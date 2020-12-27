KONSEPT MERCEDES SHOWROOMU MENGERLER EGEMER

Kuruluşu 1939 yılına dayanan ve köklü bir geçmişe sahip Mengerler Ticaret Türk A.Ş. MAR 2020 adıyla bu konseptte başka örneği olmayan Mercedes Showroomunu İzmir’e kazandırdı. Mercedes’in yeni nesil Showroom anlayışını yansıtan öncü bir projeyi sizler için gezip, Mengerler A.Ş. yöneticilerinden bilgiler edindik. Arabalara özel bir ilginiz varsa mutlaka görmeniz ve deneyimlemeniz gereken bir iş çıkmış ortaya.

Filiz Hanım sizi tanıyabilir miyiz?

Filiz AKPINAR, 39 yaşında iki çocuk annesiyim. Beş yıldır Ahmet Veli Menger Holding bünyesinde olan Mengerler Ticaret Türk A.Ş. çatısı altında İzmir Şubeleri Mali ve İdari İşler Müdürü olarak görev yapmaktayım.

Öncelikle başarılı bir iş kadını olmak için hedeflerle çalışmanın ne kadar önemli olduğunu belirtmek isterim. Hayatımızın her aşamasında ulaşılabilir hedeflerimiz olmak durumundadır. Nacizane tavsiyem hedeflerinizin mutlaka yazılı olarak yapılması ve dönem dönem ne aşamada olduğunun kontrolünün sağlanmasıdır. Mengerler, her zaman öğrenmeyi sürdürebileceğim, yeni sorumluluklar alabileceğim ve kendimden değer katabileceğim, vizyonu sağlam ve çalışanlarını da değerlerinin bir parçası yapan bir işletmedir. Şirketimiz, çalışanlarına profesyonel anlamda sürekli gelişme imkânı sunduğu için de çalışma ve sürekli başarılı olma isteğini motive etmektedir.



Ahmet Veli Menger Holding A.Ş. grubunun otomotiv sektöründeki temsilcisi Mengerler Ticaret Türk A.Ş. 1939 yılında kurulmuş köklü bir firmadır. AVM grup şirketleri; Türkiye genelinde Adana, Ankara, Bursa, Çorlu, İstanbul (Davutpaşa – Etiler – Ataşehir – Bostancı) İzmir, Kocaeli, Milas, Samsun ve Sivas illerinde Mercedes Benz satış ve servis hizmetlerini sunmaktadır. İzmir’de ilk Mercedes-Benz yetkili Satış ve Servis bayisi olarak Mengerler Egemer 1968 Bornova’da servis, Kordon’da satış ofisi olarak hizmet vermeye başlamış, 1995 yılı itibari ile otomobil ve ticari araç satış servis hizmetini Gaziemir’de vermeye başlamıştır.

Kuruluşundan bu yana gerek binek araç, gerekse ticari araç müşterilerimize aynı lokasyonda servis, satış ve yedek parça olarak hizmet vermekteydik. Ancak; -Kapasite, -Gelişen teknoloji ve -Artan müşteri ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli alt yapının güncellenmesi, değişime ayak uydurulması gerekiyordu.



Mengerler Egemer’in yeni binası ile ilgili sizden biraz bilgi alabilir miyiz? Yeni binada neler düşünüldü ve hedeflendi?

Ahmet Veli MENGER (AVM) Holding bünyesinde son yıllarda yapılan en büyük showroom yatırımıdır. Konseptimiz Mercedes Benz dünyasında MAR 2020 adıyla ortaya çıkmıştır. Türkiye’de bu konseptte dizayn ve inşa edilmiş, SATIŞ VE SERVİS hizmetlerini birlikte sunan sayılı, hatta ilk showroomu diyebiliriz.



MAR 2020 Konsepti; Dijitalleşme ve teknolojik gelişmeler neticesinde Mercedes-Benz yeni nesil otomotiv ürünlerinde de hem tasarım hem de teknoloji bakımından kendini göstermektedir. Bununla beraber değişen bu dünyada müşteri ile temas etme, ihtiyaçların karşılanması, online takip edilmesi ve kişiye özel satış ve servis hizmetlerini sunulmasına yönelik, dijital alt yapıya sahip bir showroomdur. Bu bağlamda da yeni yerimiz bize, MAR 2020 konseptinin imkanlarını tüm müşterilerimize sunabileceğimiz bir ortam sağlamıştır. Otomobil, hafif ticari ve 2 El Satış ve servis hizmeti verdiğimiz yeni lokasyonumuzda Mercedes-Benz markasının yeni konsepti doğrultusunda misafirlerimizin satış ve servis süreçlerinde dijital deneyimleri üst düzeyde yaşatmaktır. Kişiye özel otomobil tasarlanması aşamasında bahsettiğimiz dijital deneyimi yaşatmak misafirlerimizin kendilerini çok daha özel hissettirmektedir. Sahip olduğumuz dijital deneyim imkanları ile tüm müşterilerimizi kendilerine özel, kendi istekleri doğrultusunda tasarlayabilecekleri otomobillerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Servis hizmetlerinde de alınan online randevular sayesinde daha ekonomik hizmetler alınabilmekte bununla birlikte öncesinde alınan randevularda müşterilerimizi araçsız bırakmamak adına mobilo araç hizmetleri ile vale hizmetlerimizi sunabilmekteyiz.



