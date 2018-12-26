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THE MOST BOSTANLI’DA

By on Aralık 26, 2018

The Most Hair Design Studio, Alsancak’tan sonra Bostanlı’da açtığı şubesi ile İzmirli kadınları sevindirdi. Şık dekorasyonu ve profesyonel ekibi ile fark yaratan The Most Hair Design Studio’nun açılışına Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve çok sayıda davetli katıldı. Tel: 0(232) 337 10 92

 

 

Mavişehir ve İzmir'in en sevilen genel kültür, magazin ve güncel hayat dergisi.
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