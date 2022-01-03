2022 YILINDA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

2022’ye senenin en güzel olayı ile başlayacağız. Şans, bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter balık burcunda güçlü pozisyondadır. Peki bu ne demek ve hayatlarımıza nasıl yansıyacak? Bolluk, bereket ve şans gezegeni büyük iyicil Jüpiter, büyüme ve genişleme verir. Büyüteç etkisi yaratır ve dokunduğu her şeyi büyütür. Jüpiter ilahi korumasını gökyüzünde bizlere sunarken 2022 hepimiz için ekonomik anlamda çok zor bir sene olacak. Para piyasalarındaki yükseliş, maddi konuları sürekli gündemde tutacak. Elimizdekinin kıymetini bilme zamanları.Ayrıca balık burcunda olmasından dolayı maneviyatımızı ve empati duygumuzu arttırıp; ilahi olan yaratıcı ile bağlantımızı kuvvetlendirecektir.

2021 Aralık ayı ortalarında geri hareketine başlayan Venüs retrosu ile yeni yıla giriş yapacağız.

Venüs, bizim değer ve para konularını sorguladığımız gezegenimizdir. Finansal anlamda zorlukların yaşanacağı bir dönem bizi bekliyor. Para konularında yaşanacak ani iniş çıkışlar belirsiz durumları körükleyecektir. Kişisel anlamda ilişkilerimizde istediğimiz değeri göremeyeceğimizi anlatır.

14 Ocak’ta gelecek olan Merkür retrosu yıla biraz zor bir başlangıç yapacağımızı gösteriyor.

Jüpiterin Balık burcunda olması evrensel şifa temasını, kolektif biliçaltı, dini inançlarla bağlantılı bütün olma, bir olma kendini adayarak iş yapma ve kurban olma enerjisi taşır. Evrensel şifa anlamında; corona ve varyantları ile ilgili güzel gelişmeler yaşayabiliriz.

Mayıs ayına kadar her türlü fırsat ve iş girişimi ile desteklenen bir gökyüzünde lütfen rehavete kapılmayın hızlı, kararlı bir şekilde eyleme geçin. Nasılsa gelir diye umduğunuz fırsatlar kaçabilir. Venüs retrosu sebebiyle Ocak sonuna kadar yeni olan girişimlerden uzak durmanızı öneririm.

Yıl içinde Saturn ve Uranüs sert etkiler ani süprizler yaşayacağımızı gösteriyor. Ani sert afet gibi gelişen doğa olayları meydana gelebilir. Bu yılın önemli olaylarından biri Ay Düğümlerinin burç değiştirmesi; Boğa – Akrep burcu aksına geçiş yapacak. 2022’de öne çıkacak konular, toprak, tarım, üretim, para konularını konuşuyor olacağız. Unuttuğumuz toprak ve tarım değerini hatırlayacağız. Para şekil değiştirecek. Dijital para kullanımı ve kripto para kullanımı yaygınlaşacaktır.

Boğa toprak ve tarımla ilişkilidir. Tarım, üretim, toprak ve gıdaya yatırım yapmamız gerekiyor. Gıdaya ulaşmak zorlaşabilir.

Banka, sigorta, ortak paralar ve ekonomik anlamda Türkiye’de işe yaramayan çürümüş sistemlerin değişmesi gerektiğini gösterecek.

Uranüs Satürn’ün sert etkisi ilk çeyrekte daha sıkıntılı. Vergiler anlamında zorlanacağımızı gösteriyor. Borçlar ve vergilerin artması ile her anlamda zorlanacağımız bir sene olacak.

2023 Mart ayına kadar bu durum devam edecek.

* 30 NİSAN 10 DERECE BOĞA GÜNEŞ TUTULMASI

* 16 MAYIS 25 DERECE AKREP AY TUTULMASI

* 25 EKİM 2 DERECE AKREP GÜNEŞ TUTULMASI

* 8 KASIM 16 DERECE BOĞA AY TUTULMASI

Tutulmalarda aldığımız etkiler kaderseldir ve etkileri altı ay sürer.

Bu burçlarda olan gezegenleriniz varsa etkiyi direkt alırsınız. Eğer gezeniniz yoksa, burcunuz hangi evinizi yönetiyorsa o konularınız gündeminiz olur.

