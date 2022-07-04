MOTTORIA MOTORS

Bir motosiklet sevdalısı olan Mehmet Kermekaş uzun yıllar boyunca çalıştığı kurumsal firmalardaki üst düzey yöneticilik ve 25 yılı aşkın motosiklet sektör tecrübesini harmanlayarak, müşterilerine en doğru bilgileri ve birbirinden güzel modelleri sunuyor.

Her kullanıcıya uygun marka ve modelleri ile müşterilerine benzinli ve elektrikli motosiklet, bisiklet ve aksesuar seçenekleri sunan Mottoria, güleryüzlü ve konusunda uzman personeli ile Girne Caddesi No:192/A Karşıyaka adresinde tüm motosiklet severleri mağazasına bekliyor.

Telefon: 0538 020 50 39

Instagram: @mottoria.motor