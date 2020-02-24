İZMİR’İN İLK MERCEDES-BENZ YETKİLİ SATIŞ VE SERVİS BAYİSİ

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MENGERLER EGEMER

Mengerler 1939 yılında kurulmuş köklü bir firmadır. Türkiye’de İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Adana, Samsun, Kocaeli, Sivas, Tekirdağ ve Milas’ta toplamda 10 tane satış ve servis hizmeti veren bayi ağı bulunuyor. İzmir’in ilk Mercedes- Benz yetkili satış ve servis bayisi Mengerler Egemer olarak 1968 yılından bu yana hizmet vermekteyiz. Çağımızın yeniliklerine ve gelişen teknolojiye ayak uydurarak, her zaman müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı kendine ilke edinmiş bulunmaktadır. Bu amaçla yakın zamanda mevcut konumumuza ek, Gaziemir Akçay Caddesi üzerinde yaklaşık 1 km mesafede Premium konseptli otomobil satış ve servis hizmeti verecek bir şubemiz daha hizmete girecektir.

ÖNCELİĞİMİZ KADINLAR

Elektrikli otomobiller geleceğimiz, Mengerler Egemer olarak bizler de günlük kullanıma uygun elektrikli Smart araçlarımızı bünyemize dahil ettik. Böylece aracınız servisimizde bakımdayken bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Üstelik ikame araç hakkı olmasa dahi tüm kadın müşterilerimize elektrikli Smart araçlarımızla bu hakkı sunuyoruz. Bu sayede günlük hayatlarından geri kalmayıp programlarına devam edebiliyorlar.

Servisimizde günlük olarak ortalama 30-35 civarında aracı bakıma alabiliyoruz. Araçlarınızın model ve yaş durumuna göre bakım paketlerimizden yararlanabiliyorsunuz. Servisimizde bekleme salonumuz, kahvaltı ve çay ikramımız bulunuyor. Üst katımızda bulunan bekleme salonumuzda ise televizyon, internet gibi hizmetlerimiz mevcut. Müşterilerimizin diledikleri aracı hayal güçlerine ve zevklerine uygun şekilde tasarlayabilecekleri dijital deneyim alanımız mevcuttur. Servis hizmeti alırken satış danışmanlarımız ile birlikte istediğiniz aracı dijital deneyim alanında tasarlayabilirsiniz.

İKAME ARAÇ HİZMETİ

Aracını servisimize bakım veya onarıma getiren müşterilerimizin memnuniyetini ön planda tutarak araç onarım durumuna göre ikame araç tahsis etmekteyiz. Müşteri memnuniyeti adına sağlamış olduğumuz ikame araç hizmeti dışında, müşterilerimizin önerilerini müşteri ilişkilerine iletmeleri halinde değerlendirmekten memnuniyet duyarız.

HAVAALANI

Konumumuz havaalanına çok yakın, müşterilerimiz şehir dışına seyahat ederken araçlarını bakım veya onarım için servimize bırakabiliyorlar. Onlar seyahatlerini tamamlarken, bizler de araçları ile ilgileniyoruz. Hem araçlarının bakımlarını yapmış oluyoruz hem de seyahat dönüşüne kadar ücretsiz otopark hizmetimizden yararlanmış oluyorlar. Çalışma saatlerimiz içinde aracını bize teslim eden müşterilerimiz dilerlerse, hava alanı transferlerini gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimizin seyahat dönüşü sonrasında, havaalanından şirketimize olan taksi ile transfer ücretini de karşılıyoruz.

MENGERLER EGEMER

Adres: Akçay Caddesi 698 Sok. No:2 / Gaziemir – İzmir

Tel: 0232 274 66 66