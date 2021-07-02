2021 YAZ TRENDLERİ

Herkese merhaba,

beklediğimiz yaz sonunda geldi ama, yazın ihtişamına kapılıp maskemizden, hijyenimizden ve mesafemizden ödün vermeyelim.

Pekiiii, 2021 yaz trendleri neler?

Yeni yazımda sadece cilt makyaja bağımlı kalmadan genel bir trend alarmı vereceğim 🙂

Göz makyajında neon renkler çok trend, sizin renginiz ne ise onu hiç çekinmeden gözlerinize uygulayabilirsiniz, özgürlük bu yıl ki makyaj trendinin ana fikri diyebilirim.

Üzücü haber takma kirpikler artık out, ben zaten hiçbir zaman sevemedim takma kirpik görüntüsünü, tek tek taranmış yukarıya doğru kalkmış kirpikler moda, renkli maskaralar özellikle mavi tonlar bu yaza damgasını vuracak gibi.

Bir de göz altı ve üstüne uygulanmış simsiyah kalemler çok moda, post modern Kleopatraları çok göreceğiz bence bu sezon 🙂 gözler badem gibi görünecek.

Doğal kaşlar çok moda, kaş kalemi farı vs yok sadece yukarıya doğru taranmış jel kaş sabitleyicileri ile doğal kaşlar.

Ten makyajında ışıltılı ten ön planda, amaç sağlıklı görünen bir cilt ve ince görünen bir fondöten.

Dudaklar kıpkırmızı, genelde kırmızı daha çok kış rengi olarak bilinir ama bence bronz ten ve kırmızı inanılmaz bir uyum içindedir, tabi ki yanaklar kesinlikle kızıl kahve olmalı, ama daha doğal tonlarda bir makyaj uygulayacaksanız bu yıl yanaklar inanılmaz doğal, sanki yürümüş ve kızarmışız gibi, kontür modası da çok şükür bitti 🙂 makyajda olmayan bir şeyi var etme kafası çok benlik değil yani kemikli bir yüzün yoksa onu full kontür makyajı ile kemikli gösterme hilesi abartılı, tabii ki azcık daraltılmalı yanaklar ve kontür yapılmalı ama çok majör değişiklikler bence hayır.

Sizin için biraz da saç modasını araştırdım, saç ve makyaj ayrılmaz ikilidir her zaman.

Saç trendi:

Öncelikle eforsuz uğraşılmamış saçlar çok trend, yani ayna karşısında minimum vakit geçirmek isteyenler için bu trend bir fırsat 🙂

Ortadan ayrılan saçlar bu yıl yandan ayrılıyor olacak ama bu yandan ayırma çok simektirk değil, asimetrik yandan ayrılmalar ile yine doğallıktan yana olacağız.

Bir diğer görünüm minimal at kuyrukları ama bunlar da yine hiç uğraşılmamış, ense dibinden toplanmış saçlar.

Saçların arasına atılan neon renkler trend. Ben bundan çok emin değilim, yani klasik stil sahibi olanlara ben çok yakıştırmıyorum bu hareketleri, böyle bir uygulama yapacaksanız çok uygun bir stiliniz olmalı gibi geliyor bana, ama tabii ki isteyen herkes yapabilir. İzin veriyorum ahaah 🙂

A bu arada ensede topuz da bu yılın yaz trendlerinden.

Hep dediğim gibi trend geçici stil kalıcı, ama belki de bu trendlerden sizin klasiğiniz olabilecek bir stil edinebilirsiniz. Harika bir yaz olsun hepimiz için.