Bu arada kadınlara pozitif ayrımcılık yaptığımızı da söylemeden geçemeyeceğim 🙂 Kısa bir süre içinde de uygulamaya yeni başlayacağımız, Mengerler cep uygulaması sayesinde tüm servis hizmetlerimizde 7/24 online hizmet vermeyi de sabırsızlıkla bekliyoruz.



Size göre Mengerler Egemer’in en beğendiğiniz ve Mengerler Egemer’i özel kılan bir özellik veya hizmetinden bahseder misiniz?

Yeniliklere ve değişime açık olan firmamız, teknoloji odaklı…

Öncelikle gerek çalışanlarına gerekse müşterilerine kıymet veren, kalite standartlarına ve kurumsallığa önem veren, bir o kadar da esnaf

sıcaklığında müşterilere dokunan bir yapıda… Tabiri caizse geleneksel hizmetin modern yüzü. Bu çerçevede; bu ailenin bir üyesi olduğum için gurur duyuyorum.

Anıl TUNÇEL

OTOMOBİL SATIŞ MÜDÜRÜ

Mengerler Ticaret Türk AŞ. İzmir Şubesi Egemer’de Otomobil Satış Müdürlüğü görevindeyim. Otomobil satış sektörü kariyerime 2007 yılında başladım. Çeşitli markaların satış departmanlarında çalıştıktan sonra 2015 yılından bu yana Mengerler-Egemer çatısı altında Mercedes-Benz, Smart ve 2020 Kasım ayından itibaren de EQ markalarının satış müdürlüğünü yürütüyorum. Satış ve servis hizmeti verdiğimiz yeni lokasyonumuz Mercedes-Benz markasının yeni konsepti doğrultusunda inşa edilmiştir ve Türkiye’deki ilk örnektir. Yeni konseptin amacı teknolojiyi kullanarak misafirlerimizin satış ve servis süreçlerinde dijital deneyimleri üst düzeyde yaşatmaktır… Dijital deneyim imkanları ile tüm müşterilerimizi kendilerine özel, kendi istekleri doğrultusunda tasarlayabilecekleri otomobillerle buluşturmayı amaçlıyoruz.



2020 Kasım ayı itibariyle yeni markamız olan EQ’nun Türkiye serüveni de başlamış oldu. İlk olarak EQC modeli ile satışa başladığımız tamamen elektrikli otomobilleri 2021 yılında EQA 2022 yılında ise EQS, EQE takip edecek. Mercedes-Benz markasının amacı 2022 yılına kadar hemen her segmentte tamamen elektrikli araçları pazara sunmak, 2025 yılına kadar ise tüm otomobil satış adedinin %25’ini tamamen elektrikli otomobiller ile gerçekleştirmek. Biz de Mengerler-Egemer olarak yeni tam elektrikli araçlarımız için heyecanlıyız. Ege bölgesinde EQ modellerinin satış yetkisine sahip tek bayiyiz. Bu nedenle de kendimizi daha çevreci, egzoz emisyonun sıfır olduğu geleceğin araçlarının satışı konusunda sorumlu hissediyoruz. Tam elektrikli sürüş deneyimini tecrübe etmek isterseniz, deneme sürüşü imkanımız da bulunmakta. Şu anda satışına başladığımız EQC 400 4Matic araç, 2 adet elektrikli motora sahip. EQC 400 4Matic’in bataryalarının tam dolu şekildeki menzili 412 km. Bu menzil şehir içi kullanımlar için çok uygun. Şehir dışı seyahatlerde ise hızlı şarj ünitesi olan bir noktada batarya şarjınızın %0 olduğunu varsaysak 40 dakikada bataryanızı %80 düzeyine kadar şarj edebilirsiniz. Ev ya da iş yerinize kuracağınız Wallbox (duvar tipi şarj ünitesi) ile de aracınızı şarj etme imkanınız olabilmekte.



EQC 400 4Matic otomobilin en etkileyici özelliklerinden biri de 408 hp. gücünde olması. Bu kuvvet ile 0-100 km. hızlanmasını 5,1 saniyede tamamlıyor, ki bu süre performans tutkunlarını da etkileyecek bir süredir.

