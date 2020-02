GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÜVEN GEREKTİRİR

Mavişehir’deki en iyi dairelere kolayca ulaşmanız için sizi Yasin Gıyasi Kale ile tanıştırmak istiyoruz…

Yasin Bey merhaba, okurlarımıza kendinizden ve TURYAP markasından bahseder misiniz?

Öncelikle bana ve ofisime bu sayınızda yer verdiğiniz için teşekkür ederim. İsmim Yasin Gıyasi Kale.Aslen Karadenizliyim. 33 yaşındayım. Yaklaşık 23 yaşından beri dekorasyon ve gayrimenkul danışmanlığı sektörlerinde şirket yönetimindeyim. 2016 yılının Ocak ayında İstanbul Üsküdar’dan İzmir’e, Mavişehir’imize taşınmış bulunmaktayım. O zamandan bu zamana kadar da Türkiye’nin ilk ve en büyük gayrimenkul firması Turyap’ın Mavişehir bayisi olarak hedeflerime doğru ilerlemekteyim.

Turyap 1985 yılında tamamen yerli sermaye ile İstanbul Şişli’de yönetim kurulu başkanımız sayın Azmi Sarıbay tarafından kurulmuştur. Sonrasında Türkiye’nin her bölgesinde açılan bayilikler ile gelişmiş, üçyüzü aşkın yurtiçi ve yurtdışı temsilciliği ile ikibini aşkın çalışanıyla gayrimenkul sektörünün en köklü ve yaygın organizasyonu haline gelmiştir.

Günümüzde de global şekilde hizmet ağını genişletmeye devam etmektedir. Şu an ülkemiz haricinde ABD, İngiltere, Almanya, Belçika, Hollanda, Ukrayna, Romanya, Azerbeycan, Kıbrıs ve Yunanistan’daki ofisleri ile dünya çapında hizmet vermektedir.

Turyap Holding ayrıca kamu kurumları olan Toki ve Emlak Konut’un yapmış olduğu birçok projedeki gayrimenkullerin pazarlamasını başarılı şekilde yürüttüğü gibi, aynı zamanda Türkiye’de bazı bankaların ellerindeki portföylerin pazarlama çalışmalarını da yapmaktadır. Ayrıca dönem dönem büyük şirketlere müzayedeler düzenleyerek satışlara aracılık etmektedir. Tüm okuyucularımız portföy ve müzayedeler hakkında detaylı bilgiye www.turyap.com.tr den ulaşabilirler. Tüm bu özellikleri ile Turyap, hali hazırda Türkiye’nin ilk ve en büyük gayrimenkul pazarlama firması olarak 1985 yılından günümüze güvenle hizmet vermeye devam etmektedir.

Emlak sektöründe kendinizi nerede görüyorsunuz?

Öncelikle kendimi ve Turyap Mavişehir ofisindeki tüm çalışma arkadaşlarımı katarak söylüyorum… Biz bu işe gençliğimizi, eğitimimizi ve yatırımımızı koyarak; vizyon, misyon ve etik değerler doğrultusunda Mavişehir lokasyonunda başarı ve güven odaklı yapıyoruz. Günümüzde gayrimekul satış ve pazarlama sektörü, emekli olmuş, bu süreci ek gelir amaçlayarak ya da işsizlik sürecinde yeni iş bulana kadar bu işi de deneme amaçlı veya hiçbir ofis ya da kuruluşa, denetime bağlı olmadan serbestçe sadece para odaklı çalışarak yapıyor. Bu da sıklıkla güvensizlik, bilgi eksikliğine dayalı da alanın da satanın da para kayıplarına yol açıyor.

Son 4 senedir Mavişehir’de gayrimenkul almış satmış çoğu kişi ile emlak satış platformlarında, satılık veya kiralık afişlerde ya da gayrimenkul sunumlarında mutlaka karşılaşmışızdır.



Mavişehir’in şu anki durumu ve gelecekteki yeri sizce nasıl? Bize görüşlerinizi aktarır mısınız?

Bana göre Türkiye’nin en tercih edilen şehirlerinin başında İzmir geliyor. Ülkemizde yaşayan çoğu insan İzmir’de yaşamak istiyor. Bunun yanı sıra son zamanlarda yabancı yatırımcıların da tercih ettiği bir şehir olan İzimir’in ise en popüler semti Mavişehir. Müstakil yaşam isteyen, harici apartman dairesi veya sosyal olanaklara sahip site yaşamı isteyen herkesin ilk tercihinin Mavişehir bölgesi olduğunu düşünüyorum. Bunun başlıca sebebiyetleri ise nezih bir semt oluşu, otopark sıkıntısının olmayışı, ulaşım sorunu olmaması, deniz kıyısı oluşu ve aynı zamanda bölgede eğitim kurumlarının oluşu ve Mavibahçe, Egepark, Hilltown gibi alışveriş merkezlerinin oluşu. Mavişehir’den gayrimenkul alan herkesin kazandığı gibi, bu lokasyonun daha da kazanacağını ve kazandıracağını düşünüyorum.



Emlak sektörüne girerken neden Turyap markasını tercih ettiniz?

