Mekan tasarımcısı Yeliz Kahvecioğlu, kendi evinin yemek bölümünü Mavişehir Dergisi okurları ile paylaşarak 2020 yılının öne çıkan masa, sandalye trendlerini anlattı.

Genellikle salonlarda konumlandırdığımız yemek odası bölümü çok göz önünde bulunan, misafirlerimizi sofra davetlerimizde ağırladığımız keyif alanlarıdır. Bu alanları tasarlarken, mekanın ihtiyacına göre doğru ebat ve şekilde masa modeli seçmek ve sandalye sayısı belirlemek çok önemlidir. Büyük ve ihtişamlı yemek masaları tek başına baktığımızda bize güzel gelebilir fakat onu küçük metrekaredeki bir salona alıp yerleştirdiğimizde kullanış ve görsellik anlamında hayal kırıklığı olacaktır.

Her salon klasik dikdörtgen masa kullanılmalıdır klişesinden uzaklaşarak yuvarlak veya oval masa formlarını da salon şeklinize göre tercih edebilirsiniz. Örneğin kare salonları yerleştirmek zor gözükse de yuvarlak masa bu planlar için kurtarıcı bir çözüm olabilir. Yuvarlak masayı davet sunumlarının daha rahat yapılabilmesi ve herkesin birbirini görerek daha keyifli sohbet ortamlarının yaratılabilmesinden dolayı projelerimde kullanmayı seviyorum. Ayrıca göbek ayaklı masalar kalabalık davetlerde sandalyelerin çoğaltılması için daha kullanışlı olabiliyor.

Sandalyede ise artık kumaş giydirme modellerinin dışına çıkıp farklı stilleri yansıtabildiğimiz modellere yönelmeliyiz. Her şeyi takım olarak düşünüp planlama, günümüz dekorasyon modasının çok dışında kaldı. Artık kombin sağlanabilecek şekilde sandalyelerinizin her birini bile birbirinden farklı seçebilirsiniz. Çok büyük ve çok dolu gözüken sandalyeler koltuklarla da bir araya geldiğinde bazen salonları mobilya mağazasına dönüştürebiliyor. Sandalye modelini ve adedini belirlerken tamamlayıcı parçalar ve mekanın büyüklüğü yine önem kazanıyor. Ve bence tabi ki sandalyeler de ev sabinin tarzını yansıtan önemli detaylardandır. Bu yıl biraz daha ahşap ağırlıklı ve pirinç detayları olan modeller ön planda olsa da bunların yanına tamamlayıcı olacak kumaş ve pirincin bir arada kullanıldığı modelleri de düşünebilirsiniz.

Örneğin ben kendi salonumda oldukça sade, gözü yormayan sadece birkaç star parçanın ön planda olduğu yalın bir stil kullanmayı seviyorum. Benim buradaki tercihim olan Elizabeth modeli kollu şeffaf (hayalet) sandalyeler var yok arasında bir izlenim veriyor, ve böylelikle de masamın koyu renk mermerinin ve açık renk duvarımdaki tablo ve apliklerimin ön planda olmasını sağlıyorum. Kalabalık bir görüntüden uzak sakin ama şık bir ortam yaratmak istedim. Bir mekan içerisinde her şeyi star parça olarak seçersek birbiriyle yarışa girebilir ve göz yorabilirler. Görebileceğiniz gibi beyazın birkaç üst notası niteliğindeki açık griyi de duvarlarım da genel renk olarak tercih ettim.

Salonumun dekorasyonu yıllar içinde birkaç kez değişiklik gösterdi ama sandalyelerimi hiç değiştirmedim. Ve sanırım her stile uyum sağlayacağı için de uzun yıllarca kullanmaya devam edeceğim. Her parçayı değiştirebilirim ama hayalet sandalyelerimden zor vazgeçerim gibi duruyor… Umarım sizin de bu kadar içinize sinecek sandalye seçimi yapmanızda bu yazımdaki önerilerim ile yardımım olmuş olur…

Adres: Cehar Dudayev Bulv. No:77 D:5 Mavişehir

Tel: 0(232) 336 27 42 Instagram: yelizkahveciogluu

Fotoğraf: Mavişehir Dergisi



Fotoğraf: Mavişehir Dergisi

Fotoğraf: Mavişehir Dergisi