DOĞAL ZEYTİNYAĞLARI; MİNELİAS

Akhisar Bölgesinde toplanan zeytinlerle tamamen doğal şekilde üretilen zeytinyağlarını satışa sunan İzmir’li marka Minelias; Mavişehir Dergisi okurları için çalışmalarını detaylı anlattı.

Anadolu’nun en eski uygarlıklarından günümüze kadar el üstünde tutulan kadim zeytin ağaçlarından benzersiz lezzete dönüşen Minelias Zeytinyağı; sofraların, yemeklerin ve mezelerin vazgeçilmezi olsun diye üretildi.

Akhisar Bölgesi’ndeki zeytin ağaçlarından toplanan, kusursuz zeytinlerle üretilen Minelias Zeytinyağı, dalından toplandığı gibi tamamen doğal.

Daha öncesinde zeytinyağına olan tutku ve sağlıklı yaşam felsefesi ile sofralarımızdan eksik etmeden tükettiğimiz bu doğal lezzeti, ülkemizde kullanımını yaygınlaştırmak ve zeytinyağına olan sevgimizi sizlerle paylaşabilmek hayali ile çıktığımız bu yolda premium-butik zeytinyağı işletmesi anlayışıyla siz müşterilerimize sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Sağlıklı Yaşamın İlk Damlası…

Zeytinyağı, sağlıklı beslenmenin ve lezzetli yemeklerin anahtarıdır. Siz de sağlıklı yaşam tarzını benimseyenlerden misiniz? O halde Minelias tam da sizin için.

Minelias zeytinyağı, Ege Bölgesi’nin en kaliteli zeytinlerinden elde edilmektedir. En taze ve lezzetli zeytinler, özenle seçilerek işlenmekte ve sizlere sunulmaktadır.

Lezzetli Yiyeceklerin En Büyük Yardımcısı…

Minelias zeytinyağı; yoğun bir lezzete sahip, kendine has bir tadı olan ve yüksek antioksidan içeriğiyle öne çıkan bir zeytinyağıdır. Kahvaltıda ekmeğe sürerek veya salatalarınıza lezzet katmak için kullanabileceğiniz gibi pişirme işlemlerinde de güvenle kullanabilirsiniz. Sağlıklı ve lezzetli yemeklerinizi hazırlarken, Minelias sizin en büyük yardımcınız olacak.

Minelias’ta Her Sofra İçin Seçenek Var

Geçmişten günümüze insanların, yemeklerinden, sağlık ve tıbbi yaşamlarına kadar kullandıkları zeytinyağını, tüketicilerimize doğallık ve kaliteden ödün vermeden, zeytinyağının entellektüel kültür yapısını yaşam tarzı kabul ederek sıcak ve güvenilir bir bağ kurma hedefiyle çıktığımız yolda emin adımlarla ilerlemekteyiz.

Tüketicilerimizin beklentisi olan tat ve zeytinyağının meyvemsi kokusu ile zeytinin ağaç dalındaki doğal halini çevredeki tabiatın sesini ve doğal yaşamın hissiyle sağlıklı yaşama lezzet katıyoruz. Ürünlerimizin lezzetini, kalitesini ve ilk günkü doğallığını koruması amacıyla içi lak kaplamalı 5 LT teneke ambalajlarımız ve 0,50 LT, 0,75 LT ve 1 LT koyu renk cam şişeler şeklinde sizlerin kullanımına sunuyoruz.

Cam şişeler, gıdaların tazeliğini ve lezzetini korumak için ideal bir depolama yöntemidir. Bu nedenle ürünlerimizi cam şişelerde sunarak tüketicilerimize en iyi lezzeti garanti ediyoruz. Cam şişeler gıdaların havadan, nemden ve ışıktan etkilenmesini engelleyerek tazeliğin ve lezzetin korunmasına yardımcı olur. İnsan sağlığına önem veren markamızın plastik şişelerde zeytinyağı satışı bulunmamaktadır.