YAĞMURLU HAVALARDA ARAÇ KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Mavişehir Sürücü Kursu

uzun yılların bilgi birikimi ve tecrübesini deneyimli uzman kadrosuyla birleştirerek, otomobil ve motosiklet kullanmak isteyen adayları en doğru şekilde trafiğe hazırlıyor.

Mavişehir Sürücü Kursu’nun kurucusu Güvenli Sürüş Teknikleri Uzmanı Serap Avcı, yağmurlu havalarda araç kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli noktaları Mavişehir Dergisi okurları için anlattı.

Yağışlı hava ve yol koşullarında güvenli araç kullanmak için dikkat etmemiz gereken önemli noktalar var. Öncelikle sürüşe başlamadan önce hazırlıkların tamamlanması gerekir.

• Sileceklerin bakımlı ve çalışır durumda olması ayrıca silecek suyunun dolu olması.

• Lastiklerin diş derinliklerinin ve hava basınçlarının uygun olması.

• Doğru oturma pozisyonu.

• Soğuk olduğu için kalın kıyafetler ile araç kullanmak hem hareket kabiliyetimizi kısıtlar, hem de emniyet kemerinin vücudumuzu sarmasını engeller. Bu durumda da emniyet kemeri görevini yerine getiremez.

Seyir halindeyken dikkat etmemiz gerekenleri de şöyle özetleyebiliriz;

• Kısa farlar açık tutulmalıdır.

• Görüş açısının iyi olması için camlarda buğulanma olmamasına dikkat etmek gerekir. Bunun için havalandırmayı doğru kullanmak çok önemlidir.

• Doğru oturma pozisyonuyla beraber direksiyonu doğru tutmakta çok önemlidir. Direksiyonu doğru tutma şekli; iki elle ve 9:15 şeklinde olup, olası tehlikelerden korunmamızı sağlar.

• Islak zeminde yol tutuşu daha zayıf olacağı için takip mesafemizi kuru zemine göre iki kat daha arttırmamız gerekir.

• Aracın yol tutuşu daha zayıf olacağı için ani şerit değiştirme hareketleri aracın yoldan çıkmasına sebep olabilir.

• Su birikintilerine mümkün olduğunca girmemek gerekir. Asfalt ile lastikler arasında kalan suyun, otomobilin yol ile temasının kaybolmasına ve otomobilin suyun üzerinde kontrolsüz bir şekilde kızaklamasına neden olabilir (aquaplaning). Bu durumda yapılacak ilk şey debriyaja basmak olmalıdır ve kesinlikle frene basılmamalıdır. Otomobil asfalta tutunana kadar beklenmelidir. Bu tür durumlar direksiyon kontrolünün kaybedilmesine sebep olabilir. Özellikle virajlarda ve sol şeritte biriken sulara çok dikkat etmek gerekir. Bunun için viraj öncesi normal şartlardan daha evvel yavaşlanması gerekir.

Ayrıca aracın yola tutunmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri de; aracınızın lastiklerinin ve hava basınçlarının üreticinin önerdiği ölçülerde kullanılıyor olmasıdır.

• Camların kapalı olmasına dikkat etmek gerekir çünkü diğer şeritte giden bir aracın su birikintisine girip, sürücüye su atma ihtimali yüksektir ve bu durum görüş kaybına sebep olabilir.

Bütün bunlar sizi muhtemel kaza risklerinden uzaklaştırır.

Unutmamak gerekir ki araç değil, sürücüler kaza yapar.

MAVİŞEHİR SÜRÜCÜ KURSU

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