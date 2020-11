Bu ayki seçimlerim; LEO BY İREM BUTİK ve AS.SHOES

Moda Editörümüz Melike Birinci’nin Kasım ayı seçimleri

Instagram: @pisimel

LEO BY İREM BUTİK ALSANCAKTA!

Herkese merhaba, geçen sayıda olduğu gibi bu sayıda da kombinlerimi Leo By İrem Butik’ten seçtim. Çünkü burada aradığım her şeyi bulabiliyorum ve gerçekten kendimi çok şık hissettiğim parçalarla fotoğraf çekip, günümü tamamlayabiliyorum. Geçtiğimiz ay Alsancak Gül Sokak’ta kapılarını açan, web sitesi ve Instagram hesabı üzerinden de satışı olan Leo By İrem, özellikle elbiseleriyle beni kendisine hayran bıraktı. Elbise modelleri haricinde pantolon, buluz, kazak ve hırka gibi birçok ürünü de bulabilirsiniz. Kış sezonuna ait ürünlerini yavaş yavaş getirmeye başladığının bilgisini de paylaşmış olayım. Yolunuz Alsancağa düştüğünde Leo By İrem Butik’e mutlaka uğramanızı tavsiye ederim. Web sitelerini ve Instagram sayfalarını incelemeyi de unutmayın derim.

Instagram: @leobyirem

AS.SHOES İLE TANIŞIN!

Bu kış sezonunda en trend çizme ve bot modellerini ve hatta aradığınızdan çok daha fazlasını bulacağınız bir marka AS.Shoes. Bu modelleri yalnızca kış aylarının soğuk günlerinde değil, içinde bulunduğumuz ılık sonbahar günlerinde de mini eteklerimle çok severek kombinliyorum. Şık olmalarının yanı sıra çok rahat olduklarını da ayrıca belirtmek isterim. Instagram sayfalarından beğendiğiniz modeli sipariş verebilir ve çok hızlı bir şekilde şeffaf kargo seçeneğiyle adresinize teslim alabilirsiniz. Sayfalarını mutlaka incelemenizi tavsiye ediyorum.

Instagram: @as.shoesss