Araçta bulunan özel bir yazılım ile seyahat rotanızdaki şarj istasyonlarından hangisini kullanmanızın daha avantajlı olacağı ile ilgili yardımcı bilgileri de araç size söylüyor. Aynı zamanda reküperasyon yardımıyla enerji dönüşümü yönünü değiştirmeye ve böylelikle enerjiyi geri kazanmaya yardımcı olur. Elektrik motoru hızlanmada mekanik enerji üretmek için elektrik enerjisiyle beslenirken, hızlanma pedalına basılmadığında ve yavaşlamada aracın kinetik enerjisi ile elektrik enerjisi geri kazanılıyor.



Çok sorulan sorulardan birisi de bataryaların garanti süresi. Bataryaların 8 yıl ve 160.000 km.lik bir garanti kapsamı bulunmakta. bu limitler aşılmadan yaşanacak batarya sıkıntıları garanti kapsamında bulunuyor.

Yeni lokasyonumuzla beraber Mercedes-Benz markasının üst sınıf modellerine de showroomumuzda daha fazla yer vermeye başladık.

Özellikle AMG motorlu performans araçlarımız hem motor performansları hem de görünüşleriyle göz dolduruyorlar. Yeni lokasyonumuzda sadece sıfır kilometre değil, kullanılmış otomobillerimizi de bulabilirsiniz.

Her bütçeye uygun otomobil ihtiyacını karşılayabilecek geniş bir ikinci el portföyümüz de bulunmaktadır.

Showroom MAR2020’de 1600 M2 servis alanıyla hizmet vermekteyiz.

Yeni showroom alanında binek araçların, eski showroom alanında ise

ticari araçların servis ve satışları gerçekleştirilmektedir.

Üst düzey teknoloji ve titiz servis hizmeti ile Mengerler Egemer ismini

uluslararası üne kavuşturduk. Servisimizde günlük olarak ortalama 30-35 civarında aracı bakıma alabiliyoruz. Araçlarınızın model ve yaş durumuna göre bakım paketlerimizden yararlanabilirsiniz. Sunduğumuz çözümler ve yerinde tespitlerle hem zamandan hem de bütçeden tasarruf etmeniz en büyük önceliklerimizden biri.



MAR2020 servisimizde çok şık bekleme ve oyun salonlarımız, kahvaltı ve çay ikramlarımız bulunuyor. Bebek bakım odası, çocuk etkinlik alanı ile de bireysel ya da ailecek kaliteli vakit geçirmeniz için seçenekler sunuyoruz… Televizyon, internet ve etkinlik alanlarımız ile bekleme zamanınızı eğlenceye dönüştürebiliyorsunuz.



Yedek parça, aksesuar ve özel tasarım ürünlerine de ulaşabileceğiniz MAR2020 Showroomumuzda keşfedeceğiniz yeni modeller ve içerikler sizi bekliyor.

İKAME ARAÇ HİZMETİ

Aracını servisimize bakım veya onarıma getiren müşterilerimizin memnuniyetini ön planda tutarak araç onarım durumuna göre ikame araç tahsis etmekteyiz. Müşteri memnuniyeti adına sağlamış olduğumuz ikame araç hizmeti dışında, müşterilerimizin önerilerini müşteri ilişkilerine iletmeleri halinde değerlendirmekten memnuniyet duyarız.

HAVAALANI TRANSFERİ

Konumumuz havaalanına çok yakın, müşterilerimiz şehir dışına seyahat ederken araçlarını bakım veya onarım için servimize bırakabiliyorlar.

Onlar seyahatlerini tamamlarken, bizler de araçları ile ilgileniyoruz.

Hem araçlarının bakımlarını yapmış oluyoruz hem de seyahat dönüşüne kadar ücretsiz otopark hizmetimizden yararlanmış oluyorlar.

Çalışma saatlerimiz içinde aracını bize teslim eden müşterilerimiz dilerlerse, hava alanı transferlerini gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimizin seyahat dönüşü sonrasında, havaalanından şirketimize olan taksi ile transfer ücretini de karşılıyoruz.

VALE HİZMETİ

Tamamen ücretsiz olan bu hizmetimizde, müşterilerimizin günlük iş planlarının aksamaması için, araçlarını bulundukları yerden alarak bakım ve onarımını yapıyor, tekrar kendilerine teslim ediyoruz.

Araçları teslim alırken ve teslim ederken ücretsiz sterilize ediyoruz.

Üstün hizmeti, Mercedes dünyasının yeni konsepti MAR2020’de deneyimlemeniz için sizi bekliyoruz.

Adres: Akçay Caddesi No: 233 – 9 Eylül Mahallesi Gaziemir / İzmir

Tel: 0(232) 274 66 66 – Instagam: @mengerleregemer