mekanlar tasarlamak benim için önemli. Projelerimizde estetik, modern, dinamik ve işlevsel çözümler üretiyoruz. Tasarım yaparken mekan ve insan ilişkisini doğru kurgulamak, tasarımın işlevselliğini mekan kalitesi kavramı doğrultusunda oluşturmak önceliğimiz. Trendleri takip etmek bizim işimizin bir parçası. Bir soruna en orjinal çözümü bulmak ve işlevsel olmak gerekiyor. Bunlar kalıcı değerler.

Size gelen projelerde müşterilerinizi nasıl yönlendiriyorsunuz?

Her zaman tasarımımı içinde yer alacağı geniş bağlamda kurgularım.Benim işim, müşterilerimin tarzını anlayıp kişiye özel tasarımlar yapmak. Kişiye, kuruma ve bulunduğu bölgeye ait özgün mekanlar yapmayı tercih ediyorum. Mekanlar, içinde yaşayanların ruhunu yansıtmalı; işlevsel ve özgün olmalıdır. Genel olarak kontrast renk ve doğru dokuların kulanımının, mekanın algısını ve görsel kalitesini yükselttiğine inanıyorum.

Hizmetlerinizin tamamını kısaca anlatabilir misiniz?

Müşterilerimize mimarlık ve iç mimarlık alanında; mimari ve iç mimari projelendirme, danışmanlık ve fit-out anahtar teslim hizmetleri sunuyoruz. Mimari projelerimizde multidisipliner çalışıyoruz. Genç ve dinamik ekibimiz ve iş birliği içerisinde olduğumuz çözüm ortağı firmalar ile, tüm teknoloji ve yenilikleri takip edip, projelerimizde uygulayarak büyüyoruz. Bizim için müşteri memnuniyeti her şeyden önce geliyor. Müşterilerimizle bizzat tanışıyor ve projeleri her aşamasında takip ediyoruz.

Sizce iyi bir mimar hangi özelliklere sahip olmalı?

Bence iyi bir mimarın yaratıcı bir hayal gücüne, malzeme bilgisine, teknik bilgiye, çizim yeteneğine ve görsel bakış açısına sahip olması gerekir. Mekanı sanatsal ve teknik altyapısı ile en doğru şekilde çözümlemelidir. Detaylar bütünü oluşturduğundan detaylara önem vermelidir. Tasarımın en önemli püf noktası detaylardır.

Gizem Altınışık Mimarlık

www.mimargizem.com Tel: 0232 218 1949

Instagram: @mimargizem