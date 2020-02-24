GENÇ SANATÇI EKİN EKİNCİ

Ekin Ekinci; güzel sesi ve başarılı performansları ile geliyor!

Ekin kısaca bize kendinden söz eder misin?

20 yaşındayım. Aslında kendinden bahset denildiğinde ilk aklıma gelen şey hep müzik oluyor. Şarkı söylemeye olan ilgim ve yeteneğim nedeniyle çok küçük yaşlarda konservatuvar sınavlarına girdim ve MSGSÜ piyano bölümünü kazandım. Lisans öğrencisi olarak eğitimime devam ediyorum.

Çok kısa süre oldu seni tanıyalı ama yaptığın işler çok ilgi çekiyor.

Bunu neye bağlıyorsun?

Yeniliğe açığım, merak eden ve araştıran bir yapıya sahibim. Zorlama hiçbir şeyi sevmiyorum, isteğim şudur; her şeyi olduğu gibi -tüm doğallığı ile- sunmak ve yaşamak.

Çok gençsin, yolun uzun… Korkuların var mı gelecekten ya da şöhretten?

Hiçbir korkum yok, olamaz da… Sadece merakım ve hevesim var. Gelecekte tadına vararak yaşayacağım bir başarı hikayesi olmalı. Bunun için negatif sayılabilecek her şeyden olabildiğince uzak kalmak ve yapacağım şeylere odaklanmak istiyorum.

Hayallerin, hedeflerin neler? Biraz anlatır mısın bize?

Her geçen gün hayallerim ve hedeflerim bir adım daha ileri gidiyor, kendi şarkılarımı ve duygularımı insanlarla paylaşıyor olmak çok önemli. İlerisi için hedefim Dünya. Her yerden besleniyor olabilmek ve yenilikçi projeler yaratmak istiyorum.

Çok genç bir ekip çalışıyor seninle. Stilistin, fotoğrafçın, sosyal medyacın. Bu biraz riskli değil mi?

Genç ve enerjik bir ekiple çalışıyor olmaktan çok mutluyum. Hepimizin enerjisi ve öğrenmeye açık oluşu bizi kalıplardan uzaklaştırıyor. Her birimiz işimiz ve alanımızdaki disiplini koruduğumuzda risk sayılabilecek bir durumla asla karşılaşmayız.

İzmir senin için ne ifade ediyor?

İzmir… Her şeyi unutup, kendimi dinleyebildiğim huzurlu anlarım. Yaz-kış farketmeksizin İzmir’e gitmeyi iple çekiyorum.

Instagram: @ekinekinciofficial

Fotoğraf: Can FİDAN – Stilist: İlayda VELİOĞLU – Saç: Zafer TOKGÖZ – Makyaj: Ceren KIRAN