THE MOST BOSTANLI’DA

THE MOST BOSTANLI’DABy Mavişehir Dergisi on Aralık 26, 2018@MavisehirDergi
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The Most Hair Design Studio, Alsancak’tan sonra Bostanlı’da açtığı şubesi ile İzmirli kadınları sevindirdi. Şık dekorasyonu ve profesyonel ekibi ile fark yaratan The Most Hair Design Studio’nun açılışına Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve çok sayıda davetli katıldı. Tel: 0(232) 337 10 92
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