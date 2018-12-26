MAVİŞEHİR SÜRÜCÜ KURSU

Mavişehir Sürücü Kursu uzun yılların bilgi birikimi ve tecrübesini deneyimli uzman kadrosuyla birleştirerek, otomobil ve motosiklet kullanmak isteyen adayları en doğru şekilde trafiğe hazırlıyor.

Mavişehir Sürücü Kursu’nun kurucusu Güvenli Sürüş Teknikleri Uzmanı Serap Avcı, trafiğe verdikleri önemi şu sözlerle anlatıyor;

Trafikte, tehlikeleri önceden görüp, önlem almak güvenli bir şekilde yol almamızı; problemin değil çözümün parçası olmakta defansif sürücü olmamızı sağlar.

Buna bağlı olarak, amacımız insanların hayatı boyunca kullanacağı doğru bilgi ve beceriyi kursiyerlerimize kazandırmaktır.

Araç kullanmak sadece kendi güvenliğimiz için değil, trafikteki tüm araçların ve yayaların güvenliği açısından çok önemlidir. Bu sorumluluğu alabilmek için sürücülüğün gelişmesi gerekir. Bu da bir süreçtir. Bu süreçte acemi sürücülerin sürüş anında karşılaştıkları dış faktörler psikolojilerini çok fazla etkiler.

Eğitimlerde araçlarımızın kapılarında logo ve aracın üzerinde sürücü adayı yazan tepelik olduğu için genelde diğer sürücüler araçlarımıza daha hoşgörülü davranıyorlar. Ancak sürücü belgelerini aldıktan sonra kendi araçlarını kullanmaya başladıklarında, onların hala acemilik sürecinde olduklarını ve artık sivil araçlarındayken yanlarında sürüş eğitmenlerinin olmadığını unutmamak gerekir.

Acemi sürücünün heyecan, korku veya panik olma halinde kaza yapma olasılığı yüksektir. Böyle bir duruma mahal vermemek için üzerimize düşen; ona yaklaşmamak, sağından solundan sert geçişler yapmamak, korna çalmamak ve agresif hareketler yapmamaktır.

Ayrıca otomobil kullanmaya yeni başlayan birisinin tehlikeleri fark etmesi, deneyimli bir sürücüye oranla 2 saniye daha geç gerçekleşir.

Çok basit bir örnek verecek olursak; ışıklarda dururken daha sarı ışık yandığı anda kornaya basma alışkanlığı olan kişiler var maalesef. Aslında bu durum sadece acemi sürücüyü değil bütün sürücülerin gerilmesine sebep olabilecek davranışlardan birisidir. Böyle bir durumla karşılaşan acemi sürücü heyecanlanıp hızlı hareket etmek adına, aracı yanlışlıkla durdurabilir ve aslında bu durum herkes için daha çok zaman kaybı anlamına gelir.

Bir başka örnek; acemi sürücü sürüş esnasında aynaya baktığında yakından takip eden bir başka araç gördüğünde bilinçsizce hızlanmaya çalışır çünkü onu bekletmek istemez ya da herhangi bir yerde kornaya basıldığında bu acemi sürücü açısından hızlanması gerekiyor gibi algılanır. Bu durum da yine hata yapmasına sebep olabilir.

Her sürücünün bu zorlu süreçten geçtiğini unutmayıp, acemi sürücülere daha anlayışlı, hoşgörülü davranmak ve onların da bu süreci güvenli bir şekilde geçirmelerine yardımcı olmak hepimizin görevi.

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