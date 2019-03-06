Bostanlı’da çok şık, güleryüzlü servisi ve lezzetli ürünleri ile öne çıkan bir mekan; Shebo’s Sandwich&Burger. Keyifli bahçesi ve yiyecekleriniz hazır olurken izleyebileceğiniz açık mutfağın bulunduğu iç mekanında sevdiklerinizle huzur ve lezzet dolu saatler geçirebilirsiniz.

On iki yıllık sigorta finans sektörel deneyimi olan ekonomist Şebnem Güneş; Koç Grubundaki sektörel deneyimini geride bırakarak sanayici Ferayi Gürpınar ile yiyecek sektörüne girmeye karar vermişler. İki kadın girişimci Şebnem Güneş ve Ferayi Gürpınar tarafından kurulan FerŞe Gıda A.Ş’ye bağlı işletme Shebo’s Sandwich&Burger’in misyonu katkısız üretim, lezzetli ürünler ve süreklilik olarak belirlenmiş.

Yurtiçinde ve yurtdışında uzun bir araştırma ve inceleme süresinin ardından Shebo’s Sandwich&Burger’in menüsünde bulunan ürünlerin kombinasyonları ve isimleri ortaya çıkmış. Her yaş grubuna hitap eden lezzetleri ile Shebo’s Sandwich&Burger mutlaka gidilmesi gereken harika bir yer.

Adres: Bestekar Sadi Hoşses Sokak No:42/B Bostanlı

Tel: 0(232) 336 00 66

www.shebosburger.com

Instagram: shebos_burger