Öncelikle milli sermaye oluşu. Ülkemizin ilk ve en büyük gayrimenkul zincirinin bir üyesi olmak istediğim için. Ayrıca şu an İzmir’de 33 yıllık bayi de var, 23 yıllık bayi de, 13 yıllık da var, 3 yıllık da… Durmadan büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Bana güven veren gerçek ve şeffaf bir siteme sahip.

Turyap markasının en sevdiğiniz özelliği nedir?

Bir gayrimenkul görüşmesine gittiğim zaman önce markamı tanıtmak için uğraşmıyorum. Kartvizitimi masaya koyup direkt gayrimenkulden konuşmaya başlıyorum. Bu çok keyifli bir olay. Yaklaşık 35 senedir Türkiye’nin birçok ilinde sarı siyah satılık ya da kiralık Turyap tabelası gördükleri için görüşme yaptığım çoğu kişi markamızı biliyor, daha önce işlem yapmış veya duymuş oluyor.

Kurumsal emlak firması kavramını bize biraz açabilir misiniz?

Bu sistemde alanında eğitimli ve uzman gayrimenkul danışmanları kişinin ihtiyacı ve imkanları doğrultusunda yol gösterirler. En önemli özelliği bir üst kadro tarafından yönetilip kontrol mekanizmaları olması. Ekonomik koşullar, kredili faiz oranları ve ödeme planları gibi etkenlere bağlı olarak müşteriye en uygun konut, arsa veya benzeri gayrimenkule yönlendirirler. Mesleki açıdan sadece bu işle uğraşan, bu alanda eğitim almış ve sertifikalı şekilde hizmet veren, emlak sektöründe deneyimli uzman gayrimenkul danışmanlarımız, piyasadaki tüm gelişmeleri yakından takip eder, bankalar ile sürekli iletişim halinde kalarakk müşterilerinin değerlendirebilecekleri fırsatları kendilerine sunar ya da alım/satım işlemlerinde yapılabilecek hatalara imkan vermeden süreci en iyi şekilde yöneterek size en avantajlı hizmeti sunarlar. Bunlara ek olarak gayrimenkule özel reklam ve pazarlama çalışmaları yaparak mülkün piyasadaki satış hızını arttırır.

Yatırım yapmak için size gelen kişileri nasıl yönlendiriyorsunuz?

Yatırım yapmak için bize gelen müşteriyi dinliyorum. Planlarının kısa vade mi uzun vade mi olduğunu öğreniyorum. Örneğin ihtiyacının daire mi yoksa kiracılı iş yeri mi olduğunu fizibilite ediyorum. Ona göre elimizdeki portföylerden ya da bu sektörde beraber çalıştığımız, portföyünde müşterimin ihtiyacına uygun ve mantıklı gayrimenkul olan meslektaşlarımla işbirliği yaparak süreci yönetiyoruz.

Emlakçıya verilen komisyonun ne gibi durumlarda gerekli olduğu anlaşılıyor?

Kurumsal kontrol mekanizması olan, bölgesine hakim bir gayrimenkul firması vasıtası ile bir gayrimenkul alan ya da satan bir kişi tabiri caizse gol yemez. Daireyi alacağı en uygun fiyata alır ya da satar. İlk portföy görüşmesinden tapu işlemine, hatta tapudan sonraki sürece kadar güven içerisinde işlemini gerçekleştirir. Bu sürecin eksiksiz ve sorunsuz yönetilmesi hatta herhangi bir yanlışa maruz kalmamak için kurumsal bir gayrimenkul firması ile çalışmak her zaman alıcıya ve satıcıya emlak komisyonundan daha fazla kazanç sağlar.

“BU DAİRENİN SAHİBİ KİM OLACAK ÇOK MERAK EDİYORUM”

Turyap Mavişehir bayisi olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. Mavişehir bölgesinde yeni tamamlanmış projelerde; Katal Portmarin, Atılgan Royal, Livin İzmir projelerinde ve daha öncesinde tamamlanmış yine Mavişehir’deki birçok sitede satılık portföylerimizde doğru fiyatlı daireler mevcut. Ama bana göre İzmir’in en iyi dairerinden biri şu an benim portföyümde ve bu daireyi hayattan ve yaşamaktan zevk alan her kim almak istiyorsa şiddetle öneriyorum. Her gören hayran kalıyor…

Katal İnşaat’ın Mavişehir’de yapmış olduğu 29 katlı Portmarin projesinin en üst katı olan 29. kattaki 360 m2 net kullanım alanına sahip panaromik deniz manzaralı 5+1 dairemizi eşsiz bir daire olarak görüyorum. Açıkcası bu dairenin sahibi kim olacak ben de çok merak ediyorum.

Ticari olarak ise içinde kurumsal kiracılı market olan bir gayrimenkulümüz uygun amortisman süresi ile satılık. Mavişehir lokasyonunda herhangi bir gayrimenkul alacak ya da satacak okuyucularımız benimle iletişime geçerse kendilerine en uygun gayrimenkulü bulmalarında yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. YASİN GIYASİ KALE

Mavişehir Dergisi Aralık 2019 sayısı

TURYAP Mavişehir Caher Dudayev Bul. No: 115/2 Mavişehir (Yayla Kasabı üstü) Tel: 0(232) 362 80 90 – instagram: turyapmavisehir

www.turyap.com.tr/mavisehir

Mavişehir’deki gayrimenkulünüze ücretsiz değerleme ve ekspertiz hizmeti için bizi arayabilirsiniz.