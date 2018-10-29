BURGER REPUBLIC’in başarı hikayesi

İzmirli iki genç arkadaşın kurduğu Burger Republic gurme burger anlayışında yeni bir yer açtı. İletişimci olan ve ticaretle uğraşan Kutlu Özemrak, Bankacılık geçmişi olan Özgür Kaya ile kurdukları yemek dergisi ardından sosyal medyada geniş kitlelere ulaşınca en sevdikleri yemeklerden olan gurme burger için bir marka yaratmaya karar verip 1 yıl boyunca yurtiçi ve yurt dışında burger turuna çıktılar ve sonra kendi burgerlerini yarattılar. Şimdi İzmir’de 3 şubesi olan ve her gün Franchise talepleri alan iki ortak, Burger Republic için yatırım teklifi bile almış ancak reddetmişler. Dubai ve Katar’dan franchise teklifleri bile alan burger Republic, gurme burger sektörünün premimum oyuncusu olarak adından çok söz ettiriyor. Markanın çoktan fanatikleri olmuş bile… Şimdi bu başarı hikayesini onlardan dinleyelim.

Sizlerin mutfağa özel bir merakı var, ayrıca sosyal medyada geniş bir takipçi kitleniz var. Nasıl oldu bu?



Kutlu Özemrak: Biz iki ortak lezzetli yemeğin peşinden gitmeyi çok seviyoruz. Hususi gastronomi turlarına çıkar bazen ise işlerimiz için yaptığımız seyahatlerde en iyi yerleri bulur, ziyaret ederdik. Sosyal medyanın da ortaya çıkması ile ben açtığım instagram hesaplarında paylaşımlar yapmaya başladım. Ortağım Özgür ile birlikte bazen bir kaç saatliğine bir yemeğin peşinde şehirlere ve hatta ülkelere gider olduk. Bunları sosyal medyada paylaşarak takipçilere yeni keşiflerimizi aktarmaya başladım. Sonra bu hobimizi bir dergi ile birlikte kurumsal bir zemine oturtmak istedik. Ulusal yayın yapan yemek ve gezi dergisi kurduk. Bir süre sonra gezilerimiz daha da arttı 100’lerce restoran dolaştık. Farklı konseptleri hep yerinde deneyimledik ve vizyonumuza ciddi katkısı oldu. Sonra bilgilerimizi ve deneyimlerimizi kuracağımız bir gıda markası ile farklı bir şekilde hayata geçirmek istedik. Ardından “Burger Republic” projesini oluşturmaya karar verdik.

Burger Republic nasıl doğdu?

Özgür Kaya: Öncelikle biz burger yemeyi çok seviyoruz ve gerçek anlamda burgeri yapan yoktu. Bir restoran açmak istiyorduk. Aslında bir çok alternatif vardı, bir kaç ürün içerisinden burgeri seçtik. Çünkü burger aslında kolay tüketilen bir ürün ve bakıldığında ev yapımı olduğunda en basit hali ile çeşitli ürünler ile tatlandırılan köfte ve ekmek. Burger her yaşta tüketilen bir ürün. Burger markası oluşturmaya karar verdiğimizde kendimize 1 yıl hazırlık süresi tanıdık. 7 ayrı ülkede 100’den fazla burger restoranı dolaştık. Ürünleri ve konseptleri inceledik, burgeri daha iyi anlamaya çalıştık. Bir köfte ve bir ekmek nasıl oluyordu da yapılış şekli ve malzemelerle bu kadar fenomen bir ürün haline dönüşüyordu? Bunu öğrendik. İsim bulma, konsept geliştirme, ürün yaratma ve her şeyden önemlisi bir ruh yaratmalıydık hep bunu planladık.

Burger Republic’in karakteri nedir?

Kutlu Özemrak: Burger Republic bir burger dükkanı değildir! Gerçek bir burger restoranıdır. Ürünü, fiziki imkanları, hizmeti ile kaliteyi öne çıkaran bir markadır. Kendisi burgere aşık ve ana ürünü, işi, gücü burger olan bir restorandır. Çok ciddi bir arge ile oluşmuş ve sürekli kendini geliştiren bir yapısı vardır. Kasasında 150’den fazla burger ve atıştırmalık reçetesine sahiptir. 12 ülkenin burger kültürünü içinde barındıran farklı tatlara sahipdir. Burger Republic adından da anlaşılacağı gibi bir Burger Cumhuriyetidir ve içinde özgür olmak vardır.

Ürünleri anlatır mısınız?

Özgür Kaya: Burger Republic ürün demolarında onlarca kişiyi misafir etti, tadımlar yaptı ve bizim damak tadımıza uygun ürünleri tespit ederek yola çıktı. Bir çok ülkenin en iyi burger dokunuşlarını menüsüne kattı. Şu anda 14 çeşit burger, 8 çeşit atıştırmalık, 3 çeşit milk shake ve 1 tatlı ile sunum yapıyoruz.

Belirli periyotlarla menüsü değişiyor ve ayrıca ayın ürünleri ile sürekli kendini yeniliyor. Gurme burger anlayışı ile 1. sınıf malzemeler kullanılıyor. Sağlıklı ürünler ile önce kendimiz ve çocuklarımızın yediği ürünleri satmaktan vazgeçmiyoruz. 7’den 70’e geniş bir kitleye hitap ediyoruz. En büyük müşterilerimiz çocuklar ve gençler ancak her yaştan müşterilerimiz de var. Müşterilerimiz ürünü denediklerinde vazgeçemiyorlar. Bu ürün doğru yapıldığında asla bir fast food ürünü değil.

Burger Republic’in hedefleri nedir?

Kutlu Özemrak: Burger Republic kendisini sektördeki burgercilerden ayırmış, ayrı kulvarı olan bir restorandır. Kaliteyi merkezi üretim üzerine kurmuş ve her şubede aynı lezzeti sunmaktadır. Restoran konsepti ile İzmir’de 6 noktada olmayı hedefliyoruz. Ekim 2018 itibariyle Karşıyaka ( Atakent), Bornova ve Alaçatı’da şubelerimiz var. Yani 3 şube daha açacağız. Sonra şehir dışı taleplerini değerlendireceğiz.

Franchise veriyor musunuz?

Özgür Kaya: Evet veriyoruz. Her gün yeni bir talep geliyor. Bu konuda çok seçiciyiz. Yatırım yapmak isteyenlerle tek tek görüşüyoruz. Burger Republic bayrağını dalgalandırabilecek yatırımcılara şans veriyoruz. Tabii ki bu franchise restoranlar çok iyi denetleniyor, standartları çok yüksek ve hizmet ön planda. Yani merkez olarak biz aslında tüm şubelerdeyiz, şubeler bizim ortaklarımız. Anlayış olarak daha farklı bir yerden bakıyoruz. Burger Republic bayrağı özel noktalarda dalgalanmaya devam ediyor.

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