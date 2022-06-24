Herkese merhaba,

gelin olma mevsimi geldiii :)) tabii ki 12 ay boyunca düğünler devam ediyor, mevsimi yok ama benim makyajlarımın yoğunlaştığı dönem yaz ayları olduğu için, bende gelin olma mevsimi olarak kodlu…

Bu sayıda sizlere GELİN KAMPI yazacağım,

Peki nedir bu gelin kampı? Aslında gelin olmadan önce yapmanız gerekenleri madde madde sizlere hatırlatmak isterim, eminim ki biliyorsunuz ama bir hatırlatma olsun istedim…

BESLENME

Her şeyden önce unutmamalıyız ki yüzünüz yediklerinizi yansıtır, ve yediklerimize cildimiz tepki verecektir, mükemmel makyaj mükemmel bir cilt ile başlar, öncelikle beslenmemize çok dikkat edelim, hayatımızda yeşil sebze ve meyveleri çoğaltalım ama abartmayalım 🙂 işlenmiş gıdalardan uzak duralım bildiğiniz gibi bunların içinde fazla miktarda şeker bulunur.

Beslenmeniz ile birlikte yüzünüzdeki değişime siz de inanamayacaksınız.

Düzenli olarak vitaminlerinizi de kullanmayı ihmal etmeyin.

Bol bol su için bu hücreleriniz için inanılmaz faydalı, fakat nemsiz bir cildi su içerek nemlendirmezsiniz, cilt dıştan beslenen bir organdır, su tabii ki iyi gelecektir ama nem maskesi daha da iyi…

BAKIM

Hayat bizim yaşlanmamız için elinden geleni yapıyor duygusal stres, hava kirliliği, güneş ve bence kem gözlü insanlar :)) bu yazdıklarımdan uzak durun haftalık bakımda cildinize peeling ve ihtiyacınıza göre maskelerinizi çok düzenli kullanın, gelin olsanız da olmasanız da 🙂 Bunun yanında güvendiğiniz güzellik enstitülerinde kesinlikle cihazlı bakımlara girin hem yüz hem vücut bakımları, doğru cihaz ile çok iyi sonuç verdiğini söyleyebilirim, saçlarınıza da cildiniz gibi düzenli maske yapmanızı öneririm bakımlı cilt kadar saçta bence çok önemli ve etkileyici.

RUHSAL BAKIM

Benim için hepsinin önünde gelen bir bakım… Uyku günlük rutinimizin en önemli parçasıdır, eğer iyi uyursanız vücudunuzda her şey mükemmel şekilde çalışacaktır, gece 23:00/02:00 saatleri arasında hücre onarımı olduğu için bu saatlerde karanlık bir odada yatağınızda olmanız çok önemlidir. İyi uyku göz çevrenizdeki yorgunluk izlerinizi de ciddi ölçüde hafifletecektir, genetik miras değil ise.

Düzenli masaj yaptırın, masaj cildinizin ve vücudunuzun tüm gerinliklerinden kurtulmasını sağlayacak önemli bir adımdır.

Yoga yapın, kendinize dönün ve sessiz kalın, anda kalın, anda kalmanın en güzel yolu da enstrüman çalmaktır, böyle bir özelliğiniz varsa bunu da düzenli olarak yapın, müzik ruhun gıdasıdır diye boşa dememişler.

Günlük egzersizler yapın, min. 10.000 adım yürüme hedefiniz olsun, bu hem ruhsal, hem bedensel, hem de fiziksel olarak çok önemli.

Benim makyaj yaptığım gelinlere diğer tavsiyem de şu olur her zaman; Düğün günü artık hiç bir şey ile uğraşmayın, kim kiminle oturacak, şu ne olacak, bu ne olacak, bırakın, son güne kadar zaten yeterince yoruldunuz, bugünün tadını çıkarın. Benim gelin makyajlarım da bir tür meditasyon yani, sakin stressiz ve eğlenceli ( reklamlar ) Neyse bu aylık benden bu kadar, evlenecek herkese şimdiden mutluluklar ve huzur dolu bir ömür diliyorum. Arkadaş olamayacağınız kişilerle evlenmeyin lütfen :))