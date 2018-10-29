GÜZELLİK VE SAĞLIK BİR BÜTÜNDÜR…

Yazın bitmesi ile ciltteki eski lekelerin belirgin olduğu veya yeni lekelerin oluştuğu, cildin nem ve yağ dengesinin tamamen değiştiği ve hatta cildin bize bağırarak seslendiği bir döneme giriyoruz…

Nemsizlik özellikle yazın sonunda tüm cilt tipleri için sorun olacaktır ancak sadece yağ sekresyonu çok olan ciltler bunu az hissedeceklerdir. Az hissetmeleri bunu yaşamadıkları anlamına gelmez. Oksi-terapi ile gerçekleştirilen bakımlar nem miktarını arttırır. Doğal cilt nemine eşdeğer oksijen yüklemesi yapan cihaz, tüm ciltlere konforlu nemlenme sağlar. Bu uygulamanın ardından yapılan anti-aging her dokunuş (dolgu-botox vb.) daha kalıcı olacaktır.

Depresyonun arttığı sonbahar mevsiminde siz de halsiz, yorgun, yataktan çıkmak istememe hatta tükenmişliği hisseder tarzda iseniz detox zamanınız gelmiş demektir… Scio terapy ile birleştirerek yaptığım detox programında bedenin vitamin-mineral ihtiyaçlarını tamamlarken, ruhunuzun travmalarından temizlenmesi sizi kışa girerken çalışmaya adapte edecek ve hastalıklara karşı savunma mekanizmanızı kuvvetlendirecek..

Vücudumuzun gerçek minerallerinin eksilmesinin cilt sarkma ve kırışıklığına, göz kapağı düşüklüğüne, ciltte nemsizliğe, diz kapağında problemlere, bel ve sırtta ağrılara hatta fıtıklara, diş eti kanamalarına, depresyona, anxietye, korkulara, tırnak problemlerine, saç problemlerine, deri hastalıklarına neden olduğunu biliyor musunuz? Doktor Schüssler’e ait tedavi metodu ile bu gibi sorunlarınıza yardımcı olmak için sizi bekliyoruz.

Panik atak son günlerin flash konularından bir tanesi… Yaşlı, genç, ergen, çocuk dahil herkes için konuşulan konular arasında… Enerji alan dengemizin negatife çok yatkın hale geldiği son günlerde, kişilerin enerji alan dengelemesi yapabilmesi zorlaşmakta… Çakraları çalışır ve dengede tutmak, aura alanımızın ölçümü ve temizlenmesi kişiyi hızla pozitif enerji alanına getirir. Rus kökenli V.A. Petrov’un öğrencisi Fotiny Gudela’dan aldığım kozmik enerji eğitimi ile kısa sürede enerji alanlarının dengede çalışmasını sağlıyorum…

Yaz boyunca kullandığımız terlikler, deniz ve havuza girerken sıcak kum ve taşlara basarak yürümek, çorapsız ayakkabı giymek ayak tabanlarımızı özellikle de topukları sertleştirir, hatta çatlatır. Kışa girerken ayaklara uygulanan parafin ve keratin bakımlar kısa sürede bu çatlakların kapanmasını, pürüzsüz ayaklara sahip olmamızı sağlar…

Günümüzde şeker ve karbonhidrat kullanımının direkt bedenlerimizi zehirlediğini net olarak biliyoruz. Bu nedenle birçoğumuz şekersiz çay ile şeker tüketimimizi azaltmaya çalışırız. Şeker ve karbonhidrat kullanımının da sigara kullanmak gibi bir bağımlılık olduğu fikri artık bir çok uzman tarafından kabul edilmektedir… Depresyon ne kadar çok hissedilirse bu grup yiyecekler o derece çok tüketilir. Önce tüketmemek için direnilir ve ardından tükettiğimizi farkettiğimizde ise artık çok geçtir… Kilo alma nedeniniz özellikle bu tip yiyecekler ise bağımlılık terapileri sizin için doğru olacaktır..

İlerleyen yaş, kilo alıp verme, tekrarlanan mimikler yüzde sarkmalar ve kırışıklıklara neden olur. Yüz kaslarımızı yoga ve nefesle toparlayıp güçlendirebiliriz. Mimik çizgilerimizi yumuşatabilir hatta silebiliriz. Yanak ve gıdı sarkmalarından kurtulabiliriz.

İstenmeyen tüylerimizin kalıcı çözümünde kullanılan epilasyon yönteminde; hijyen uygulama, uygulama alanının yanmaması, profesyonel kişiler tarafından uygulama yapılması son derece önemli. Siyah kıl ve beyaz ten, epilasyon yönteminde başarıyı yükselten en önemli kriterdir. Bunun dışında kalan sarı, kızıl kıl yapısında süreç biraz daha uzar ve başarı diğerine göre daha az olabilir.

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