Küçük yaramaz gezegenimiz merkür retro hareketi tarihleri

14 OCAK – 4 ŞUBAT

14 MAYIS – 3 HAZİRAN

10 EYLÜL – 3 EKİM

30 ARALIK – 19 OCAK 2023

Bu tarihlerde yeni bir şey başlatmamanızı ve evlenme, iş yeri açma gibi önemli tarihlerinizi bu zamana getirmemenizi öneririm.

* YILIN EN ŞANSLI BURÇLARI *

Yengeç, Akrep, Boğa, Başak, Oğlak

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ

Maneviyatınız çok yüksek, rüyalarınızalarınızın etkili olduğu bir sene sevgili Koçlar. Mayıs ayına kadar daha iç dünyanıza döneceğiniz bir dönem. Mayıs ayından sonra daha cesur, atak ve önde olacaksınız. Yurtdışı bağlantılı iş ve fırsatlarını değerlendirin. 11 Mayıs’tan sonra Jüpiter sizin burcunuza geçecek ve yılın ikinci yarısı fırsatları daha iyi değerlendirebileceksiniz. Ağustos ayı aşk için güzel bir dönem. Sağlığınıza dikkat… Mayıs ve Temmuz aylarında düşme, çarpmalara dikkat edin.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA

Bu yıl şanslı burçlardan… yeniden doğuş için kendinizi geliştirmelisiniz. 2022 yılının ilk beş ayı çok keyifli olacak. 11 Mayıs’tan sonra ruhunuzu beslemek isteyeceksiniz. Kendinize olan güveninize inanın. Değişimden korkmayın, esnek olun. 20 Ağustos 30 Ekim maddi kazanç yönünde güzel zamanlar. Fırsatlara açık olun.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER

Bu yılın şanslı burçlarındansınız, toplum önünde ortaya çıkacaksınız, sosyal çevreniz genişleyecek Ruhunuzu geliştirin. Kadersel olaylar yaşanabilir. Önemli insanlarla bir araya gelebilirsiniz, bilginizi paraya çevirebilirsiniz. Ocak ayına kadar borcu borcla kapatmayın, maddi konularda sıkıntılar yaşayabilirsiniz.3 Haziran’dan sonra kariyer ve özel hayatınız yeni başlangıçlar için uygun. 30 Ekim’e kadaryaptığınız tüm girişimlerden sonuç alırsınız.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ

Seyahat edebilirsiniz. Yeni insanlarla beraber olabilirsiniz. Yurtdışı ve yabancı kaynaklı işlerde gökyüzü sizi destekliyor. Dava, mahkeme konularınız varsa şans sizden yana. Mayıs ayına kadar hayat amacınızı öğreneceksiniz. Kariyer ve meslek alanında konuşulacaksınız. Tutulmaları sosyal çevrenizde yaşayacaksınız. Özellikle sosyal çevreniz sizi yukarıya taşıyacak. İlişkilerde kendini göstereceksiniz. 16 Şubat aşk hayatınızda güzel dönemler.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN

Eş, partner, aile ya da iş arkadaşlarınızın kaynaklarından yararlanabilirsiniz. Miras gibi konular gündemde olabilir.İlişki konularına dikkat etmeniz gereken dönem. Aşk ve maddi konularda şanslı dönemdesiniz. Ev alma veya taşınma konularınız gündemde olabilir. 5 Eylül – 25 Eylül para konularında güzel etkiler aldığınız dönem olacak.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK

İkili ilişkiler, eğitim ve kariyer açısından şanslı bir yıl olacak. Uzun zamandır sıkıntı yaşayan Başak burçları yüzünüz gülecek. Evlilik ya da uzun süreli ilişkiler için gökyüzü size göz kırpıyor. Ayrıca taşınma konuları gündemde olabilir. 30 Nisan 8 Kasım’da ani değişimlere açık olacaksınız. Eğitim konularında alacağınız eğitimler kendinize olan güveninizi arttıracaktır.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ

