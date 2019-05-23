BU YAZ HİÇ BİTMESİN İSTEYECEKSİNİZ

Mekan Tasarımcısı Yeliz Fidan, Mavişehir Dergisi okurları ile yazlık ev dekorasyonu hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Havalar bir türlü ısınmadı, kış uzun sürdü, yağmurlar durmuyor, yaz ne zaman gelecek derken nihayet yaza merhaba dedik. Tüm enerjisiyle bizi karşılayan yaz için giysi dolaplarımızı yeniden düzenledik, yazlık giysileri gün yüzüne çıkardık, sezonun trendlerine göre kıyafet alışverişlerini yapmaya başladık. Tüm bunları yaparken yazlık evleri de sezona hazır hale getirip, trendlere göre dokunuşlar yapmamak olmaz.

Bizlere dinginlik, rahatlık vadeden bu yaşam alanlarında kullanılan malzemelerin, mobilyaların, dekor objelerinin bu amaca hizmet etmesi gerekir. Bu sebeple yazlıklarda yormayan, risksiz, dingin yani nötr renk paletlerini tercih etmeliyiz. Denizin, doğanın esintilerini bize hissettirecek güçlü maviler ya da yeşiller küçük ama güçlü rollerde bulunmalıdır. Bu rollerde halınız, yastık kılıflarınız, pufunuz, berjeriniz, bir konsol arkasındaki duvarınız ön plana çıkabilir.

Kumaş seçimlerindeyse gelenek bozulmuyor, keten ve pamuklu kumaşlara ağırlık veriliyor. Doğal bir malzeme oluşu ve yarattığı serinlik hissiyle yazlık evlerinin olmazsa olmazı bu kumaşlar.

Yazlık evlerin geneline hakim olan nötr tonları hareketlendirmek adına ahşap malzemeyi bu mekanlarda sıkça kullanabiliriz. Tavanlardaki işlenmemiş ahşap kirişler size şehir yaşamından uzaklaşmanın verdiği hazzı yaşatırken, sehpa ve koltukların torna ayakları bu rustik kompozisyonu tamamlayan küçük dokunuşlar olacak.

Alışılagelmiş ahşap malzemelere alternatif arayanlara ise verebileceğimiz en güzel tavsiye hasır mobilya ve aydınlatmalar. Bunları jüt kilimler ile tamamlamayı sakın unutmayın.

Serinlemek için en güzel yol hasır tavan vantilatörü, rahatlamak için en güzel yol bahçenizde veya ev içinde karşınıza çıkacak hasır salıncak olacak. Ev içerisindeki görüntüyü tamamlamak için hasır malzemeden duvar sepetleri ve saksılar ekleyebileceğiniz aksesuarlar arasında. Yapacağınız bu ufak dokunuşlar ile hayalinizdeki yaz evi uzakta değil.