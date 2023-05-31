DÖVME SANATÇISI ÖZGÜR YURDUSEV KARŞIYAKA’DA!

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Karşıyaka’da hijyen kurallarına uygun, dekorasyonu ile keyif veren Özgür Yurdusev dövme merkezini sizler için yakından inceledik. Başarılı dövme sanatçısı Özgür Yurdusev, dövme bakımı ve tarihi hakkında çok önemli bilgiler paylaştı.

Dövme sonrası bakım için yapmamanız gerekenler

Dövmeli bölgelerdeki derinin kurumasına izin vermek. (İlk iki hafta) Dövmeye bakım işlemleri haricinde dokunmak ve kaşımak. (ilk iki hafta) Havuz gibi klorla temas gerektiren aktiviteler yapmak. (ilk iki hafta)

Dövmeyi korumasız şekilde güneşe maruz bırakmak. (ilk iki hafta ve daima) Dövme özellikle çok terleyecek bir bölgedeyse spor yapmak. (ilk hafta)

İlk on gün yağlı yiyecekler tüketilmemelidir çünkü cildinizi yağlandırdığı için mürekkep kusması yapabilir.

Birinci gün;

Streç filmi ev veya steril bir alana geçince çıkarabilirsiniz. Alkolsüz ıslak mendil ile bölgeyi temizleyip, ardından dövme bakım kreminizi deri hava alacak şekilde sürmelisiniz. Her üç saatte bir ıslak mendille temizleyip tekrar kremlemeniz gerekmektedir.

İlk hafta;

Dövmeli bölgeyi nemli tutmak adına dövme kremi kullanmayı sakın bırakmayınız. İlk üç günden sonra açık bıraktığınız dövmeniz oksijen ile temas ettikçe daha çok kurumaya ve kabuklaşmaya eğilimli olacaktır. Kabuklanma ve soyulma sürecinin sağlıklı ilerlemesi için dövme kremi hayati öneme sahiptir. Kabukları kopardığınız takdirde dövmenizde renk bozulmaları olacağını bilmelisiniz. Bu yüzden gerektiği kadar nemli tutmak, kabukların kendi kendine dökülmesine izin vermek, dövmenin kusursuz bir şekilde iyileşmesini sağlayacaktır.

İlk haftadan sonra kremleme periyodunu biraz daha genişletebilir, iki haftadan sonra ise bırakabilirsiniz. Ancak dövmeniz güneş gören bir yerdeyse her zaman güneş kremi kullanmanızı öneriyoruz.

Dövmelerin tarihi, anlam ve kökeni:

Dövme, insan teninin sanat ile buluştuğu, tendeki pigmentlere yerleştirilerek yapılan bir vücut modifikasyonu sanat biçimidir. Bu çok eski bir gelenek olmakla beraber bugün her zamankinden daha popüler ve sosyal olarak kabul edilen bir sanattır. Dövmeleri topluma karşı kişinin duygusal ve görsel bir isyan eylemi olarak görebiliriz ama bu, insanların dövme yapmasının ve tenlerinde bir sanat olarak var olmasının birçok nedenlerinden sadece bir tanesidir. Dövmeler, insan tenine tamamen teadüf veya gerekli ya da hayat kurtarıcı olarak işlenmiştir. Çizim sanatının zihinsel ve ruhsal olarak insan üzerinde en çok etki bıraktığı sanat olmuştur.

Dövmeler dünyanın farklı yerlerinde pratik olarak bağımsız ve aynı anda ortaya çıktı. Bu mekanlarda geliştirilen farklı stiller ve teknikler, bugün tüm dövme meraklılarının ve sanatçıların yaratıcılığı ile buluşmuş ve en eski sanatlardan biri olarak dünyada yerini almıştır.

Dövmenin kısa tarihi:

Tarih öncesi isanların dövme yapmayı bildiğine ve uyguladığına dair kanıt, Fransa, Portekiz ve İskandinavya’da keşfedilen araçlardır. Bu aletler en az 12.000 yaşında ve dövme yapmak için kullanılıyordu. Hayatta kalan en eski dövmeler Alpler’deki Ötz vadisinde bulunan ve MÖ 5. ila 4. bin yıla tarihlenen mumya olan Buz Adam Ötzi’de bulunan dövmelerdir. Cermen ve Kelt kabilelerinin de kendilerine dövme yaptırdığını biliyoruz. Eski Mısır’dan Amunet’in mumyası ve Sibirya’daki Pazyryk’teki mumyaların da (MÖ 2. bin yılın sonlarına tarihlenen) dövmeleri var. Yani dövmeler, insanlık tarihinin çok erken zamanlarında dünya çapında biliniyordu. Eski Mısır ve Hindistan, dövmeleri şifa yöntemleri ve dini ibadet yöntemleri olarak kullandılar. Filipinler’deki dövmeler, rütbe ve başarıların işaretleriydi. Oradaki insanlar büyülü özelliklere sahip olduklarına inanıyorlardı. Eski Mısır, diğer formların yanı sıra ‘tıbbi dövme’ uyguladı. Örneğin, kronik pelvik peritoni (pelvik iltihabı) tedavisi için dövmeleri vardı. En eski dövme mürekkepleri deri kök boyaları karbon ve külden yapılmıştır. Teninizin sanat ile buluştuğu andır dövme. Bu sebeple binlerce yıldır tenin üzerine işlenen bu sanatın kişi ile zihinsel ve ruhsal bağı çok önemlidir.

Güney Afrika’da yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, dövmesi olan kişilerin dövmesi olmayan insanlara göre daha dışa dönük olduğunu gösteriyor. Yapılan pek çok araştırmada dövmeli insanların kendilerini kalabalıktan ayırmak için daha güçlü bir dürtü hissettikleri sonucu ortaya çıkıyor.

Dövme yaptırmayı seçen insanların kimliklerine sahip çıkma ve kalabalığın arasından sıyrılma ihtiyacı hissedebilecekleri, dövmeleri kendilerini farklılaştırmanın ve içsel düşüncelerini ve kişisel tutumlarını ifade etmenin bir yolu olarak kullandıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca bulgular, dövmesi olan kişilerin diğer insanların yanında enerjik hissetmeye daha yatkın olduklarını gösteriyor.

ÖZGÜR YURDUSEV

18 Mart 1993 yılında dünyaya gelen Özgür Yurdusev İzmir’de büyümüştür. Çocukluk yıllarında başlayan çizim ve resim merakı, hayatının ilerleyen dönemlerinde daha da etkisini göstermiştir. 2007 yılında meslek okulundan mezun olduktan sonra yeteneğini, içinde var olan vizyonunu gerçekleştirmek için küçük yaşta kendisinin yaptığı ilk dövme makinesi ile Özgür Yurdusev hayallerinin peşinden koşmaya başlamıştır. 2008 yılında dövme sanatını daha iyi yapmak ve tecrübelemek için önce kendi büyüdüğü ilçede el çantasıyla evlerde dövme yapmaya başladı. Bu işte kendisinin daha iyi başarılara imza atacağını anlamıştı. Başarılar elde ettikçe İzmir’in her bölgesinde dövme sanatını icra etmeye devam etti. Sonra şehir dışı ve sezon çalışmalarına devam etti. 2021 yılında İzmir’de en iyi 5 dövme sanatçısı arasına girmeye hak kazandı. 2017 yılında kendi yerini açıp, bugün bir marka haline gelmeyi başarmıştır.

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