ERKEKLERE ÖZEL CİLT BAKIMI VE MAKYAJ

BAKIMLI OLMANIN CİNSİYETİ YOKTUR!

Herkese merhaba, bu ay sizlere erkek bakımından bahsetmek istedim. Erkekler artık çok daha bakımlı ve bilgili 🙂

BİR ERKEK CİLT BAKIMINDA NELER YAPMALI?

Aslında cilt bakımının cinsiyeti yoktur, herkesin kendi cildine ait ihtiyaçları vardır… Hep duyduğumuz bir klişe vardır ya “erkekler traş olduğu için ölü deri birikmez, traş olmak peeling etkisi yaratır diye “e tabi traş olduğumuz bölümlerde bu etkiyi yapabilir ama bir de yanaklarımızın üst tarafı ve alnımız var 🙂 o yüzden bu bana %100 mantıklı gelmiyor. Erkek cildi kadınlara göre çok daha kalın olduğu için daha yoğun ve sert granüllü peeling kullanmamız gerekiyor, onarım serumu 20’li yaşlardan itibaren olmazsa olmaz… Erkeklerin cildi yapı itibariyle genelde kadınlardan daha gözeneklidir, bu yüzden tonik ve arındırıcı maske çok önemli bir adım. Nemlendirici de erkekler için önemli olan kullanım pratikliği bu yüzden losyon kıvamında sıkmalı ürünler erkeklerin tercihi 🙂

Göz çevresinde de aynı şekilde göz çevresi endişesine göre ürünler seçilmeli ama erkekler için en önemli detay kullanım kolaylığı.

Bu arada, bitmeyen bir sakal trendi var ve yakışana gerçekten çok yakışıyor ama nihayetinde kıl :)) ve bakımı saç kadar önemli, sakal için özel taraklar ve bakım yağları var kesinlikle tavsiye ediyorum …

PEKİ ERKEKLER MAKYAJ YAPMALI MI?



Makyaj, insanın kendisinin güzel yanlarını ortaya çıkarması ve motive olması için harika bir yol. “Erkeğin makyajı sakalıdır” evet kesinlikle, fakat erkek-kadın kendisinde mutsuz olduğu kusurlarını gizlemekte özgürdür, tabii ki erkekler için bunun belli bir sınırı vardır. (bence)

Mesela göz altında renk eşitsizliği yaşayan erkekler gözaltı kapatıcısı kullanabilir ya da cildi çok parlayan yağlı ciltli kişiler pudra kullanabilir. Yüzünde genel renk eşitsizliği yaşayan erkeklere tavsiyem tabii ki BB krem.

ERKEKLERDE KAŞ NASIL ALINMALI?



Son yıllarda erkekler arasında kaş alımı da çok yaygınlaştı, erkek kaş alımı ve kadın kaş alımı bence birbirinden çok farklı, çok kavisli alınmış erkek kaşları hiç benlik değil. Şekli değişmeden ve incelmeden kaşların temizlenmesi bence yeterli. Özellikle çok siyah kaşlarda aşırı kaş alımı çok dikkat çekici duruyor.

Bu yıl kadınlarda ve erkeklerde doğal kaşların çok trend olduğunu hatırlatmak isterim 🙂 Cilt bakımı bizim temizliğimizdir ve tekrar tekrar söylemeliyim ki bakımlı olmanın cinsiyeti yoktur. Tolga Aybakan