VİLLARİMA KALEKÖY

SADECE DOĞANIN DEĞİL ŞEHRİN DE KALBİNDE…

İZMİR’DE EŞSİZ BİR VİLLA PROJESİ

İzmir’in en iyi tasarımcılarının imzasını taşıyan; yaz-kış yaşayabileceğiniz kadar şehre yakın bir mesafede, çocuklarınızın yemyeşil bahçelerde özgürce oynayacakları bir villa projesi.

Binalar arasında sıkışmış şehir hayatının aksine, yemyeşil bahçeler arasında nefes alabileceğiniz, şehirden kopmadan kendinizi doğayla baş başa hissedebileceğiniz bir yaşam.

Villarima Kaleköy; sadece villa bahçelerindeki yeşil alanlarla, ortak iç bahçelerle değil, hemen önünde yer alan 45 bin m2’lik park ve 20 yıllık ağaçlardan oluşan koru ile de doğayı evinize taşıyor. Tüm odalarında sanki bir ormanın içindeymiş hissi uyandıracak bir manzara sizi bekliyor.



Bu eşsiz projenin yaratıcısı Mehmet Cem Şişman ile sizler için keyifli bir söyleşi yaptık.

Mehmet Bey bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

1988 İzmir doğumluyum, liseyi Bornova Anadolu Lisesi’nde tamamladım. 9 Eylül Üniversitesi İstatistik bölümüne ek olarak iktisat alanında da lisans düzeyinde öğrenim gördüm. Evliyim, özel sektörde başlayan çalışma hayatıma 2018 yılında kurduğum şirketim Rimay İnşaat ile devam ediyorum. Özel sektör kendini ifade etmek ve hayallerini gerçekleştirmek için sınırlı bir imkan sunuyor. Kendi şirketimde ise hayal ettiğim projeleri hayata geçiriyor olmanın keyfini yaşıyorum. Villarima Kaleköy’e gelen geri dönüşlerden hareketle, bunun müşteri tarafında da bir karşılığı olduğunu görmek inanılmaz bir mutluluk.

Rimay İnşaat olarak öncelikleriniz neler?

Pandemi bize yaşam alanlarımızın psikolojimiz üzerinde ne kadar etkili olduğunu hatırlattı. Rimay İnşaat olarak önceliğimiz ürettiğimiz konutlarda yaşayan insanların konforu ve huzuru. Biz ömrü olan ve tüketilecek konutlar yerine; nesilden nesile aktarılacak yaşam alanları oluşturmak istiyoruz. Doğanın içinde, huzurla ve güvenle oturabilecekleri, yıllar geçtikçe çürüyen değil, değer kazanan gerçek bir yatırım fırsatı sunuyoruz. Tek önceliğimiz yatırımının karşılığını alan mutlu müşteriler kazanmak.

Yeni projeniz Villarima Kaleköy şehir hayatından uzaklaşmadan doğa ile baş başa olabilme imkanı sağlayan bir proje. Detayları sizden dinleyebilir miyiz?

Evet, İzmirlilere en çekici gelen yönü de bu. Doğanın içinde, yaprakların sesini bile duyabileceğiniz bir ortamda yaşıyorsunuz ama aynı zamanda şehrin en işlek semtlerinden Mavişehir’e sadece 15 dakika uzaksınız. Bu müthiş bir konfor. Ayrıca son dönemde uzaktan çalışmanın birçok şirket için kalıcı olması gündemde, Villarima Kaleköy’de bu durumdan doğacak ihtiyaca yönelik de çözümler oluşturduk, sitenin sosyal alanlarına ek olarak “home office” mantığında çalışma alanları hazırladık, bu noktada gönül rahatlığıyla yeni normale en hızlı ayak uyduran projelerden birisiyiz diyebiliyorum. Projemizin hemen önünde, içinde 25-30 yaşlarında ağaçlar bulunan 45 dönümlük kent parkı mevcut. Evinizin önündeki bahçelere ek olarak yüzümüzü de yeşile dönüyoruz, Villarima Kaleköy sakinleri bir ömür yeşile ve oksijene doyacaklar.



Projenin mimari detayları hakkında da bilgi alabilir miyiz?

Burada 31 dönümlük arazi üzerinde, 147 bağımsız bölüm ve ticari alanı ile geniş bahçe ve teras alanlarını bir arada sunan eşsiz bir mimari doku oluşturduk. Geniş bahçe alanları, spor kompleksleri, havuz, 7/24 güvenlik hizmeti ile bir sitede bulabileceğiniz tüm ayrıcalıkları ve konforu burada müstakil bahçeli evlerimizde sunuyoruz. Bina cephelerini Alaçatı’dan getirdiğimiz taşlarla kaplıyoruz, bahçe duvarlarında ise Foça taşları kullanıyoruz. Projenin genelinde rüstik bir görüntü elde ettik. Modern mimari ile rüstik tarzı birleştirdik huzurlu bir tasarım oluşturduk. Villarima Kaleköy tamamlandığında, Villakent’in estetik dokusuna da değer katacağına inanıyorum. 2+1’den 5+1’e kadar seçeneklerimiz mevcut. Buradaki ambiyansı yaşamak isteyen ama villa tipi konut tercih etmeyenler için de teras/bahçe evler dediğimiz konut tipleri dizayn ettik. Maksimum üç ya da dört katlı, her birinde bağımsız giriş, bağımsız teras ya da bahçe olan bu yapılar; uygun fiyatı ve estetik mimarisi ile talep gören bir konut tipi oldu. Yani şöyle düşünebilirsiniz; birkaç katlı bir binada yaşıyorsunuz ama müstakil bir evin mahremiyetine sahipsiniz. Büyük şehirlerdeki çok katlı konut anlayışı giriş çıkışların farklı olmasını lüks haline getirdiğinden, bu bile başlı başına çekici bir unsur. Arzu ettiğinizde müstakil bir yaşam sürüyor, arzu ettiğinizde komşuluk bağları kurarak, hepimizin özlediği o mahalle kültürünü yaşayabiliyorsunuz. Burada her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olacak şekilde düşünüldü.

Proje Müdürü Abuzer Bakmaz, projeyi şu sözlerle anlatıyor;

“Villarima Kaleköy; çok keyifli bir mimariye sahip; her mevsim yaşamaya uygun, Karșıyaka’ya da Foça’ya da 20 dakika mesafede; toplu taşımaya, eğitim ve sağlık kurumlarına yakın, çocuklarınızın yemyeşil bahçelerde özgürce oynayacakları bir villa projesi. Teslimlerimiz bu ay başlıyor, üçer aylık periyotlarla da devam edecek. Satın alan müşterilerimiz nihai bitişi beklemeden müstakil konutlarında yaşamaya başlayabilirler. Kişiye özel esnek ödeme koşulları uyguluyoruz, tapuyu da hemen teslim ediyoruz.”

Teras / Bahçe Evler nedir?

Son dönemde İzmirlilerin tercih ettiği az katlı konut ihtiyacına yönelik tasarlanmış, girişleri ve dış kullanım alanları farklı villa tipi konutlardır. Projenin yamaçta konumlanıyor olmasının avantajını kullandığımız bu tipte; zemin kattaki dairenin geniş bir bahçesi bulunurken; üst katlardaki dairelerin geniş birer terası ve eşsiz manzarası bulunuyor.

www.villarimakalekoy.com

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