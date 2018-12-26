VALENTINA NAILS ARTIK YENİ ADRESİNDE

Bakımlı olmayı seven İzmirli hanımların yıllardır vazgeçilmez adresi olan Valentina_Nails yeni adresinde hizmet vermeye devam ediyor. Valentina_Nails’in tecrübeli ekibinden Şahane Aslanova, verdikleri hizmetleri Mavisehir Dergisi okurları için anlattı.

Valentina_Nails ekibinden merhabalar. Salonumuzda tecrübeli ekibimizle protez tırnak, kalıcı oje, ipek kirpik gibi uygulamalar yapılmaktadır.

Jel protez tırnak uygulaması

Dayanıklı, kusursuz ve de istediğiniz uzunlukta tırnaklara sahip olmak istiyorsanız jel protez tırnak uygulaması tam size göre. Manikür yaptırırken zaman harcamak yerine ayda bir kez bakım yaptırarak, jel tekniği ile tırnaklarınızda istediğiniz görünümü sağlamış olursunuz.

Jel tekniği tırnak yapısı daha sağlam olan kişilere uygulanır. Jel tekniğinin kullanıldığı protez tırnak uygulaması ile tırnak sorununuz ortadan kalkmış ve bakımlı bir görüntüye kavuşmuş olursunuz.

Jel tekniğinde el ve ayak tırnaklarına uygulanan kalıcı oje sıklıkla tercih ediliyor ve hayatınızı ciddi anlamda kolaylaştırıyor. Doğal görüntü elde etmenizin yanısıra temiz ve kusursuz tırnaklara kavuşmanız mümkün. Genellikle tırnakları geç uzayanlar ve kendi tırnaklarına istedikleri gibi şekil veremeyenlerin tercih ettiği bu uygulama, kendi tırnağınızın üzerine yapılır. Gerçek tırnağınızın üzerine sürülen koruyucu maddelerden sonra yapılan bu çalışma kesinlikle tırnağınıza zarar vermez.

Sonradan eklenen tırnağın çıkarılması için herhangi bir zaman sınırlaması yoktur. Gerekli bakımlar dikkatli ve düzenli bir şekilde yapıldığında 6 aya kadar protez tırnak kullanılabilir. Protez tırnak uygulaması takma tırnaklara göre daha estetik ve daha kullanışlıdır.

Bu uygulamayı en çok yaptıran kişiler şu özellikleri taşımaktadır;

*Tırnak yeme alışkanlığı olanlar,

*Yaptıkları iş sebebiyle ellerini çok kullanmakta olan kişiler,

*Sık sık oje rengi değiştirmek zorunda olan sahne ve televizyon sanatçıları,

*Hassas tırnak yapısına sahip olan ve kırılma, pürüz, çatlama gibi problemleri yaşayan kişiler,

*Kısa aralıklarla manikür yaptırmak isteyen ve buna zamanı olmayan kişiler,

*Sosyal bir ortama sahip olan ve bakımlı görünmek isteyenler,

*Yanlış oje kullanmaktan dolayı tırnakları sararan kişiler,

*Tırnaklarını istediği uzunlukta ve şekilde yapamayanlar.

Protez tırnak gördüğünüz gibi bazı sorunlar yaşayan ve bakımlı görünmek isteyen hanımların tercihleri arasındadır. Protez tırnak tercihe göre birçok sebepten dolayı yapılır ancak tırnak veya ellerinde mantar gibi cilt hastalığı olan kişilerin uygulamamasında fayda vardır.

Protez jel tırnak çalışması yapılırken gerçek tırnak üzerine jelimsi bir sıvı sürülerek uygulanmaktadır. 3 aşamadan oluşan jel tırnak uygulamasında tırnak üzerine sürülen jelimsi sıvı tırnağın sabitlenmesi için uygulanır. Üzerine daha koyu kıvamlı bir jel uygulanır. İkinci olarak sürülen bu jel sıvı, tırnağın şekil almasında rol oynamaktadır. Üçüncü ve son aşamada ise tekrar sürülen başka bir jel, tırnak için son rötuşların yapılması için kullanılır ve tırnağın daha parlak görünmesini sağlamaktadır.

İpek kirpik nedir?

İpek kirpik, saf ipekten imal edilen, göz yapısına göre teker teker uygulanan kirpik uygulamasına verilen isimdir. Dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden birisi ise uygulanacak kirpiğin markasıdır. Sentetik ürünler kullanan yerler sıkıntı yaşamanıza neden olabilir. İşlem öncesinde gözünüz mutlaka makyajdan arındırılmış olmalıdır.

Üç haftada bir bakımı yapıldığı takdirde 6 ay kullanabilirsiniz. İpek kirpik uygulaması sayesinde hiç makyaj yapmadan dışarı çıkabilirsiniz ve bu gerçekten müthiş bir şey!

İpek kirpik kullanırken makyaj yapmak isterseniz dikkat etmeniz gereken noktalar var; göz makyajınızı temizlerken yağ bazlı hiçbir temizleyici kullanmamanız gerekiyor. Çünkü bu tür ürünler ipek kirpiklere zarar veriyor ve yapıştırıcının etkisini azaltıyor.

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