STARTKEY MEGA GAYRİMENKUL

Geçtiğimiz aylarda Yalı Mahallesi’nde kapılarını açan Startkey Mega’nın sahipleri Erol Kaygusuz ve Serap Kaygusuz ile bu sayımızda keyifli bir söyleşi yaptık.

Erol Bey sizi biraz tanıyabilir miyiz? Gayrimenkul sektörüne ne zaman ve nasıl başladınız?

1973 doğumluyum. İlkokulu İstanbul’da okuduktan sonra babamın gemi sökümdeki işi dolayısıyla İzmir’e geldik ve ortaokul, lise ve üniversiteyi İzmir’de tamamladım. Hem iş, hem hayat ortağım Serap Kaygusuz ile evliyim ve Emir ve Ada isminde iki çocuğumuz var.

İlk iş hayatım, Aliağa Gemi Söküm Bölgesi’nin ilk girişimcilerinden alan babam Durmuş Kaygusuz ile birlikte başladı. Ortaokul ve lisede yaz dönemlerinde ona iş hayatında eşlik ettim. Ticareti ilk olarak babamdan öğrendim diyebilirim. Sonrasında ise 10 yıl süre ile Petkim Petrokimya Holding A.Ş firmasının muhasebe departmanında görev yaptım. Burada, Petkim firmasının genel muhasebe müdürlüğünde bilanço uzmanı olarak çalıştım.

2010 yılında ise gönlümde yatan girişimcilik işine geri dönerek İstanbul’da kendi vinç firmamı kurdum. 3 yıl süre ile bu sektörde hizmet verdim ve akabinde aldığım bir teklif üzerine Luk Oil firmasında Bölge Müdürü olarak 2,5 yıl daha çalıştım.

Eşimin teşviği ile 2014 yılında Remax markası ile Gayrimenkul sektörüne adım attım ve 8 yıl süreyle başarılı bir gayrimenkul danışmanı olarak iş yaşamımı sürdürdüm.

Ve artık yeteri kadar tecrübemin olduğuna inandığım noktada, eşimin de desteği ve ortaklığıyla bu yıl kendi Startkey MEGA ofisimizi açtık.

Serap Hanım sizi daha yakından tanımak isteriz. Kendinizden ve iş tecrübelerinizden biraz bahseder misiniz?

1981 İzmir doğumluyum. 1999 yılında Ted Koleji’nden, 2006 yılında da ODTÜ İktisat Bölümü’nden mezun oldum. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü’nde başladığım yüksek lisansımı ise yarıda bıraktım. Hem iş, hem hayat ortağım Erol Kaygusuz ile evliyim, Ada (6) ve Emir (8) adında iki güzel çocuğun da annesiyim.

Profesyonel iş hayatıma Praktiker A.G firmasında İç Denetim Uzmanı olarak başladım. İç denetim uzmanlığı pozisyonu bana kurumsal yapıya kuşbakışı bakabilme imkanı sağladı ve bu sayede departmanlar arası iş bölümünü kavrayabildim. Akabinde aynı firmada Pazarlama ve CRM alanlarında görev aldım. Son olarak da e-ticaret departmanını yönettim.

2013 yılında Gratis firmasından aldığım teklif üzerine beş yıl süreyle Gratis Ege Satış Bölge Müdürlüğü görevini yürüttüm. İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa’daki çoğu Gratis mağazasının açılış sürecini yönettim. Mağazalardaki tüm işe alım, eğitim, operasyonel süreç takibi ile birlikte satış hedef gerçekleşmelerinden de sorumlu oldum.

2017 -2020 yılları arasında da Atasun Optik firmasının Ege Satış Bölge Müdürlüğü görevini üstlendim. Gratis firmasındaki görevlerime ek olarak Atasun Optik bünyesinde koçluk tarafımı da geliştirme imkanı buldum.

Eşimle birlikte 2012 yılında hayalini kurduğumuz bir Gayrimenkul Ofisi’ne sahip olma imkanını ise İzmir’in en önde gelen markası Startkey ile bu yıl gerçekleştirdik. Startkey markası, güvenilir, öncü, inovatif, genç, dinamik, eğitime yatırım yapan, etik ilkelere bağlı ilkeleri ile kurulduğu 2013 yılından itibaren sektöre çok önemli katkılarda bulunuyor. Halil Altunsu önderliğinde müthiş başarılı yönetilen Startkey markasının önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye genelinde en başarılı gayrimenkul markası haline geleceğine eminim.

17 Eylül 2022’de resmi açılışını yaptığımız Startkey MEGA ofisimiz, Yalı Mahallesi, İdil Biret Caddesi No: 26/A’da müşterilerimize hizmet vermeye başladı.

Ofisinizin sahip olduğu misyonu ve vizyonu nedir?

Startkey MEGA ofisi olarak misyonumuz, işimize ve danışmanlarımıza sürekli daha fazla yatırım yapmak suretiyle gayrimenkul sektörünü, daha kaliteli, şeffaf ve profesyonel hale getirmek.

Startkey MEGA ofisi olarak vizyonumuz; dürüstlük ilkesinin ön planda olduğu, şeffaflığın hem müşteri hem iş ortakları ilişkilerinde temel prensip olduğu, müşterilerimize tüm gayrimenkul işlerinde güvenle yardımcı olduğumuz aynı zamanda iş ortaklarımızın kendi işleriymiş gibi benimsediği, kazan-kazan ilkesiyle çalışan bir ofis olmak. Doğru koçluk, bölge uzmanlığı ve eğitim süreçleriyle iş ortaklarımıza en doğru imkanları sunmak da bizim için çok önemli.

Eşimle birlikte hem sektör içi hem de sektör dışı tecrübelerimizi harmanlamak suretiyle, doğru koçluk, doğru uzmanlık ve sonsuz eğitim imkanları sağlayarak gerçekten sektörde lider bir ofis olmak en büyük hedefimiz.

Adres: Yalı Mahallesi İdil Biret Caddesi No: 26 / A Karşıyaka – İzmir

İletişim: 0(232) 362 0 362 – 0(553) 266 66 31

www.startkey.com.tr/mega