EDEN REZİDANS GERİATRİK BAKIM & SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ

Eden Rezidans Geriatrik Bakım & Sağlıklı Yaşam ve Dinlenme Merkezi, üyelerimizin konforlu, sağlıklı, güvenli ve mutlu bir yaşam sürmeleri amacıyla her türlü detayın düşünülerek tasarlandığı ve hayata geçirildiği bir kurumdur.

Merkezimizde; ortak alanlarda 7/24 kamera takibi, kapalı yüzme havuzu, geniş, kapalı restoran, deniz ve doğa manzaralı 4 adet açık teras ve kafeterya, geniş yeşil alan ve kamelyalı bahçe, konforlu odalar, spor salonu, kuaför ve güzellik salonu, fizik tedavi ve rehabilitasyon odası, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı danışma ofisi, hobi bahçeleri (çiçek bakımı ve sebze yetiştirme), tavuk, horoz, tavşan, kuş vb. hayvanlardan oluşan doğal yaşam alanı, aktivite odaları, dinlenme salonu, revir, hemşire ve doktor odası bulunmaktadır.

İzmir’in Esentepe Mahallesi Çiğli ilçesi Evka-5 girişinde bulunan Eden Rezidans, toplam 2461 m2 alanda hizmet vermektedir. Gerek işinde uzman, deneyimli ve güler yüzlü personeli ile gerekse fiziksel anlamda sunduğu imkanlarla Eden Rezidans, farkını daha ilk bakışta ortaya koymaktadır.

Deprem mevzuatına uygun inşa edilmiş yeni ve modern merkezimizde, sakinlerimizin her türlü ihtiyaçlarına yönelik imkanlarımız mevcuttur.

EDEN’DE SAĞLIK

Tüm üyelerimiz için hemşire ve hasta bakıcılarımız tarafından yirmi dört saat hem sağlık hem ilaç takibi gerçekleşmektedir. Alanında uzman ekibimiz olası bir sağlık durumunda erken müdahalede bulunarak, ihtiyaç durumunda gerekli birimlere yönlendirme yapmaktadır.

Nöbet sistemimizin sağlık personellerimize dinlenmek için verdiği zaman sayesinde üyelerimizin sağlık ihtiyaçları dinç, enerjik ve güler yüzlü ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Fizyoterapistimiz üyelerimizin ihtiyaçlarına göre oluşturduğu programlarla hem bireysel hem grup seansları gerçekleştirmektedir.

EDEN’DE BESLENME

3 ana ve 2 ara öğün şeklinde planlanan beslenme programında yemeklerimiz, diyetisyen eşliğinde aylık olarak kişiye özel hazırlanmaktadır. Kişiye özel beslenme programımız sayesinde çölyak, diyabet, tansiyon, kolesterol gibi hastalıkları olan sakinlerimiz, güvenle ve en sağlıklı şekilde beslenmektedirler. Beslenme için özel desteğe ihtiyacı olan sakinlerimizin bu ihtiyacı, bakım görevlileri tarafından karşılanmaktadır.

EDEN’DE SOSYAL YAŞAM

Sağlıklı yaş almanın en önemli belirleyicilerinden biri sosyal ilişkilerdir. Sosyal ilişkiler ve sosyal destek aynı zamanda sağlığın korunması ve sürdürülmesinde koruyucu bir etkiye sahiptir. Bunun bilincinde olarak üyelerimizin yaşamlarını hem fiziksel hem zihinsel olarak sosyalleştirmek adına çeşitli etkinlik ve aktiviteler gerçekleştiriyoruz.

Üyelerimiz ile akranlarının bir arada olduğu etkinlikler düzenleyerek hem sosyalleşmelerini arttırıyor hem de bir arada keyifli vakit geçirmelerine özen gösteriyoruz.

• Grup etkinliği

Kurum içi grup çalışmalarında çeşitli modüllerden oluşan geliştirici ve keyifli programlarımızı üyelerimizin ilgi ve ihtiyaçlarına göre gerçekleştiriyoruz.

• Aile etkinlikleri

Üyelerimiz memnuniyeti kadar üye yakınlarımızın da memnuniyeti bizim için önemli. Üyelerimiz ve ailelerinin bir arada vakit geçirecekleri alanlar ve programlar yaratarak var alan sosyal ilişkileri arttırıyor, mutlu ve kaliteli bir şekilde zaman geçirmeleri sağlıyoruz.

• Kurum dışı etkinlikler

Üyelerimizle piknik, tiyatro, konser gibi etkinliklere katılıyor, onları kurum dışı hayata da dahil ediyoruz. Bu etkinlikleri planlarken üyelerimizin istek, talep ve hobilerini göz önünde bulundurarak planlama yapıyoruz.

• Özel gün kutlamaları

Hem üyelerimizin doğum günleri hem de önemli gün ve haftaları sosyal alanımızda kutluyoruz. Resital, kısa film ve özel günlerimize ilişkin misafirlerimiz ile üyelerimizle keyifli zaman geçiriyoruz.

EDEN’DE KİMLER KALABİLİR?

Kurumumuzda dinç üyelerimiz ve palyatif üyelerimiz için ayrı katlarımız mevcut. Destekleyici bakım olarak da isimlendirilen palyatif bakım, ciddi bir hastalığı olan ve desteğe ihtiyaç duyan hastalara yapılmaktadır. Palyatif bölümümüzde kanser, kalp hastalığı, felç (inme), ileri düzey alzheimer hastalığı ve demans, kronik akciğer hastalıkları, parkinson hastalığı, çeşitli nedenlerle hareket kısıtlılığına veya yatağa bağımlılığa neden olan kronik hastalıklar gibi hastalıklara sahip üyelerimize hizmet vermekteyiz. Sağlıkları izin verdiği müddetçe palyatif bölümdeki üyelerimizi de kurum yaşamına aktif etmeye gayret gösteriyoruz. Dinç üyelerimiz için ise daha yoğun aktivite ve etkinlik programları uygulamaktayız.

Kurumumuz dinlenmek, sağlıklı yaş almak, sosyalleşmek isteyen veya özel bakım ve desteğe ihtiyaç duyan 55 yaş üstü her büyüğümüze kapılarını açmaktadır.

Eden Rezidans’ın ayrıcalıklarıyla ilgili detaylı bilgi için (0533) 382 84 28 ve (0232) 700 03 82 numaralı telefonlardan ya da

www.edenrezidans.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

(0533) 382 84 28