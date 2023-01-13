GİZEA MİMARLIK KURUCUSU; GİZEM ALTINIŞIK MAGAN

Gizea Mimarlık Kurucusu Mimar Gizem Altınışık Magan’ın Küçükyalı’da yer alan ofisine konuk olduk. Ofis Kurucusu olan genç ve başarılı mimar Gizem Altınışık Magan ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Ekip yapınızdan bahseder misiniz bize? Kaç kişi yer alıyor bu ekipte?

Biz ofiste 6, inşaat uygulama kısmında 8 kişi olmak üzere toplam 14 kişilik bir ekibiz. Genç ve dinamik ofis ekibimiz ile; kişiye özel farklı tasarımlar sunuyoruz. Tüm teknoloji ve yenilikleri takip edip, projelerimizde uyguluyoruz. Deneyimli uygulama ekibimiz sayesinde de tasarladığımız her şeyi hayata geçiriyoruz. Her projemizde dönemsel olarak işbirliği yaptığımız firmalar ile çözüm ortağı çalışmalarımız ekip kurgumuzu güçlendiriyor.

Gizem Hanım bir projeye başlamadan önce hangi adımları izliyorsunuz?

Müşteri istekleri ve mekândaki yaşam senaryosu bir projeye başlamadan önce öğrenmemiz gereken en önemli bilgiler. Daha sonra ise konseptin belirlenmesi geliyor. Özgün mekânlar tasarlıyoruz. Özgün mekânlar, form, renk, malzeme gibi tercihlerin anlamlı bir bütün oluşturabilmek amacıyla bir konsept üzerinden şekillendiği tasarımlardan meydana geliyor.

Sizce iç mekan tasarımı lüks mü?

İç mekân tasarımı lüks değil, bir ihtiyaç. Her kullanıcının iç mekândan beklentileri var. Mekânı, temel ihtiyaçlarımızı karşılayan hareketlerimizin gerçekleştiği, yaşamımızdaki farklı ihtiyaçlara değişen fonksiyonlarıyla yanıt veren bir sahne olarak ele alabiliriz. Temel ihtiyaçlar ile birlikte kullanıcıların stil, imaj, statü, kimlik gibi sosyal, kültürel ve psikolojik ihtiyaçları da vardır. Tüm bu etkenler ele alınarak tasarım gerçekleştirilmelidir.

Çalışma şeklinizden ve projelerinizden bahseder misiniz?

Projelendirme ve anahtar teslim uygulama hizmetleri veriyoruz. Sürecimiz ofiste tasarım ve yaratım aşaması ile başlıyor. Sonrasında inşaat ve imalat aşaması ile tasarladığımız hepsi birbirinden özel mekânlar hayata geçiriliyor.

Genelde villa ve üst segment konut projelerini çalıştığımız için kaba inşaat aşamasından en ince imalat aşamasına kadar rol alıyoruz. Bu müşterilerimiz ve bizim için heyecan verici bir süreç.

Empati kurmak ise bizim mesleğimizde başarıya giden yoldaki en önemli adım; çünkü bu işin merkezinde insan var. Müşterilerimizin ne istediklerini ve isteyebileceklerini iyi analiz edip ona uygun tasarımlar ve çözümler sunmak, en ufak bir ayrıntıda bile onlar gibi düşünebilmek çok değerli.

Mimarlık öğrencileri için tavsiyeleriniz neler?

Mimarlık sürekli gelişim isteyen çok dinamik ve heyecan verici bir alan.İlham almayı bilmek ve gözlem yapmak çok önemli. Bu nedenle çok fazla seyahat etmelerini ve sadece bakmalarını değil görmelerini de öneririm. Bu bazen küçük bir detayı farketmek, gün ışığında bir renk uyumu yakalamak bile olabilir.

Size güncel isimlerden ilham veren iç mimarları öğrenebilir miyiz?

Kelly Wearstler, David Hicks, Patricia Urquiola, Philippe Starck, Karim Rashid.

Dekorasyon trendlerini takip eder misiniz?

Trendleri takip edip, alanımızla ilgili her konuda fikir sahibi olmaya özen gösteriyorum. Farklı ülkelerdeki tasarım fuarlarını ve bienalleri kaçırmamaya çalışıyorum. Örnek vermek gerekirse, son dönemlerde iç mimari tasarımda pirinç, yoğun damarlı mermerler ve cam kullanımı oldukça trend.

Dekorasyon da sizin sürecin bir parçası. Hangi adresler dekorasyonda ilham almak ve alışveriş yapmak için ideal sizce?

Hay Design, Anthropologie, Buster & Punch, Lalique, Bert & May. Astier de Villatte, Hernes, Galerie du Passage,Galeries Lafayette, Addresistanbul, Christofle

Mobilya içinse; Minotti, Eichholtz ve Bolia..

Sevdiğiniz tasarımcı ve markaları sorsak… Önümüzdeki sezon için gözünüze kestirdiğiniz bir tasarım var mı?

Jeff Koons, Tom Dixon, Jonathan Adler, Fornasetti, Mackenzie Childs, B&B Italia, Molteni en sevdiğim tasarımcı ve markalardan birkaçı.

Önümüzdeki sezon içinse Lasvit’ten devasa bir cam aydınlatmayı ve Laurens Jenkell’in bonbon heykelini bir projemize dahil etmeyi planlıyorum.

Adres: Çankaya Mah. 141 Sk. No: 79/1 Küçükyalı/Konak

Telefon: 0(232) 218 1949

Instagram: mimargizem

www.mimargizem.com