İşle ilgili konularda desteklenen bir yıl olacak. 11 Mayıs Jüpiter’in koç burcuna geçmesi ile partnerinizle güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Evlenme kararı alabilirsiniz. Başka kişilerin ortak para alanlarında kazanç sağlayabileceğiniz bir yıl olabilir. 30 Nisan 8 Kasım uzun zamandır çözülmeyen miras konusu gündemde olabilir. 26 Eylül’den sonra hayatınızla ilgili yeni kararlar alacaksınız. 16 Şubat’tan sonra Mart başında hayatınıza biri girebilir. 5 Nisan’da para ve krizlerle ilgili konulara dikkat edin. Ocak ayı ev, aile, yuva düzeni için uygun bir ay değil.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP

Yılın şanslı burçlarından sevgili akrepler, aşk ve sağlık yönünden şanslı bir yıl olacak. Hizmet ve sağlık yönünde kendinizi gösterecek ve başarılı olacaksınız. Sağlık, ev, aile, yuva konularında sorumluluk almanız gerekebilir. Taşınma ve ortaklık konuları gündeme gelebilir. Ani beklenmedik ilişkiler ve evlilikler olabilir. 16 Mayıs 25 Ekim tutulma döneminde hayatınız ile ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Esnek olun, karşı tarafa güvenin. Sizin için değişim senesi.

YAY VE YÜKSELEN YAY

Aile ve yuva konuları önde olan bir yıl. Mutluluk, huzur ve maddi kazanç konularında şanslı olacaksınız. Hobi, şans oyunları gibi sürpriz kazançlardan elde edilecek gelirler olabilir. 30 Nisan 8 Kasım iş hayatınızda ani beklenmedik kararlar alabilirsiniz. Göz önünde olacağınız bir yıl. Önemli konuşma ve görüşmeler yıl sonunda etkili. İkili ilişkiler, evlilik gibi konularda önemli kararlar almak isteyebilirsiniz. 16 Mayıs 25 Ekim’deki tutulma kadersel olacak. 30 Ocak – 6 Mart tarihlerinde para kazançlarınızı arttırmanın yollarını bulacaksınız.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK

Yakın çevre ve akrabalardan elde edilen fırsatlar, para ile ilgili konularda değer konuları gündemde. 11 Mayıs ev alma için güzel bir tarih. 23 Ekim’e kadar para harcamanız daha kolay olacak. Tutulmalar aşk hayatınızda olacak. Uranüs sizi değişime zorlayacak, her alanda değişime açık olun. Hobilerinize ağırlık verin. Kendinize değer veren konular yaşayacaksınız. 16 Mayıs 25 Ekim tutulması 30 Ocak’a kadar sağlık ve kariyere dikkat. Her türlü girişiminizi 30 Ekim’e kadar yapın.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA

Maddi rahatlama yaşayabileceğiniz bir yıl. Başka insanlara yardım edebilirsiniz. Yatırımlarınıza odaklı olacaksınız. Yeni başlangıçlar yaptığınız bu yılda kendinize olan güveninizi bulacaksınız. 5 Nisan’da sağlığınıza çok dikkat edin. 16 Mayıs 25 Ekim’de kariyerle ilgili önemli kararlarınız olacak, aşağıya çeken hiçbir şey yapmayın.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK

En şanslı dönemdesiniz eylem içinde olacaksınız. Girişimler için harekete geçin tembellik yapmayın. Başlattığınız konunun, attığınız tohumların etkisini yıl sonuna doğru göreceksiniz. 11 Mayıs sonrası sonbahar dönemine kadar maddi konularda karşılığını göreceksiniz. Hayatınızda bırakmanız gerekenler var, hayatın kontrolünü elinize alamadıgınızı fark edebilirsiniz. Bahar temizliğini hayatınıza alın. Ruhsal çalışmalara ağırlık verin. Tutulmalar 30 Nisan 8 Kasım yakın çevredeki insanların hayatında olanlardan alacağınız etki, kısa vadeli seyahatler, hızlı ani beklenmedik gelişmelere işaret ediyor. 16 Mayıs 25 Ekim’de iş ve bırakmanız gereken olayları farkedeceksiniz. Davalarınız sonuçlanabilir.

Emre Çatalbaş Köseoğlu

Instagram: @astrologemre

astrologemre@gmail.com